Liceo Naval: nueva audiencia revisará contradicciones en testimonios y mensajes de los menores investigados

Es esta nueva audiencia se tocaron las contradicciones encontradas entre las declaraciones de los intervenidos y le evidencia de los mensajes de Whatsapp e Instagram. | Composición LR

Es esta nueva audiencia se tocaron las contradicciones encontradas entre las declaraciones de los intervenidos y le evidencia de los mensajes de Whatsapp e Instagram. | Composición LR

La investigación por la presunta agresión sexual contra un estudiante del Liceo Naval Almirante Guise tiene una nueva audiencia este jueves 15 de octubre, a las 2.00 p. m., luego de que la primera sesión, que se prolongó durante aproximadamente siete horas, concluyera sin que se abordaran todos los puntos previstos. La diligencia estará a cargo del Tercer Juzgado de Familia de Lima y permitirá continuar con la revisión de los testimonios y las pruebas recopiladas durante las investigaciones.

Entre los principales aspectos pendientes figuran las presuntas contradicciones entre las declaraciones de los adolescentes investigados y los mensajes intercambiados por WhatsApp e Instagram el 15 de septiembre, fecha en que ocurrió el incidente denunciado. Asimismo, se abordarán los testimonios de adolescentes citados en calidad de testigos y la situación de los adultos investigados por una presunta negligencia en el cuidado de los escolares durante el traslado en un bus.

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La nueva audiencia se desarrollará en medio de otro caso denunciado en el Centro Juvenil de Diagnóstico y Rehabilitación de Lima, conocido como Maranguita. La familia de un segundo adolescente reportó un presunto intento de agresión sexual dentro del establecimiento y denunció que habría recibido presiones para evitar formalizar la denuncia.

Audiencia del Liceo Naval: mensajes y testimonios bajo revisión

Durante la primera audiencia, los adolescentes investigados describieron lo ocurrido como un momento de diversión descontrolada y sostuvieron que habría existido consentimiento mutuo. Sin embargo, los mensajes privados intercambiados posteriormente constituyen uno de los elementos que el juzgado deberá contrastar con sus declaraciones.

Según la información proporcionada sobre el caso, cuando los menores se enteraron de la denuncia presentada por su compañero, algunos mensajes incluyeron disculpas y expresiones que admitirían su participación en los actos violentos. El contenido y el alcance de esas conversaciones deberán ser examinados durante la diligencia judicial para determinar su relación con los hechos investigados.

La sesión anterior concluyó sin que se pudiera completar la agenda debido al tiempo disponible. Por ello, el juzgado programó la continuación para este jueves, con el propósito de avanzar en la revisión de las pruebas y los testimonios pendientes.

Madre denuncia un presunto pacto entre estudiantes

Otro de los asuntos que rodean el proceso es la denuncia de la madre de uno de los adolescentes investigados, quien afirmó que existiría un supuesto pacto entre estudiantes para proteger a otros involucrados y atribuirle toda la responsabilidad a su hijo.

Según su versión, los alumnos de quinto de secundaria estarían detrás de esta presunta coordinación. La mujer también denunció que el nombre de su hijo habría sido expuesto en redes sociales y que recibió llamadas y mensajes amenazantes en su contra.

Estas afirmaciones deberán ser contrastadas por las autoridades y no constituyen, por sí solas, hechos acreditados judicialmente.

Cuatro adolescentes citados como testigos

Para la nueva audiencia también fueron citados cuatro adolescentes que permanecen en libertad y que figuran como testigos en la investigación. Según la información proporcionada, uno de ellos se encuentra actualmente en Estados Unidos.

Además, se prevé la participación de tres adultos investigados por una presunta negligencia u omisión de funciones en la protección de los estudiantes durante el traslado en el bus: dos profesores y el conductor del vehículo.

También fue citado un estudiante ajeno a la investigación principal, identificado como el mejor amigo de la víctima, cuya declaración podría aportar información para esclarecer lo sucedido.

La audiencia permitirá continuar con el análisis de las responsabilidades individuales y de las circunstancias en las que se produjo la presunta agresión, sin perjuicio de las diligencias que aún deban realizarse.

