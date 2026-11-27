Estadio Miguel Grau de Piura queda convertido en una laguna tras intensas lluvias El terreno del estadio Miguel Grau, en reconstrucción, quedó cubierto de agua, atrapando maquinaria y perjudicando los trabajos. La excavación se convirtió en una laguna, complicando aún más la situación.

Las intensas lluvias que soportó la región Piura desde las 5.00 p. m. del jueves 26 de noviembre provocaron inundaciones en distintos sectores de Piura, Castilla y Veintiséis de Octubre. Las precipitaciones, que se prolongaron hasta la noche, afectaron viviendas, establecimientos comerciales, colegios y hospitales. Entre los espacios perjudicados también se encuentra el estadio Miguel Grau, cuyo terreno de juego quedó completamente cubierto de agua.

El recinto deportivo, que permanece en proceso de reconstrucción tras varios meses de paralización, presenta una imagen distinta a la de un escenario en obras: la excavación central donde debería instalarse la cancha terminó convertida en una laguna de agua amarronada.

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Lluvias inundan el terreno de juego del estadio Miguel Grau y dejan maquinaria atrapada

Imágenes actuales del estadio Miguel Grau compartidas en la red social X muestran que el agua acumulada cubrió gran parte del área central del recinto. En medio de la superficie inundada sobresale un montículo de tierra, mientras que hacia uno de los extremos se distingue una tribuna de concreto con estructuras amarillas y azules, rodeada por sectores de terreno intervenido.

La emergencia también alcanzó el área donde se encuentran los equipos utilizados para los trabajos de reconstrucción. Volquetes y cargadores frontales permanecen estacionados junto a las excavaciones, sin condiciones para continuar con sus labores.

Reconstrucción del estadio Miguel Grau acumula retrasos tras observaciones al expediente técnico

La situación del recinto deportivo ocurre mientras su reconstrucción atraviesa una serie de retrasos. El proyecto quedó paralizado en noviembre de 2025, luego de que se identificaran observaciones técnicas relacionadas con el diseño estructural, los estudios de suelo y las condiciones de las antiguas tribunas. También se advirtieron problemas en las cimentaciones, corrosión de estructuras y deficiencias en parte del concreto utilizado.

En mayo de 2026, el Gobierno Regional de Piura oficializó la reactivación de la obra mediante la Resolución Ejecutiva Regional N.° 232-2026, firmada el 7 de mayo. La disposición encargó el proyecto a la empresa Constructora Bidolino EIRL y estableció un nuevo esquema de ejecución. Además, la entidad decidió dejar sin efecto el expediente técnico anterior, valorizado en más de S/1,2 millones, con el propósito de replantear los trabajos y acelerar la reconstrucción integral, cuya inversión supera los S/223 millones.