Es falso el audio que atribuye al papa León XIV consejos de amor: fue generado con inteligencia artificial El registro sonoro presenta características de una voz sintética y fue identificado como contenido generado artificialmente.

LO FALSO:

El audio viral atribuye al papa León XIV consejos de amor como si fueran declaraciones reales del sumo pontífice.

LO VERDADERO:

El audio fue generado con inteligencia artificial y no corresponde a una grabación auténtica del papa León XIV.

En el contexto de la reciente visita del papa León XIV al Perú, se ha viralizado en redes sociales un audio en el que se escucha una voz atribuida al sumo pontífice que brinda consejos sobre el amor. En el registro, se le atribuyen diversas reflexiones sobre las relaciones sentimentales, presentadas como si fueran palabras pronunciadas por el propio papa. Sin embargo, el audio es falso y fue generado mediante inteligencia artificial, por lo que no corresponde a una declaración real del pontífice.

La publicación con mayor interacción circula en Facebook, donde acumula más de 1.400.000 visualizaciones, 63.000 ‘Me gusta’, 1.400 comentarios y 13.000 compartidos.

Publicación viral. Foto: Facebook

Hallazgos de la verificación

El audio presenta algunas inconsistencias características del contenido generado artificialmente. Entre ellas, se percibe una ausencia de imperfecciones naturales en la voz, una respiración poco espontánea y un tono uniforme y robótico. Asimismo, la entonación resulta poco natural y carece de las variaciones propias del habla humana. Estas características generan una sensación de artificialidad en el registro sonoro y motivaron su análisis mediante herramientas especializadas para detectar contenido creado con inteligencia artificial.

Frase atribuida al Papa. Foto: Facebook

Para comprobar su autenticidad, el audio fue analizado mediante herramientas especializadas en la detección de contenido generado con inteligencia artificial. Hive Moderation arrojó un resultado del 99% de probabilidad de que el registro haya sido generado artificialmente. Este resultado respalda que la voz atribuida al papa León XIV es sintética y no corresponde a una grabación auténtica del sumo pontífice.

Análisis del audio viralizado con Hive Moderation. Foto: Hive Moderation

Conclusión

En conclusión, es falso que el audio viral contenga declaraciones reales del papa León XIV sobre el amor. El análisis mediante herramientas especializadas identificó un 99% de probabilidad de generación artificial en Hive Moderation. Además, las características de la voz, como su entonación poco natural y la ausencia de variaciones espontáneas, refuerzan que se trata de un contenido creado con inteligencia artificial y no de una grabación auténtica del pontífice.