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Sociedad

Pronabec lanza convocatoria de Beca 18-2027 con 6.000 vacantes: requisitos, inscripciones y plazos

El concurso del Minedu cubrirá los estudios de pregrado en una universidad, instituto o escuela de educación superior elegible de estudiantes peruanos con alto rendimiento académico y necesidades económicas.

Beca 18-2027
Beca 18-2027Composición LR / Andina
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El Programa Nacional de Becas y Crédito Educativo (Pronabec) del Ministerio de Educación (Minedu) lanzó la convocatoria 2027 del concurso Beca 18 y Becas Especiales, dirigido a jóvenes peruanos con alto rendimiento académico y que se encuentran en situación de pobreza, pobreza extrema, vulnerabilidad o en alguna situación especial. Como parte de esta iniciativa, ofrece 6.000 becas para estudiar una carrera de pregrado con los gastos académicos cubiertos.

La convocatoria es de alcance nacional y permitirá a los ganadores cursar estudios en una universidad, instituto o escuela de educación superior elegible. También ofrece beneficios no académicos y el financiamiento de los estudios de inglés para quienes acrediten que su hogar se encuentra en situación de pobreza o pobreza extrema, según las condiciones establecidas en las bases. Conoce todos los detalles de la convocatoria en esta nota.

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Beca 18-2027: requisitos y modalidades de ingreso

El concurso está habilitado para jóvenes peruanos que cursen el último grado de secundaria o que hayan egresado del colegio. Entre los principales requisitos se encuentran demostrar un alto rendimiento académico en los dos últimos grados concluidos de la secundaria y acreditar una condición de vulnerabilidad o situación especial, según la modalidad a la que postulan. Otros requisitos generales son los siguientes:

  • Ser menor de 22 años para las modalidades Ordinaria, Protección, Huallaga y Vraem
  • Ser menor de 31 años para la modalidad Fuerzas Armadas
  • No existe límite de edad para las modalidades REPARED, CNA, PA y EIB, ni para los postulantes que acrediten discapacidad
  • Presentar las declaraciones juradas y formatos generados por el Módulo de Postulación

En total, son nueve modalidades de beca, cada una dirigida a una población específica y con condiciones particulares: Beca 18 (ordinaria), Beca de Formación en Educación Intercultural Bilingüe (EIB), Beca Protección, para adolescentes con protección estatal, Beca Comunidades Nativas Amazónicas (CNA), Beca Pueblo Afroperuano (PA), Beca Fuerzas Armadas (FF.AA.), Beca VRAEM, Beca Huallaga, y Beca REPARED, para víctimas de la violencia ocurrida en el país durante los años 1980-2000.

Beca 18-2027: inscripción y plazos para postular

El proceso tiene dos grandes etapas: preselección y selección. El primero comprende la inscripción al Examen Nacional de Preselección (ENP), la revisión de la inscripción, la aplicación del examen y la asignación de puntajes y preselección. En tanto, el segundo contempla dos momentos en los que se asigna el 30% y 70% de las becas, respectivamente. Las fechas exactas son las siguientes, según el cronograma oficial del concurso:

  • Inscripción al Examen Nacional de Preselección (ENP) 2027: 9 al 16 de octubre de 2026 hasta las 11.59 p. m.
  • Revisión de la inscripción: 10 de octubre al 6 de noviembre de 2026
  • Publicación de postulantes aptos para rendir el ENP: 11 de noviembre de 2026
  • Aplicación presencial del ENP: 22 de noviembre de 2026
  • Publicación de preseleccionados: 23 de diciembre de 2026.
  • Postulación para la selección - primer momento: del 7 de enero al 25 de febrero de 2027.
  • Postulación para la selección - segundo momento: del 7 al 30 de abril de 2027

Para inscribirte en el Examen Nacional de Preselección 2027 debes ingresar a este enlace y completar la información solicitada. También puedes revisar el tutorial de inscripción elaborado por el Pronabec en este video.

¿Qué gastos cubren la Beca 18 y las Becas Especiales del Pronabec?

Beca 18 y Becas Especiales financian los estudios de pregrado y pueden cubrir gastos académicos, no académicos y administrativos, según corresponda. Entre los beneficios académicos se encuentran los costos por examen o carpeta de admisión, matrícula, pensión de estudios, nivelación académica, obtención del grado, título o equivalente, y enseñanza del idioma inglés (a partir del segundo año de estudios y de acuerdo con la disponibilidad presupuestal otorgada a la presente convocatoria).

Los beneficios no académicos comprenden alimentación, alojamiento, movilidad local, materiales de estudio, útiles de escritorio, vestimenta o uniforme, artículos de seguridad industrial, computadora portátil o equipo de similar naturaleza y transporte interprovincial. La beca acompaña al estudiante durante el periodo de duración de su programa de estudios, según la malla curricular o plan de estudios de la institución, su normativa interna y las disposiciones del Pronabec.

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