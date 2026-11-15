Comunidades nativas y misioneros aguardan la llegada del papa León XIV a Ucayali

*Enviado especial desde Ucayali

Cerca de 600 comuneros y misioneros llegaron de distintas localidades amazónicas para esperar la llegada del papa León XIV a Ucayali. La institución educativa Sor Annetta de Jesús fue su hogar durante estos días.

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Como en la mayoría de actividades de la visita papal, la labor de los voluntarios fue determinante. En este caso, la comisión de servicio de acogida y hospitalidad Amigos fieles dos se encargó de recibirlos, brindarles alimentación y adecuar los espacios para que se sientan como en casa.

“Tenemos más de 570 personas que han llegado a los cuales hemos ido ubicando en los salones, hemos sido bendecidos porque nos han prestado colchonetas para que puedan pernoctar. Han venido delegaciones de Iquitos, Bagua, Yurimaguas, Chachapoyas, Purus, Megantoni y muchas más”, cuenta Juliana Cárdenas, miembro del equipo de voluntarios.

La acompañan Juana Indigoya y Carlos Curioso. Su labor no ha sido menor. Adultos mayores y niños forman parte de la delegación que arribó de distintas regiones del país para la visita del sumo pontífice a Pucallpa y que tendrá como una de sus actividades centrales la reunión con las comunidades nativas. En varios casos se trató de viajes que duraron más de dos días, con transbordos por bote, avión y carretera.

Voluntarios encargados de la hospitalidad para las comunidades.

"Brindar este servicio al prójimo es lo que Dios nos pide. Estamos trabajando arduamente desde muy temprano y hasta las últimas horas, pero estamos muy emocionados y comprometidos. No sabemos si vamos a poder verlo (al papa León XIV) o estar cerquita, pero estamos dándolo todo por él”, agrega Cárdenas muy emocionada.

El sumo pontífice tiene agendado llegar al aeropuerto internacional de Pucallpa Capitán FAP David Abensur Rengifo a las 2.30 p. m. Tras ello se dirigirá al malecón turístico de Yarinacocha para reunirse con representantes misioneros y de los pueblos amazónicos. Luego a las 4.45 p. m. celebrará una homilía en la Villa Deportiva Regional de Ucayali.

Durante las casi cuatro horas y media que pisará suelo amazónico, la felicidad desbordará las calles. Ya desde días atrás la ciudad se preparaba para recibirlo. En el malecón de Yarinacocha se colocó una escultura del papa León XIV y se pintaron murales con motivos amazónicos.

“Ser voluntaria para mí es una felicidad. Lo que me gusta es apoyar a las personas, y en especial a los niños y adultos mayores. El papa siempre nos ha tenido en su corazón. Cuando yo escuché que venía a Pucallpa lloré de alegría, porque al menos podremos verlo pasar desde su papamóvil, de lejos, y escuchar sus palabras”, relata Juan Indigoya.

Ella y su equipo estarán desde las 6.00 a. m. de este domingo entregando el desayuno para los misioneros, misioneras y comuneros que saldrán para recibir al sumo pontífice. El colegio Sor Annetta de Jesús fue durante estos días su casa común, un término representativo para la amazonía y que fue mencionado por el papa Francisco en su encíclica 'Laudato si'.

Llegada de comunidades al colegio Sor Annetta de Jesús

Parte de la delegación de comunidades nativas la integran los pueblos amazónicos del Datem del Marañón en Loreto. El viaje no solo significó la posibilidad de escuchar al papa León XIV, sino el encuentro con otros pueblos indígenas, intercambiar ideas, enlazar objetivos comunes y generar una experiencia de comunión.

“A nivel personal, comunitario y como pueblo hay muchos desafíos que actualmente están viviendo los pueblos de la Amazonía y más aún los pueblos indígenas, especialmente con la tecnología, la contaminación de su tierra, la minería que está entrando de forma agresiva y que ya el papa Francisco nos había alertado de este gran peligro, no solo para la Amazonía, sino para el mundo”, comenta el padre Diego Clavijo, misionero salesiano.