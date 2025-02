En una reciente edición de la sección de OUKE, programa de streaming, llamado 'La Pelotita Parada', Fanodric alertó a sus seguidores al anunciar su despido en vivo entre bromas. Posteriormente, en un video en su canal personal confirmó que ya no formaría parte de la familia de la RORO network; sin embargo, negó que haya sido despedido. Según el youtuber, se trataría de una decisión que tomó por el bienestar de su equipo.

El anuncio generó sorpresa entre sus seguidores, quienes no esperaban que el creador de contenido tomara una decisión tan repentina. Muchos comenzaron a especular sobre los motivos reales de su salida, mientras que otros expresaron su apoyo y respeto por su decisión. Fanodric ha sido una figura clave en el programa, por lo que su partida marca un antes y un después en la dinámica del equipo.

¿Quién es Fanodric?

Fanodric es un reconocido creador de contenido y streamer, con una destacada trayectoria en el ámbito del entretenimiento digital. Su participación en 'La Pelotita Parada' le permitió ganar una gran audiencia dentro de la comunidad de OUKE, donde era apreciado por su estilo carismático y su forma única de abordar los temas del programa. Además de su trabajo en streaming, Fanodric ha participado en otros proyectos digitales y ha cultivado una sólida base de seguidores en sus plataformas personales.

¿Qué fue lo que dijo Fanodric?

Ante las preguntas de su comunidad, Fanodric optó por responder acerca de su separación del programa. Según reveló el creador de contenido, esto se debe a que sentía que no aportaba algo positivo a su equipo, ya que su agenda desorganizada le causaba muchas ausencias. "Es un grupo al que yo aprecio muchísimo, yo lo he dicho más de una vez. Yo no estoy ahí por el dinero, estoy por la amistad. Es un grupo que yo quisiera que llegue muy lejos y siento que yo soy un ancla en el programa", confesó.

¿Cómo reaccionaron en los comentarios?

Entre las reacciones de sus seguidores, algunos comentarios destacados fueron: "Yo entendí que se va porque entiende que va a seguir viajando y perdiéndose programas", mientras que otros expresaron escepticismo con frases como: "Los ciclos se cumplen = Me botaron". La decisión de Fanodric ha generado debate en la comunidad, con opiniones divididas entre quienes apoyan su elección y quienes especulan sobre las verdaderas razones detrás de su salida.