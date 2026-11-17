La SBS amplió el plazo para que nuevas entidades del sistema financiero y asegurador soliciten participar en la administración de fondos de pensiones.

La SBS amplió el plazo para que nuevas entidades del sistema financiero y asegurador soliciten participar en la administración de fondos de pensiones. Composición LR/Andina

La Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS) amplió hasta el 18 de diciembre de 2026 el plazo para que bancos, aseguradoras y otras entidades financieras soliciten autorización para participar en la Octava Licitación del servicio de administración de cuentas individuales del Sistema Privado de Pensiones (SPP), con lo que se abre una nueva oportunidad para que más empresas busquen ingresar a un mercado dominado actualmente por las AFP.

La decisión fue oficializada mediante la Resolución SBS N.° 02735-2026, que modifica el plazo establecido en una disposición anterior. Según el regulador, las entidades interesadas tendrán más tiempo para organizar sus trámites internos y reunir la documentación necesaria, aunque deberán cumplir las mismas condiciones exigidas para participar en el proceso.

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¿Qué entidades podrán competir con las AFP en la administración de pensiones?

La medida comprende a las empresas señaladas en los literales A, C y D del artículo 16 de la Ley N.° 26702, Ley General del Sistema Financiero y del Sistema de Seguros, es decir, entidades del sistema financiero y asegurador que ahora tienen la posibilidad de solicitar su ingreso al negocio de administración de fondos previsionales.

Esta apertura forma parte de la Ley N.° 32123, Ley de Modernización del Sistema Previsional Peruano, que permite que empresas distintas a las AFP también puedan gestionar las cuentas individuales de los afiliados, siempre que cumplan las condiciones establecidas por la SBS. De concretarse su participación, el mercado podría contar con nuevos operadores para administrar los ahorros que los trabajadores acumulan para su jubilación.

¿Qué necesitan los bancos y aseguradoras para competir con las AFP?

Para participar en la licitación, las empresas interesadas deberán presentar ante la SBS, como máximo el 18 de diciembre, la solicitud prevista en el artículo 35 del Compendio de Normas del Sistema Privado de Pensiones. A través de este procedimiento, buscan obtener la opinión favorable del regulador, un visto bueno previo que les permitirá avanzar hacia el proceso de competencia por la administración de las cuentas individuales.

El siguiente paso será conocer qué entidades presentan sus solicitudes y cuáles consiguen la aprobación de la SBS para participar en la Octava Licitación, en un proceso que busca ampliar la competencia dentro del sistema previsional.