Segundo caso en Maranguita: adolescente denuncia presunto intento de agresión sexual

Mientras continúa el proceso por el caso del Liceo Naval, una segunda denuncia abrió una investigación fiscal por un presunto intento de agresión sexual contra otro adolescente internado en Maranguita.

De acuerdo con la denuncia presentada ante la Comisaría de San Miguel, el hecho habría ocurrido el 6 de octubre en las duchas del módulo Bienvenida. El adolescente se encontraba bañándose cuando otro interno presuntamente intentó cometer un acto similar al investigado en el caso inicial.

Según la versión de su familia, el menor contó lo sucedido a su madre al día siguiente. La mujer acudió a la Policía para formalizar la denuncia y solicitar que se esclarecieran las circunstancias del incidente.

La Décima Fiscalía Provincial de Familia de Lima dispuso diligencias preliminares por un plazo de 15 días. Entre las actuaciones previstas figuran la toma de declaraciones, las evaluaciones médico-legales, la revisión de los registros del centro juvenil y la identificación del personal responsable de la supervisión del sector.

Familia rechaza encubrimientos y denuncia presuntas presiones

El 14 de octubre, la familia del segundo adolescente denunciante difundió un comunicado en el que rechazó cualquier forma de encubrimiento y defendió su decisión de acudir a las autoridades. El documento fue suscrito por el abogado Andrés León Delgado, en representación de la familia.

"Somos una familia que cree en la justicia y en la verdad", señala el pronunciamiento, en el que también se asegura que el adolescente está dispuesto a colaborar con las investigaciones y declarar sobre lo que vio y lo sucedido.

La familia negó que el menor forme parte de algún supuesto pacto de silencio. Asimismo, explicó que el acercamiento de su hijo a uno de los adolescentes internados preventivamente respondió a un gesto de empatía, pues consideró que no debía permanecer solo.

La madre sostuvo que decidió denunciar después de que su hijo le contara que otro interno habría intentado agredirlo mientras se encontraba desnudo y se bañaba.

"Quedarnos callados podría haber originado que ello se pudiese repetir con otro joven", manifestó en el comunicado.

La mujer también rechazó que su decisión responda a una estrategia contra el adolescente denunciado y aseguró que habría actuado de la misma manera si cualquier otra persona hubiera agredido a su hijo.

Según el pronunciamiento, la madre recibió llamadas de familiares del adolescente denunciado para que no formalizara la denuncia. "He recibido llamadas por parte de la familia del denunciado para no denunciar el hecho", afirmó.

La familia señaló, además, que existirían testimonios que respaldarían su versión, los cuales deberán ser evaluados por el Ministerio Público como parte de las diligencias preliminares.

Fiscalía deberá esclarecer si hubo represalias por el caso inicial

Uno de los aspectos que también deberá esclarecerse es si el presunto ataque en Maranguita guarda relación con las declaraciones que el adolescente habría brindado sobre la denuncia inicial por la presunta agresión sexual ocurrida en el bus escolar.

Según la información del caso, durante una declaración en cámara Gesell, el segundo adolescente habría manifestado que el incidente podría estar relacionado con las versiones que proporcionó ante la Policía Nacional del Perú y el Tercer Juzgado de Familia de Lima.

Esta posible conexión constituye una hipótesis que deberá ser contrastada por la Fiscalía. Por ahora, corresponde establecer las circunstancias del presunto ataque y determinar si existió alguna motivación vinculada con el proceso judicial del Liceo Naval.

Por su parte, el Programa Nacional de Centros Juveniles informó que activó los protocolos correspondientes tras conocer la denuncia y separó al adolescente señalado del presunto agraviado.

La madre también negó que su hijo reciba privilegios dentro del módulo Bienvenida. Indicó que pudo visitarlo recién dos semanas después del incidente, durante el horario establecido para los familiares, y que el menor permaneció sujeto a los procedimientos regulares del establecimiento.

La familia pidió que las investigaciones permitan esclarecer lo ocurrido y establecer las responsabilidades correspondientes. "Que la verdad se abra paso en los próximos días, que se cuente la verdad y que se haga justicia", concluyó el comunicado.