Fiscalía solicita cadena perpetua para hombre acusado de agresión sexual contra su nieta El acusado permanecía escondido para no enfrentar a la justicia por el caso ocurrido en La Joya. Tras ser capturado el último lunes, el proceso volverá a la etapa de juicio para determinar su responsabilidad y una eventual pena.

Víctor A. Siles M. (55), acusado de agredir sexualmente a su nieta de 12 años en Arequipa, fue capturado el lunes 23 de noviembre por las autoridades. El hombre tenía una orden de captura por no asistir a su juicio, razón por la que fue declarado reo contumaz.

El caso está a cargo de la Fiscalía Especializada en Delitos contra la Mujer que solicita cadena perpetua para el acusado, según fuentes cercanas a La República.

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Hecho sucedió en La Joya

Todo empezó en setiembre de 2024 cuando el abuelo materno de la menor se mudó a una casa prefabricada ubicada dentro del mismo terreno donde la niña vivía con su familia, en el sector La Curva, distrito de La Joya. Desde entonces, la convivencia se volvió diaria y permanente.

En ese contexto, el acusado trabajaba cuidando el terreno y ayudando en labores del campo. A cambio, la madre de la víctima le brindaba alimentación en su casa y le pagaba por cuidar el terreno de al lado. Así, por ser de la familia y verlo todos los días, la familia depositó su confianza en él. Esa cercanía es la que, según la Fiscalía, habría sido aprovechada posteriormente por el abuelo de la menor y ahora acusado.

En marzo de 2025, cuando la niña tenía 11 años, habrían empezado las presuntas agresiones, según la investigación. La Fiscalía sostiene que los hechos se habrían repetido en más de una oportunidad y que el acusado habría amenazado a la menor para que no contara lo ocurrido. Como consecuencia de ello, la menor quedó embarazada.

A raíz de esta situación, el 3 de noviembre de 2025, su mamá presentó la denuncia en contra de su propio padre. Días después, la menor dio a luz en un hospital de Arequipa. Para esclarecer los hechos, se realizaron pruebas de ADN a la menor, a la bebé y al acusado, cuyo resultado —según la Fiscalía— sería compatible con la acusación.

Luego de la denuncia, el acusado no se presentó a sus audiencias y se mantuvo prófugo hasta su captura este lunes. Con su detención, las autoridades esperan que el juicio continúe hasta una sentencia conforme a ley, garantizando la protección de la menor y respetando el derecho a la defensa del acusado, quien se presume inocente hasta que exista una sentencia.