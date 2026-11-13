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🔴 PAPA LEÓN XIV DIA 3 PERÚ EN VIVO: ASÍ LO RECIBEN EN CHICLAYO

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Papa León XIV en Chiclayo: calor de hasta 30 °C obliga a bomberos a rociar agua a fieles que esperan misa en Pimentel

La sensación térmica y las altas temperaturas marcan la espera de miles de peregrinos en Lambayeque. Los bomberos recorren la explanada con mangueras para refrescar a los asistentes y prevenir golpes de calor durante la multitudinaria celebración.

El intenso calor complica la participación de miles de fieles en la misa del papa León XIV en las Pampas de Pimentel, Chiclayo.
El intenso calor complica la participación de miles de fieles en la misa del papa León XIV en las Pampas de Pimentel, Chiclayo.
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El intenso calor se ha convertido en uno de los principales desafíos para los miles de fieles congregados en las Pampas de Pimentel, en Chiclayo, para participar en la primera misa del papa León XIV en su antigua diócesis. En medio de la multitud, los bomberos rocían agua sobre los asistentes para aliviar las altas temperaturas y evitar que la exposición prolongada al sol provoque golpes de calor.

La jornada reúne a peregrinos que llegaron desde distintas regiones del Perú y del extranjero. Muchos incluso pasaron la noche en la explanada o acamparon desde días antes para conseguir un lugar y presenciar la celebración. Mientras esperan al pontífice, buscan protegerse con gorros, sombreros, viseras, lentes de sol y sombrillas.

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De acuerdo con el pronóstico del Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi), la temperatura en la zona de Chiclayo-Pimentel podría alcanzar los 28 °C durante la mañana y llegar a 32 °C entre las 11 a. m. y las 4 p. m. Estas condiciones representan un desafío para quienes permanecen durante varias horas en un espacio abierto y con una concentración masiva de personas.

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Bomberos y puntos de hidratación para enfrentar el calor

El rociado de agua forma parte de las medidas previstas para proteger a los asistentes durante la misa. Como parte del operativo, los bomberos recorren el recinto para refrescar a los fieles y prevenir golpes de calor.

El despliegue contempla, además, puestos médicos avanzados y centros de hidratación para atender posibles emergencias. Entre las previsiones anunciadas por las autoridades para la jornada también figura la distribución de tres millones de botellas de agua entre los asistentes.

La explanada acondicionada para la celebración comprende alrededor de 81 hectáreas y fue organizada en sectores para recibir a la multitud. La misa del pontífice está programada para las 10.30 a. m., en una jornada en la que la expectativa por su regreso a Chiclayo coincide con temperaturas elevadas y largas horas de espera.

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