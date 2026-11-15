"Viajamos dos días y medio para encontrarnos con el santo padre": la ruta de los pueblos indígenas

*Enviado especial desde Ucayali

León XIV será el tercer papa que visite una región amazónica en el Perú. Lo hizo antes Juan Pablo II en Iquitos en 1985 y Francisco en Puerto Maldonado en 2018. La expectativa de parte de las comunidades nativas es grande por el mensaje que viene sosteniendo la Iglesia con el cuidado de la naturaleza y la casa común.

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Por ello, muchas de ellas han viajado hasta tres días para este encuentro. Recorridos largos, a veces complicados por la accesibilidad, pero cargados de esperanza. Poner nuevamente a los pueblos indígenas y reivindicar su lucha será un aliciente frente a años de abandono de parte del Estado y autoridades.

“Partimos desde Condorcanqui y hemos venido 49 personas. El viaje ha sido muy largo y hemos pasado por caminos que no se podían transitar porque hubo derrumbe. Hemos estado horas esperando, la lluvia nos cogió y el bus estaba un poco deteriorado. Todo eso nos ha pasado”, nos cuenta Levy Tijas del Centro Poblado Ciro Alegría en Amazonas.

Por más que el cansancio se note en su rostro, la emoción es superior. Nos recibe en una de las habitaciones que se acondicionó para su comunidad en el colegio Sor Annette de Jesús. Sus compañeros descansan en algunas de las colchonetas. La jornada del domingo será larga y agitada.

“Hemos hecho el viaje como dos dias y medio hasta pucallpa, pero eso no quiere decir que acá termina todo. Es parte de una experiencia y reflexión. Estamos viiniendo para encontrarnos al santo padre porque también somos hijos de Dios y creemos que es el encargado de representar al Perú”, agrega.

La actitud del papa León XIV es lo que los impulsó a realizar el periplo de llegar hasta Pucallpa. Para Tijas el sumo pontífice no viene solamente a mirar, sino que conoce las necesidades que existen en la Amazonía y podrá evidenciar la realidad en que viven.

Los problemas son ya conocidos, pero continúan sin solución. Enumera los casos de minería ilegal y la depredación de los bosques por la tala ilegal. Frente a ello, considera que el mensaje del papa León este domingo ponga el foco en la reflexión y cuestione a las autoridades para que puedan atender las necesidades urgentes de las comunidades nativas.

Un viaje similar realizó la comunidad a la que pertenece Noé Martín Mantaro, en el distrito de La Convención. Él pertenece a los pueblos indígenas machiguenga kakinte yine ashaninka y llegaron a Ucayali con el apoyo del Vicariato Apostólico de Puerto Maldonado.

“La ruta aunque fue larga, hicimos el esfuerzo. Íbamos a llegar primero en vuelo, pero se canceló. Al final vinimos por río. Por momentos fue muy divertido. La barcaza estaba yendo rápido y en el momento que había curvas todo el bote se movía”, nos comenta.

Escuchar al papa León lo compensa. Martín cuenta las horas para escuchar la reflexión del sumo pontífice acerca de cómo deben plantear su vida, trabajo y quehaceres.