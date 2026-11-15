Las claves del Papa en Lima para abrir el corazón, por Aníbal Pastor

*Aníbal Pastor, periodista chileno, especializado en iglesias y derechos humanos.

Con la autoridad de quien se reconoce "peruano" y conoce por dentro las heridas del país, León XIV despoja el lema "¡Abramos el corazón!" de todo romanticismo piadoso: lo convierte en un bisturí ético para desarmar la polarización eclesial, el racismo cotidiano y la crisis institucional.

Con la mirada puesta en el Camino del Inca, el Pontífice traza una hoja de ruta exigente para que una conversión profunda redunde en la construcción de estructuras justas. Así, exige a los obispos acompañar a su pueblo y reparar los abusos, a los políticos escuchar más allá de las estadísticas, y a la sociedad erradicar el machismo y la indiferencia.

Las claves del Papa León en Lima

Cuando un pontífice pisa una tierra que ya considera su hogar, sus palabras dejan de ser mera diplomacia vaticana para convertirse en un diagnóstico quirúrgico y afectivo. En su visita a Lima, el Papa León XIV —quien no dudó en llamarse "peruano" y evocar sus años en Chiclayo y su gusto por el ceviche— articuló sus cinco principales intervenciones bajo un eje transversal: el lema "¡Abramos el corazón!".

Lejos de ser una exhortación piadosa o sentimental, y al revisar el conjunto de sus discursos (ante los obispos, las autoridades políticas, la sociedad civil en la Plaza de Armas y los jóvenes en el Estadio Nacional) revela que "abrir el corazón" es una categoría política, pastoral y antropológica diseñada para responder a una crisis profunda: la fragmentación. Para León XIV, el corazón cerrado es el origen de las polarizaciones, la corrupción, el machismo y la autorreferencialidad eclesial.

A continuación, desglosamos los cuatro acentos estratégicos donde el Papa puso el peso de su magisterio limense.

1. En lo eclesial: Desarmar la polarización interna y sanar las heridas

En el Palacio Arzobispal y en la Catedral, el Papa habló como quien conoce por dentro y muy bien las tensiones de la Iglesia peruana. Utilizando la metáfora andina del Gran Camino del Inca, definió la misión episcopal no como un cargo de escritorio, sino como una andanza misionera que debe atravesar "las montañas de la indiferencia y los desiertos del individualismo".

De este modo, "abrir el corazón" no puede sino que significar tres imperativos concretos para el clero:

Primero, la comunión frente a la división. Recordando la exhortación de Francisco en 2018 en ese mismo lugar, León XIV advirtió que las divisiones internas entre obispos restan toda credibilidad al Evangelio. Exigió una sinodalidad real donde "la autoridad no se ejerza tiránicamente ni la obediencia sea mero servilismo".

Segundo, la tolerancia cero y reparación ante los abusos. En un pasaje de notable firmeza, vinculó la humildad de los santos peruanos con la obligación moral de responder a los abusos clericales "con la verdad, la justicia, el perdón, la reparación" y una cultura de prevención que proteja a los más débiles.

Y tercero, la autocrítica institucional. En la Catedral pidió una Iglesia capaz de "reconocer las propias infidelidades y pedir perdón con humildad, asumiendo la responsabilidad de las heridas que ha causado en su interior y a su alrededor".

2. En lo político y social: La "paz desarmada" y el rescate de la dignidad humana.

Ante la presidenta de la República y los poderes del Estado, el discurso papal evitó la confrontación estéril, pero elevó la vara ética de la función pública. Citando su propia encíclica Magnifica humanitas y su mensaje para la Jornada Mundial de la Paz, propuso el concepto de una "paz desarmada y desarmante".

