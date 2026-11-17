Por Ernesto Barreda

Extrañísima la sensación que envuelve al país. Un ser querido te hace adiós y lo abrazas como si fuera la última vez. Nadie sabe el destino del Papa León XIV, pero sí sabemos que el nuestro, por lo menos individualmente, cambió con su presencia.

Video destacado 🔴 PAPA LEÓN XIV DIA 2 PERÚ EN VIVO: ENCUENTRO CON JÓVENES EN EL ESTADIO NACIONAL #LR

Fueron seis días en que los católicos salimos a las calles. A compartir las enseñanzas del Sumo Pontífice. A misionar. Y como gente de Iglesia nadie salió con pasamontañas, ni pañuelos tapándose el rostro. El pueblo católico está orgulloso de su Papa y el Papa, lo ha dicho en varias oportunidades, está orgulloso de su pueblo. El pueblo que lo vio nacer como obispo.

León XIV enfrentó los problemas llamándolos por su nombre, tanto dentro de la Iglesia como fuera de ella. Y opinó (y ordenó) con firmeza y mirando a la cara a los responsables y/o a quienes, teniendo en sus manos la solución, miran a otra parte esquivando la responsabilidad. Abordó numerosos problemas como minería ilegal, narcotráfico, esclavitud, impunidad, abusos clericales, violación de niñas, malos políticos, entre muchos otros.

Pero su discurso central, su enseñanza pastoral, fue marcar la obligación que tiene todo creyente de llevar la buena nueva al prójimo, con testimonio, sacrificio, y mucha alegría. El evangelio no es estático ni pasado de moda. A pesar que a los creyentes nos llamen ‘conservadores’ como mote descalificador.

El Santo Padre reivindicó la historia de Santo Toribio de Mogrovejo, destacó a los santos peruanos, desafió a la altura, el calor y el frío. Retó a su propia enfermedad. Y sonrió y sintió y gozó con su grey. Honró a los mártires de Chimbote, cumplió promesas antiguas como en Santa Cruz de Succhubamba, regresó con los ancianitos chalacos, y bendijo al Perú peregrino.

“Queridos hermanos”, recibió al Episcopado peruano y reiteró su mensaje de unidad y sinodalidad que ya había expresado en la Visita Ad Limina cuando los obispos peruanos trabajaron casi una semana en la Santa Sede en enero pasado. En aquella oportunidad, y rompiendo el protocolo (una vez más) los sorprendió yendo a almorzar con ellos como un tremendo gesto de cariño y cercanía.

Unidad en la diversidad es el desafío de los obispos porque, a diferencia de los malos políticos, ser adversario no significa ser enemigo. La discrepancia es humana, y tan humanos son, que un obispo renunció al obispado por el amor de una mujer.

Todos tenemos tareas que cumplir posvisita papal. Millones de sonrisas se han quedado con la congoja del padre que ha dejado su silla vacía. Pero el Papa nos exige estar orgullosos de nuestra fe porque acabamos de palpar que el Perú es una Tierra Ensantada como la calificó el papa Francisco y León XIV se ha preocupado en explicar con la huella de Santo Toribio.

La filosofía griega aportó el significado de ‘Kairós’, término muy utilizado entre las autoridades católicas y que significa el momento preciso, exacto, en el que algo sucede. Y este es el Kairós que ha propiciado el Papa León XIV en nuestro país. Tal como sucedió con la gira de Francisco en 2018, luego del controvertido paso en Chile; el papa peruano gozó el momento culmen de su paso sudamericano gracias al amor de su pueblo.

En la soledad de la Santa Sede, cuando revise los videos y material gráfico del paso por su tierra, sonreirá tímidamente y ya no intentará disimular esa lágrima de emoción. No habrá flashes de la prensa mundial ni miles de celulares enfocados en su rostro. Solo recuerdos, anécdotas y retos de sus casi 40 años en nuestro país, y especialmente, estos últimos seis días compartiendo con su querida Iglesia peruana.