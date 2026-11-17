Alerta en el norte: Río Tumbes alcanza umbral rojo y amenaza a seis centros poblados El caudal llegó a 1.387,59 m³/s en la estación El Tigre, por encima del nivel de peligro de 1.000 m³/s. Aunque descendió durante la mañana, continúa en umbral rojo ante el riesgo de desbordes e inundaciones.

El río Tumbes alcanzó un caudal máximo de 1.387,59 m³/s, superando el umbral rojo y activando alertas de desbordes e inundaciones en la región.

El río Tumbes alcanzó un caudal máximo de 1.387,59 m³/s, superando el umbral rojo y activando alertas de desbordes e inundaciones en la región.

El río Tumbes superó el umbral rojo la mañana de este martes 17 de noviembre y alcanzó un caudal máximo de 1.387,59 m³/s en la estación hidrológica El Tigre. El incremento, asociado a las intensas lluvias en la cuenca, encendió las alertas ante el riesgo de desbordes e inundaciones que podrían afectar a diversos centros poblados de la región.

De acuerdo con los reportes del Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi), el registro de las 7.00 a. m. superó ampliamente el nivel de peligro, establecido en 1.000 m³/s. Aunque el caudal descendió a 1.136,98 m³/s hacia las 10.00 a. m., permaneció por encima del umbral crítico.

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La situación también alcanzó a la estación Cabo Inga, donde el río registró 1.077,88 m³/s a las 6.00 a. m., otro valor superior al nivel de peligro.

Lluvias en Ecuador elevan el caudal del río Tumbes

El incremento del caudal no responde únicamente a las precipitaciones en territorio tumbesino. Las lluvias recientes en Ecuador también contribuyen al aumento del nivel del río, debido a que sus aguas alimentan la cuenca y llegan hasta territorio peruano.

Este escenario mantiene en riesgo a las poblaciones cercanas al cauce. Según la alerta del Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci), entre los sectores expuestos a posibles inundaciones figuran El Prado, Carretas, Oidor, Pampas de Hospital, Tumbes, Tacural, Cabo Inga, Rica Playa y La Capitana.

Ante esta situación, las autoridades exhortaron a los pobladores a mantenerse alejados de las riberas, evitar actividades cerca del río y no intentar cruzar quebradas, cauces ni zonas inundadas. También recomendaron seguir los reportes oficiales y acatar las indicaciones de los organismos de emergencia.

Aunque el río Tumbes mostró una tendencia descendente durante la mañana, su caudal continúa por encima del umbral rojo, por lo que persiste el riesgo de desbordes en la región.