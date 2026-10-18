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Sociedad

Tragedia en Pisco: choque frontal en la antigua Panamericana Sur deja cuatro fallecidos, entre ellos un niño de 3 años

Las víctimas del siniestro fueron dos hombres, una mujer y el menor. Los involucrados son un Chevrolet y una Hyundai Tucson, cuyas causas del choque aún están en investigación.

Cuatro personas murieron en el choque frontal entre dos vehículos.
Cuatro personas murieron en el choque frontal entre dos vehículos. | Composición LR
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Un choque frontal entre dos vehículos dejó cuatro personas fallecidas, entre ellas un niño de tres años, y una persona herida en la antigua carretera Panamericana Sur, en la provincia de Pisco, región Ica. El accidente ocurrió alrededor de las 5.00 p. m., a la altura del kilómetro 230, frente al grifo Petrol, en el sector Túpac Amaru Inca, distrito de San Andrés.

Entre las víctimas mortales se encuentran dos hombres, una mujer y el menor de edad. Hasta el momento, no se han difundido sus identidades. La persona herida fue trasladada al Hospital San Juan de Dios de Pisco para recibir atención médica.

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Tras el siniestro, agentes de la Policía Nacional del Perú (PNP) y personal de serenazgo acudieron al lugar para acordonar la zona y realizar las primeras diligencias. Las autoridades deberán determinar las circunstancias en las que se produjo el impacto y establecer las eventuales responsabilidades.

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Vehículos quedaron destrozados tras el impacto

Los vehículos involucrados en el accidente fueron un automóvil Chevrolet, de placa Y2J-391, y una camioneta Hyundai Tucson, de placa ACZ-010, que transportaba equipaje.

Las imágenes del lugar muestran que el automóvil Chevrolet quedó con la parte frontal destruida y el techo levantado, mientras que la camioneta también resultó involucrada en el fuerte impacto.

De acuerdo con la información preliminar, ambos vehículos habrían colisionado frontalmente. Sin embargo, las causas del accidente aún deben esclarecerse mediante las investigaciones correspondientes.

La Policía deberá establecer cómo se produjo el choque en el kilómetro 230 de la antigua Panamericana Sur y determinar si existieron factores relacionados con la velocidad, las condiciones de la vía u otras circunstancias que contribuyeran al siniestro.

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Accidentes de tránsito acumulan más de 2.300 fallecidos en 2026

Los accidentes de tránsito dejaron 2.378 fallecidos en el Perú en lo que va de 2026, según cifras del Sistema Informático Nacional de Defunciones (Sinadef) difundidas por Exitosa Noticias.

Lima registra la mayor cantidad de víctimas, con 520 fallecidos. Le siguen Puno, con 232; Arequipa, con 162; Cusco, con 141; y Piura, con 139.

Las cifras evidencian la magnitud de las muertes vinculadas a los accidentes viales en el país y la necesidad de fortalecer las medidas de prevención, fiscalización y atención de emergencias.

En tanto, las investigaciones sobre el accidente ocurrido en Pisco continuarán para esclarecer las causas del choque que dejó cuatro personas fallecidas y una herida.

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