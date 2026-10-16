Beca 18: Pronabec amplía hasta este domingo 18 de octubre la inscripción para postular al concurso

El Programa Nacional de Becas y Crédito Educativo (Pronabec) del Ministerio de Educación (Minedu) amplió hasta las 11.59 p. m. de este domingo 18 de octubre el plazo para postular a la convocatoria 2027 de Beca 18. El concurso ofrece 6.000 vacantes para estudiar una carrera profesional que contribuya al desarrollo del país.

La beca está dirigida a escolares del último grado de secundaria y egresados del colegio que hayan alcanzado un alto rendimiento académico y vivan en condición de vulnerabilidad. La convocatoria contempla nueve modalidades de postulación y cada una tiene requisitos específicos.

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¿Cómo postular a la Beca 18 del Pronabec?

El proceso de inscripción se realiza a través de la página web de Pronabec de manera virtual y gratuita. Al ingresar a la plataforma, debes buscar el Módulo para la Inscripción al Examen Nacional de Preselección 2027. El plazo para registrarse inicialmente era hasta este viernes 16 de octubre, pero ha sido ampliado hasta el 18 de octubre.

Los postulantes que cumplan con los requisitos solicitados, de acuerdo con la modalidad con la que se postula, serán considerados aptos para rendir el examen nacional de preselección, cuya lista se publicará el 11 de noviembre en la web del concurso.

El examen se realizará el domingo 22 de noviembre de forma presencial y simultánea en todas las regiones del país. Esta prueba medirá de forma estandarizada el rendimiento académico de los postulantes, mediante 60 preguntas: 30 de competencia matemática y 30 de competencia lectora.

Quienes obtengan los más altos puntajes en la prueba, a los que podrían sumarse los puntos adicionales por condiciones priorizables, serán preseleccionados para pasar a la Etapa de Selección, la última del concurso. Recién en esta etapa se solicitará a los postulantes que sean admitidos en una institución de educación superior elegible.

¿Cuáles son los beneficios de la Beca 18?

Los ganadores podrán estudiar una carrera universitaria o técnica en instituciones públicas y privadas con la cobertura de los gastos académicos, que comprenden la matrícula, la pensión de estudios, la obtención del grado, título y/o equivalente y la nivelación académica (si es parte de la malla curricular).

Asimismo, los becarios que acrediten la condición de pobreza y pobreza extrema a través del Sistema de Focalización de Hogares (Sisfoh), también tendrán cobertura del idioma inglés y sus gastos no académicos, que son alimentación, alojamiento, movilidad, laptop, materiales de estudio, útiles de escritorio y uniforme (de corresponder).

Los interesados pueden revisar las bases de Beca 18-2027 publicadas en la web mencionada. Para consultas, pueden escribir al canal de Facebook del Pronabec, al WhatsApp institucional 914 121 106, a la línea gratuita 0800 000 18, llamar a la central telefónica (01) 612 8230 o a la línea gratuita de Aló MAC, 1800.