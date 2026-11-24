KFC desata el Doom: un nuevo menú inspirado en Marvel llega a Perú anticipando el lanzamiento de Avengers: Doomsday de Marvel Studios La colaboración anticipa el lanzamiento de Avengers: Doomsday de Marvel Studios con productos inspirados en Doctor Doom, empaques especiales y coleccionables exclusivos.

La nueva oferta incluye productos como la Doom Burger y Doom Bucket, además de salsas especiales como Doom Cola y Mayo Verde, presentes hasta agotar existencias en más de 100 países. Foto: Difusión

La nueva oferta incluye productos como la Doom Burger y Doom Bucket, además de salsas especiales como Doom Cola y Mayo Verde, presentes hasta agotar existencias en más de 100 países. Foto: Difusión

KFC anunció su colaboración con Avengers: Doomsday de Marvel Studios, película que llegará a los cines el 17 de diciembre. Esta iniciativa une a KFC con Doctor Doom, uno de los villanos más reconocidos del Universo Cinematográfico de Marvel (MCU), a través de un nuevo menú inspirado en el personaje.

Disponible desde el 19 de noviembre, la propuesta incluye alimentos por tiempo limitado, empaques de edición limitada con la marca Avengers: Doomsday, figuras coleccionables exclusivas de KFC inspiradas en Marvel y activaciones en restaurantes. La colaboración llegará a más de 100 países hasta enero y representa la mayor iniciativa global de la marca hasta la fecha. La oferta puede variar según el mercado y las figuras estarán disponibles en regiones seleccionadas hasta agotar existencias.

"KFC Perú acerca a los fans al MCU con un menú por tiempo limitado inspirado en Doctor Doom, tan audaz como el personaje que lo inspira", afirmó Stephanie Llerena Di Natali, gerente de Marketing de KFC Perú y Bolivia. "Esta colaboración va más allá de una integración en el menú. Coloca a KFC en el centro de uno de los momentos culturales más esperados del mundo, combinando los sabores que nuestros consumidores desean con el fandom y la energía de Avengers: Doomsday de Marvel Studios. Doctor Doom es icónico, imponente e imposible de ignorar; y ese es exactamente el tipo de experiencia que queremos ofrecer a nuestros invitados".

La propuesta gastronómica presenta una variedad de sabores que incluye dos salsas especiales. La primera es Doom Cola, un glaseado dulce de cola caramelizada con ligeras notas ahumadas de BBQ. La segunda es Mayo Verde, una salsa verde con notas de lima asada ahumada y chile. Ambas pueden combinarse con los productos favoritos de KFC para disfrutarlos de una manera diferente.

Los productos del menú Doom disponibles en Perú son:

Doom Burger: pollo Crispy con lechuga, queso, salsa Doom Cola y Mayo Verde en un pan con ajonjolí negro.

pollo Crispy con lechuga, queso, salsa Doom Cola y Mayo Verde en un pan con ajonjolí negro. Doom Bucket: el icónico pollo de KFC servido con salsas por tiempo limitado inspiradas en Doctor Doom.

el icónico pollo de KFC servido con salsas por tiempo limitado inspiradas en Doctor Doom. Cheese Fingers: bastones crujientes de mozzarella.

Además de estos productos, los fans podrán coleccionar una figura exclusiva del Coronel Sanders Cosplay Collection con la compra del Doom Bucket, cuyo precio es de S/59.90. Esta promoción estará disponible hasta agotar existencias y estará sujeta a la disponibilidad y participación del mercado local.

La colaboración también busca acercar a la comunidad del MCU a dos íconos culturales y aumentar la expectativa por Avengers: Doomsday de Marvel Studios, que llevará a la gran pantalla a uno de los personajes más esperados de Marvel.

Sobre KFC Perú

KFC y su famosa receta secreta están desde 1981 en el Perú. Fue el primer restaurante de comida rápida que llegó al país y hoy cuenta con más de 155 restaurantes en todo el territorio nacional. Su riquísimo pollo con la receta original del Coronel Sanders y demás complementos son los favoritos de millones de peruanos.

Sobre AVENGERS: DOOMSDAY

En AVENGERS: DOOMSDAY de Marvel Studios, queridos héroes de tres universos distintos se verán arrastrados hacia una colisión mortal y enfrentarán una amenaza existencial como ninguna otra que hayan encontrado. La película está dirigida por Anthony y Joe Russo, producida por Kevin Feige, Louis D’Esposito y Jonathan Schwartz, y protagonizada por Robert Downey Jr., Chris Evans, Chris Hemsworth, Pedro Pascal, Paul Rudd, Anthony Mackie, Florence Pugh, Vanessa Kirby, Ebon Moss-Bachrach, Wyatt Russell, Channing Tatum, Simu Liu, Ian McKellen, Tom Hiddleston, James Marsden, Patrick Stewart, Joseph Quinn, Sebastian Stan, David Harbour, Letitia Wright, Lewis Pullman, Kelsey Grammer, Kathryn Newton, Danny Ramírez, Winston Duke, Alan Cumming, Hannah John-Kamen, Rebecca Romijn, Mabel Cadena y Tenoch Huerta Mejía. AVENGERS: DOOMSDAY se estrena exclusivamente en cines el 16 de diciembre de 2026.