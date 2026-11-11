Beca 18-2027: consulta la lista de postulantes aptos para el examen de preselección por 6.000 becas Tras concluir la revisión documental de más de 60.000 inscritos, Pronabec habilitó a los participantes que continuarán en carrera para disputar una de las 6.000 becas de estudios superiores.

El Programa Nacional de Becas y Crédito Educativo (Pronabec) del Ministerio de Educación (Minedu) publicó la lista de postulantes aptos para rendir el Examen Nacional de Preselección (ENP) correspondiente a la convocatoria Beca 18-2027.

Tras concluir la revisión documental de los 62.841 inscritos, la institución habilitó a los participantes que continuarán en carrera para disputar una de las 6.000 becas de estudios superiores ofrecidas en este proceso.

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Fecha, sede y formato de la prueba presencial

Los postulantes declarados aptos deberán acudir el 22 de noviembre a rendir la evaluación presencial en el local asignado más cercano al domicilio que registraron. Los detalles sobre la dirección exacta, hora del examen y citación formal se comunicarán a cada participante mediante su buzón en la plataforma Sibec .

La prueba de conocimientos consta de 60 preguntas (30 de competencia matemática y 30 de competencia lectora), con una calificación máxima de 120 puntos. Para no quedar descalificados, los postulantes deberán alcanzar un puntaje mínimo de 84 puntos en la modalidad ordinaria o 66 puntos en las modalidades especiales.

Orden de mérito y etapas finales del concurso

Los puntajes finales del examen se establecerán en estricto orden de mérito, sumando los puntos adicionales correspondientes a condiciones priorizables. Con base en este cálculo, el 23 de diciembre se publicará la lista de preseleccionados y no preseleccionados a través de las 9 modalidades de la convocatoria.

Solo aquellos que resulten preseleccionados avanzarán a la etapa final de selección, cuyo inicio está programado para el 7 de enero de 2027.

Observaciones de postulación y canales de consulta

En la plataforma del concurso también se encuentra disponible la lista de participantes no aptos, donde se detalla el requisito o documento específico que fue observado durante el periodo de verificación.

Los interesados en revisar las bases completas o verificar su estado pueden ingresar al portal oficial del concurso en este enlace.