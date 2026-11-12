Encuestas de intención de voto para gobernador regional de Tumbes presentan resultados contradictorios y no cumplen con los requisitos establecidos por el JNE

LO FALSO:

Se han difundido encuestas válidas de intención de voto para la elección del gobernador regional de Tumbes.

LO VERDADERO:

Los estudios carecen de validez, pues la entidad a la que se les atribuye no es parte del Registro Electoral de Encuestadoras del JNE.

Ambos, además, omiten información exigida por la ley e incluyen mensajes con expresiones parcializadas a favor de los candidatos.

En el contexto de las semanas previas a la Segunda Elección Regional, programada para el 6 de diciembre, se difundieron en Facebook dos supuestas encuestas de intención de voto para elegir al próximo gobernador regional de Tumbes.

La primera muestra a Carlos Feijoo, candidato del partido político Fe en el Perú, en primer lugar con 59%, seguido de Luis Arévalo, de Somos Perú, con 36%. El 5% restante corresponde a personas que no saben o no opinan.

Imagen viralizada #1. Foto: Facebok

La segunda presenta los mismos porcentajes, pero con los nombres de los candidatos invertidos: Arévalo aparece en primer lugar y Feijoo en el segundo.

Imagen viralizada #2. Foto: Facebok

Ambas encuestas son atribuidas a ‘Perú Opina’, entidad que no figura en el Registro Electoral de Encuestadoras (REE) del Jurado Nacional de Elecciones (JNE). Según el artículo 10 del Reglamento sobre Encuestas Electorales durante los Procesos Electorales, solo las encuestadoras inscritas pueden elaborar y difundir encuestas de intención de voto o simulacros de votación.

Entidad no figura en el Registro Electoral de Encuestadoras. Foto: JNE

Artículo 10 del Reglamento sobre Encuestas Electorales durante los Procesos Electorales. Foto: JNE

Por otro lado, aunque ambas publicaciones incluyen fichas técnicas, estas no contienen toda la información requerida en el artículo 22 del ya mencionado reglamento electoral. Se omiten el financiamiento del estudio, los objetivos, el nivel de confianza, entre otros datos.

Según el JNE, esta información es relevante porque permite conocer cómo se realizaron las encuestas, evaluar sus resultados y compararlos con los de otros estudios.

Estudios presentan una ficha técnica incompleta. Foto: Facebook

Artículo 22 del Reglamento sobre Encuestas Electorales durante los Procesos Electorales. Foto: JNE

Asimismo, las descripciones de las publicaciones incluyen expresiones que muestran una posición favorable o parcializada hacia uno de los candidatos. Por ejemplo, en una de ellas se lee: “Otra encuesta que pone al doctor Arévalo arriba”, mientras que en otra se afirma: “Todo indica que Carlos Feijoo gana el gobierno regional de Tumbes”.

Publicaciones muestran parcialidad hacia los candidatos. Facebook

En síntesis, las encuestas no cumplen con los requisitos establecidos por el JNE, por lo que no pueden considerarse válidas en el presente contexto electoral.

Conclusión

En síntesis, en redes sociales se difundieron dos supuestas encuestas de intención de voto para la elección del próximo gobernador regional de Tumbes. Sin embargo, carecen de validez, pues se atribuyen a ‘Perú Opina’, entidad que no figura en el Registro Electoral de Encuestadoras del JNE. Además, omiten información exigida por la normativa electoral e incluyen mensajes con expresiones parcializadas a favor de los candidatos.