LO FALSO:

Se ha difundido el video de un desprendimiento de rocas en la Costa Verde, en Lima, a causa del reciente sismo de 6,7 en Junín.

LO VERDADERO:

El viral muestra un deslizamiento de tierra y piedras ocurrido el 15 de junio de 2025, tras el sismo de 6,1 que sacudió Lima y Callao.

El reciente movimiento de 6,7 en Junín sí provocó un desprendimiento de rocas en los acantilados de la Costa Verde, pero las grabaciones del hecho muestran que ocurrió de noche.

Tras el sismo de magnitud 6,7 que remeció Junín el último 20 de noviembre y se sintió en otras regiones, como Lima, se difundió en redes sociales un video que supuestamente mostraba una de sus consecuencias: el desprendimiento de rocas en los acantilados de la Costa Verde.

Aunque ese día sí ocurrió un incidente de este tipo en la zona, las grabaciones muestran que fue durante la noche y registran a conductores maniobrando para esquivar los fragmentos que cayeron sobre la vía. El viral, en cambio, fue registrado de día y corresponde a un hecho anterior.

Desprendimiento en la Costa Verde ocurrió de noche, no de día, como en el viral. Foto: La República

Deslizamiento no ocurrió de día, como asegura viral, sino de noche. Fotos: Facebook / Difusión | Composición: LR

Para identificar el origen del viral, se realizó una búsqueda inversa con Google Lens. Esta permitió encontrar notas de medios nacionales, como Willax y Perú 21, que publicaron el mismo video y una fotografía panorámica del desprendimiento, respectivamente.

Estos hallazgos, junto a una búsqueda con palabras clave en Google, permitieron determinar que el material registraba un deslizamiento de tierra y piedras provocado por el sismo de magnitud 6,1 que remeció Lima y Callao la mañana del 15 de junio de 2025.

Nota de Perú 21 mostraba el viral en junio de 2025. Foto: Perú 21

Nota de Willax mostraba el viral en junio de 2025. Foto: Willax

Además, en el video incluido por Willax se escuchaba únicamente el sonido del desprendimiento, a diferencia del viral, que también incluía gritos de personas. Esto evidencia que el audio fue modificado.

Es importante mencionar que este mismo hecho ya había sido atribuido erróneamente a otro sismo. En agosto de este año, tras el movimiento de magnitud 7,2 en Ayacucho, circuló un segundo video del incidente, pero grabado desde otro ángulo. Verificador de La República también desmintió esa narrativa en aquella ocasión.

Verificador de La República desmintió la narrativa atribuida a un video similar meses atrás. Foto: Composición LR

En conclusión, el viral no muestra un deslizamiento ocurrido tras el reciente sismo de Junín, sino que fue registrado el 15 de junio de 2025, a raíz del sismo de 6,1 que remeció Lima y Callao.

Conclusión

En síntesis, en el contexto del sismo de magnitud 6,7 que sacudió Junín el 20 de noviembre de 2026, se difundió un video que supuestamente mostraba un desprendimiento de rocas en los acantilados de la Costa Verde, en Lima, como consecuencia del movimiento. Sin embargo, aunque el incidente sí ocurrió, el viral no corresponde a ese hecho, sino a un deslizamiento provocado por el sismo de 6,1 que afectó Lima y Callao el 15 de junio de 2025.