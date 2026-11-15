Políticas de empleo: 100 días menos, 1726 días más, por Javier Herrera

El discurso presidencial con ocasión de la transmisión de mando, el pasado 28 de julio, luego de un balance del estado del país, en muchos aspectos lamentable, terminaba con un compromiso de acción inmediata: “El reloj ha comenzado a correr. Los 1826 días de trabajo por la grandeza de nuestra patria empiezan ahora mismo”.

Este 5 de noviembre se cumplieron 100 días y el gobierno ha presentado un balance de los supuestos resultados obtenidos hasta la fecha. Aquí comentaremos únicamente aquellos referidos al empleo. “Jóvenes con futuro” fue erigida como política de Estado, cuyo objetivo es “impulsar la inserción económica de los jóvenes… con el fin de reducir la tasa de desempleo juvenil [14-24 años] de casi 10 % a la mitad”.

Al mismo tiempo, se anunció un incremento de la remuneración mínima vital (RMV) en dos tramos. El primero, de S/100, de S/1130 a S/1230, efectivo a partir del mes de octubre. Se trata, en realidad, de un incremento que no compensa la pérdida de poder de compra debido a la inflación acumulada. El nuevo salario mínimo real es el mismo que hace 12 años, a pesar del crecimiento de la productividad (el PBI creció en 40 % y el número de trabajadores ocupados lo hizo en 10 %). El segundo tramo del alza de la RMV, anunciado para abril de 2027, es de 2.4 % (S/70), un incremento que será poco efectivo dada la persistencia de una inflación que en los próximos meses puede acelerarse por los estragos de El Niño y las repercusiones del alza de los combustibles.

Al cabo de 100 días, a manera de balance positivo, la presidenta citó la cifra de la tasa de desempleo de la población de la capital: “Según el INEI, en este trimestre [agosto-setiembre], la tasa de desempleo en Lima Metropolitana se ubicó en 4.4 %, el nivel más bajo de los últimos 25 años”. Recientemente, el gobierno ha anunciado que propondrá “flexibilizar” las reglas del despido de los trabajadores. Ello no va precisamente en el sentido de aumentar el número de ocupados. Más despidos significan más desempleo.

El bajo desempleo es ciertamente una buena noticia, pero no pinta el cuadro completo. Otros indicadores, más relevantes, se han deteriorado. En el trimestre de julio a setiembre, el ingreso real disminuyó en -3.8 %. No sorprende que haya aumentado el porcentaje de trabajadores pobres respecto al mismo periodo de 2025. Ahora, cerca de uno de cada tres trabajadores (28.8 %) tiene ingresos que no alcanzan para comprar la canasta mínima: 170,700 más que en 2025. Los ingresos reales caen incluso para los trabajadores formales con empleo adecuado (-3.5 %).

Aún es prematuro atribuir a las políticas públicas las buenas (o malas) cifras del empleo. Ello no solo porque otros factores ajenos a las políticas influyen sobre los resultados (el fenómeno de El Niño probablemente destruirá activos productivos y empleos en la costa norte), sino también porque cabe preguntarse si la política fiscal expansiva será frenada por una política monetaria contractiva (la reciente alza de la tasa de interés apunta explícitamente a “enfriar” la economía). A ello se suma que el impacto de algunas políticas, como la del “capital semilla” o la de promoción de las mypes, depende de que el aparato del Estado tenga la capacidad institucional para implementarlas a gran escala, de que estas lleguen a la población objetivo, de que no generen incentivos perversos.

Lo que sí cabe evaluar a estas alturas de la gestión del nuevo gobierno es el avance en la implementación (o no) de las medidas anunciadas. Cien días después, las políticas anunciadas siguen aguardando. Otras, como la formalización del empleo, serán precisadas recién en abril de 2027, cuando la Comisión de Expertos entregue su informe con propuestas concretas.

Lo que no cabe en el momento actual es exhibir triunfalismos mostrando indicadores parciales, sesgados y no completamente relevantes para la realidad del mercado laboral peruano. Ello distrae de los objetivos centrales, que son el incremento de la productividad, la inserción laboral de los jóvenes y el empleo decente para todos.

En el Perú, a diferencia de los países europeos, no existe un seguro de desempleo que cubra a todos los trabajadores asalariados y menos aún a los trabajadores independientes. Un trabajador sin más recurso que la fuerza de sus brazos tiene que crear su propio empleo o aceptar un empleo asalariado, la mayor parte de las veces sin contrato, sin beneficios (vacaciones, gratificación, horarios reglamentarios, etc.) ni protección social.

En otro artículo ya hemos señalado las limitaciones de centrarse únicamente en la tasa de desempleo. Importa más el porcentaje de trabajadores pobres, cuyos ingresos no alcanzan para cubrir la canasta mínima de consumo; el de trabajadores sobrecalificados que desempeñan un trabajo que requiere calificaciones inferiores a las adquiridas en la universidad; el porcentaje de insatisfechos con las condiciones laborales; y el de aquellos jóvenes desalentados por las dificultades para encontrar o crear un empleo y que pasan a engrosar las filas de los NINIs (no estudian ni trabajan), muchos de los cuales son mujeres sobre quienes recaen las tareas domésticas, entrampándolas en un círculo vicioso que las mantiene fuera del mercado laboral. Las consecuencias son no solamente la pérdida de capacidades productivas, sino también de autoestima y autonomía, así como una mayor exposición a la violencia de pareja.

La promesa presidencial se refirió al desempleo juvenil. ¿Qué nos dicen los indicadores del último trimestre? Que la PEA juvenil (14-24 años) ha disminuido en -4.5 %, cifra compatible con un incremento de los NINIs, y que el número de jóvenes ocupados cayó en -1.6 %. La tasa de desempleo juvenil es de 11.3 %, casi tres veces la de la PEA adulta (25 años y más). Si incluimos a los desalentados (quienes no buscan empleo porque no lo encuentran), la tasa de desempleo juvenil se eleva a 12.6 %.

ingreso real por trabajo en Lima Metropolitnana

La escasez de empleo para los jóvenes se traduce también en un incremento del subempleo por horas, es decir, de aquellos que, estando disponibles y queriendo trabajar más horas, no logran hacerlo por más de 35 horas. La calidad del empleo no mejora. El empleo adecuado de los jóvenes se estanca (crece menos de 1 %) y el porcentaje de ocupados que busca otro empleo aumenta de 8 % a 11.1 %.

La estrategia del gobierno “Jóvenes con futuro”, que incluye “Jóvenes Productivos”, “Capital Semilla Joven”, la ampliación de Beca 18 y el apoyo integral al emprendedor, solo existe en el papel. Hasta la fecha, las fuentes oficiales y los reportes legislativos no registran la promulgación del reglamento operativo, la asignación presupuestal específica ni el inicio de las convocatorias para la inscripción de beneficiarios del Capital Semilla Joven. ¿Hasta cuándo durará la paciencia de los jóvenes?