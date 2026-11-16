Piloto del avión del Papa León XIV sorprende con emotivo mensaje de despedida: "Siempre recordaremos"

¡Un momento que quedará en el recuerdo! La visita del papa León XIV al Perú dejó una emotiva escena a bordo del avión que lo trasladó desde Pucallpa hasta Lima. El domingo 15 de noviembre, el capitán Rodríguez, encargado de pilotar la aeronave de LATAM, sorprendió al pontífice con unas palabras de agradecimiento antes de despegar, en representación de toda la tripulación.

El mensaje se produjo después de una intensa jornada en la que el líder de la Iglesia católica visitó Cusco y Pucallpa. Sin embargo, lo que llamó la atención fue el tono cercano y afectuoso con el que el piloto se dirigió al santo padre durante los anuncios del vuelo.

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Piloto del papa León XIV lo sorprende con emotivo mensaje antes de despegar

A través del sistema de sonido de la aeronave, el capitán Rodríguez dio la bienvenida al pontífice y anunció el último vuelo de la jornada con destino a la capital peruana.

“Queremos darle nuevamente la bienvenida a bordo de nuestro último vuelo del día, con destino a Lima”, expresó el piloto.

Acto seguido, el comandante aprovechó la oportunidad para dedicar unas palabras especiales al papa León XIV, destacando el significado que tuvo para la tripulación acompañarlo durante su recorrido por el país.

“Santo Padre, ha sido un verdadero honor acompañarlo en este recorrido por el Perú. Gracias por permitirnos formar parte de un día que siempre recordaremos y llevaremos en nuestros corazones”, manifestó.

El mensaje se convirtió en uno de los episodios más emotivos del traslado, pues reflejó el agradecimiento del personal que participó en los vuelos del pontífice por territorio nacional.

¿Cómo fue el vuelo del papa León XIV desde Pucallpa hasta Lima?

Según la información oficial del Vaticano, el papa León XIV partió del Aeropuerto Internacional Capitán FAP David Abensur Rengifo de Pucallpa a las 7:43 p. m. del domingo 15 de noviembre.

El vuelo tenía previsto aterrizar a las 8:20 p. m. en la Base Aérea del Callao, después de una jornada que comenzó en Chiclayo y continuó con actividades en Cusco y Pucallpa.

Para sus desplazamientos dentro del Perú, LATAM destinó un Airbus A320neo con capacidad para 180 pasajeros. La aeronave lució el escudo papal y el logotipo oficial de la visita apostólica.

Además, el menú servido a bordo incorporó ingredientes de las regiones visitadas por el pontífice y fue preparado con la colaboración de los chefs peruanos James Berckemeyer y Aldo Yaranga.

¿Cuándo se despide el papa León XIV del Perú?

El lunes 16 de noviembre marca el último día de actividades del papa León XIV en territorio peruano, luego de su recorrido por diferentes regiones del país.

Durante la mañana, el pontífice tiene programada una visita a la casa de acogida de las Hermanitas de los Ancianos Desamparados y una misa en la Base Aérea Las Palmas, en Lima.

Posteriormente, la ceremonia oficial de despedida está prevista para la 1:15 p. m. en la Base Aérea del Callao.

De acuerdo con el itinerario del Vaticano, León XIV partirá rumbo a Roma a la 1:45 p. m., a bordo de un Boeing 787-9 Dreamliner de LATAM.

De esta manera, las palabras del capitán Rodríguez se suman a los momentos que marcaron la visita apostólica del pontífice al Perú, especialmente por el reconocimiento de quienes tuvieron la responsabilidad de acompañarlo en sus desplazamientos.