El acento estratégico aquí radica en humanizar la gestión pública:

a) Escuchar más allá de la estadística: Pidió a las autoridades mirar detrás de los expedientes y del "abstracto número del censo nacional" para ver rostros concretos, especialmente en las zonas olvidadas de la Amazonía, los Andes y la costa.

b) Desarmar el lenguaje y el racismo: En la Plaza de Armas lanzó una crítica directa al clasismo y racismo normalizados en el Perú. Rechazó las expresiones que ofenden por apariencia, procedencia o condición social bajo el pretexto de "bromas o jerga popular", llamando a cultivar la mansedumbre (llamp'u sonqo en quechua) como fuerza transformadora.

c) Regulación ética del futuro: Introdujo en la agenda nacional la necesidad de garantías jurídicas frente a la Inteligencia Artificial para evitar abusos, así como la urgencia de frenar el impacto nocivo del entorno digital en la convivencia familiar.

3. En la estructura social: La defensa de la familia y la denuncia frontal al machismo

En su encuentro en la Plaza Mayor, León XIV trazó una línea de interdependencia: el bien común empieza en el hogar. Si bien reafirmó la antropología cristiana sobre la complementariedad entre hombre y mujer, fue categórico al desmontar cualquier lectura que justifique la desigualdad de género.

a) Contra la cultura machista: Denunció abiertamente la persistencia de una "mentalidad machista" que se traduce en la ausencia paterna, los abusos y la violencia contra la mujer, señalando la doble marginación que sufren las mujeres pobres, indígenas y afroperuanas. El grito ¡Valoremos a las mujeres! (que en quechua es ¡Warmikunata chaninchaychis!) buscó sacudir las conciencias de una sociedad golpeada por los feminicidios y la violencia doméstica.

b) Dignidad laboral y empresarial: Instó al empresariado peruano a entender la empresa como una "comunidad de personas" y exigió al Estado un marco jurídico que equilibre trabajo, descanso y vida familiar, advirtiendo contra el flagelo de las adicciones modernas, como los juegos de azar y las apuestas.

4. En lo generacional: De la "inquietud" a la amistad con Cristo

Finalmente, en el Estadio Nacional, ante 70 mil jóvenes y universitarios, el Papa cambió el registro institucional por uno existencial. Reconociendo la soledad, la ansiedad y la incertidumbre laboral de la juventud peruana, articuló su mensaje en tres palabras: pasión, vocación y amistad.

a) Desenmascarar el engaño del mal: Citando a Benedicto XVI ("el mal envenena siempre"), confrontó la idea cultural de que seguir a Dios implica renunciar a la plenitud o a los sueños.

b) Vulnerabilidad compartida: En un giro pastoral muy significativo, pidió a los jóvenes líderes que "no crean que siempre deben mostrarse fuertes" y que se dejen cuidar, validando la salud mental y el acompañamiento comunitario frente a las crisis personales.

El proyecto de país detrás del lema

Si tuviéramos que sintetizar la prédica central de León XIV en Lima en una sola frase, diríamos que los corazones blindados por el egoísmo y la desconfianza no generan estructuras justas, y un primer paso para abrir el corazón es ser compasivo con los más débiles como es Jesús y como el mismo Papa da testimonio con sus gestos hacia los más carenciados y a quienes hacemos vulnerables.

El Papa ha leído el momento histórico del Perú —marcado por la inestabilidad política, la desafección institucional, la corrupción, la inseguridad ciudadana y las fracturas sociales— y ha decidido no actuar como un árbitro político, sino como un pastor que conoce la realidad local y que acompaña al pueblo. Al anclar su mensaje en figuras como Santo Toribio de Mogrovejo, Santa Rosa de Lima y la devoción al Señor de los Milagros, León XIV le recuerda al Perú que su propia reserva moral y cultural tiene las herramientas para sanar.

"Abrir el corazón" en Lima significó, en última instancia, un llamado a desarmar las trincheras: que los obispos salgan de su aislamiento y acompañen a este pueblo, que los políticos escuchen a las periferias, que los hombres respeten la igual dignidad de las mujeres y que los jóvenes no tengan miedo de apostar su vida por el bien común.

Sin duda, es un programa exigente que coloca a la Iglesia del Perú ante el espejo de su propia credibilidad.