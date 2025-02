El mundo de los creadores de contenido en Perú vive una de sus más grandes controversias tras la renuncia de Curwen al pódcast 'Todo Good'. La decisión del influencer se produjo luego de una discusión pública con ElZeein, desencadenada por un comentario que muchos consideraron ofensivo. Este episodio generó críticas hacia 'Pelao' y el resto del equipo del programa, quienes ahora buscan aclarar su postura.

En la última emisión del programa 'Habla Good', 'Pelao' explicó cómo se desarrolló la situación y aseguró que la renuncia de Curwen los tomó por sorpresa. Asimismo, enfatizó que sus palabras tras el incidente fueron espontáneas y sin intención de desmerecer la participación de su excompañero en el pódcast.

'Pelao' habla sobre la renuncia de Curwen de 'Todo Good'

En medio de la controversia, José Luis Rodriguez, más conocido como 'Pelao', se pronunció sobre la decisión de Curwen de abandonar el pódcast. Según explicó, ni él ni el resto del equipo esperaban esta salida, lo que los dejó en una situación de incertidumbre en plena transmisión.

“Lo de ayer, a todos nos agarró de sorpresa. Yo sé que la mayoría no va entender nuestra decisión y por eso quería hoy aclarar esto. Curwen nos sorprendió, no lo esperábamos. No tuve tiempo de reflexionar. Cuando Curwen acabó de decir todo su mensaje, me agarró frío, porque por un segundo se quedó sentado y yo pensé que íbamos a seguir con el programa, pero al final no pasó”, señaló.

El creador de contenido también respondió a las críticas que lo señalan como insensible por su reacción ante la salida de Curwen. “He visto clips que dicen ‘miren cómo se ríe el pelao, ese es un maquiavélico’. Chicos, no es la primera vez que en esta mesa pasa algo y no sé cómo reaccionar. Creo que los tres coincidimos en que cuando Curwen empezó a hablar era como ‘lo va hacer’. Los tres teníamos eso en la cabeza en ese momento y era miedo, nerviosismo, qué digo después de lo que va decir”, agregó.

Además, resaltó a Curwen como un gran amigo, negó haber influido en la decisión de su excompañero y aseguró que su salida fue completamente personal. “Muchos han asumido que Curwen se fue porque yo quería obligarlo o le pedí que diga algo. Todos conocemos a Curwen. Eso no existió. Lo de Curwen fue decisión de él, yo en ningún momento le pedí que diga algo o hiciera algo”, sostuvo.

¿Por qué renunció Curwen a ‘Todo Good’?

Curwen anunció su salida de 'Todo Good' en la penúltima edición del pódcast, tras la ola de comentarios negativos generados por sus declaraciones sobre ElZeein. Durante su mensaje de despedida, aseguró que no se retractaría de sus palabras y que asume la responsabilidad de sus comentarios. "No hay nada por lo que tenga que pedir disculpas. Mantengo mi postura y si alguien quiere tomar acciones en mi contra, adelante", declaró.

En cuanto a la posición del equipo de 'Todo Good', 'Pelao' reveló que consultaron con abogados para evaluar posibles consecuencias legales. "Consulté con dos abogados externos porque pensé en las implicancias legales con nosotros. Si uno no asume, alguien te puede poner un juicio simplemente por hacerlo. ¿Y qué tienes que hacer tú? Como cualquier empresa tienes que defenderte. En esa defensa se gasta plata y yo no quería. ¿Y cuál es la solución? Parchas (te disculpas) y ya está. Porque muchos lo están tomando como que no lo estamos apoyando a Curwen, que le estamos dando la espalda y no es así", explicó.

Por otra parte, reveló el fin de su relación con ElZeein: "De manera buena también he decidido dejar de colaborar y hacer eventos junto con Andy. Ya tendrán más noticias a futuro sobre los eventos que ya habíamos anunciado, pero al menos yo prefiero reenfocarme y quedarme haciendo las cosas que estamos haciendo", enfatizó.

¿Cuál es el problema entre Curwen y ElZeein?

La controversia comenzó cuando, durante una emisión de 'Habla Good', Curwen realizó una comparación que incomodó a ElZeein. En el contexto de una discusión sobre la visita del streamer estadounidense Speed a Lima, Curwen comentó: "Ahí está Andynsane y Porky, excelente colaboración. Bueno, hace poco Porky estuvo con Cipriani, así que van por la misma onda".

ElZeein interpretó esta declaración como una insinuación relacionada con una denuncia de acoso que enfrentó en el pasado y que finalmente fue archivada. En respuesta, expresó su indignación en una transmisión en vivo y anunció que consideraría tomar acciones legales por difamación. "Esto es demasiado grave, se está ganando una demanda", manifestó el streamer.

Pese a las críticas y la posibilidad de enfrentar una acción legal, Curwen reiteró su postura y descartó retractarse. Su determinación de no ceder generó una división en la opinión pública, con seguidores tanto a favor como en contra de su decisión.