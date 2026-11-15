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Funcionaria de Carabayllo se apropió de S/75.000 usando recibos falsos: fue condenada a 10 años de prisión

La procesada, responsable de la caja chica de la comuna, utilizó recibos por honorarios de proveedores con firmas falsificadas y simuló pagos por servicios inexistentes entre los años 2009 y 2012.

Funcionaria era responsable administrativa del municipio de Carabayllo
Funcionaria era responsable administrativa del municipio de Carabayllo | Composición LR / AndinaComposición LR / Andina
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El Poder Judicial confirmó en segunda instancia la sentencia de 10 años y ocho meses de prisión efectiva contra Oderay R., funcionaria de la Municipalidad Distrital de Carabayllo que se apropió de más de S/75.000 usando recibos por honorarios con firmas falsificadas.

La pena fue impuesta por los delitos de peculado doloso agravado y uso de documento privado falso, en agravio del Estado y proveedores, según informó la Fiscalía Superior Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Lima Norte.

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Funcionaria simuló pagos por servicios inexistentes

Según la fiscal adjunta superior Leidy Cherrepano Collantes, la procesada se apropió de S/76 536.80 entre los años 2009 y 2012 aprovechando que era la responsable de la administración y custodia de la caja chica de la comuna.

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Para lograr su cometido, la trabajadora utilizó recibos por honorarios de proveedores con firmas falsificadas y simuló pagos por servicios inexistentes. El hecho generó un perjuicio patrimonial a las arcas municipales.

El caso fue alertado por la Contraloría General de la República e investigado por el Ministerio Público, que reunió diversos medios probatorios —como la denuncia policial, la declaración de la sentenciada y testigos, y pericias contables y de grafotecnia— para sustentar la condena contra la imputada.

¿Cómo denunciar actos de corrupción municipal?

Como ciudadanía, se puede presentar denuncias por actos de corrupción municipal de manera digital o presencial a través de los siguientes canales oficiales:

  • Plataforma Digital Única de Denuncias del Ciudadano: ingresa a la página, selecciona la entidad, adjunta las pruebas y elige si deseas hacer la denuncia de forma anónima o identificada.
  • Órgano de Control Institucional (OCI) de la Municipalidad: acude a la OCI del municipio involucrado en horario de oficina para presentar tu denuncia por escritos con datos claros y detallados.

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