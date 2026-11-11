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Metropolitano cierra estaciones por paso de papa León XIV y usuarios bajan de buses ante fuerte congestión

La congestión vehicular y el cierre de algunas estaciones del Metropolitano por el paso del papa León XIV dificultaron el tránsito hacia el centro de Lima y generaron complicaciones para los pasajeros del servicio.

Congestión en el Metropolitano
Congestión en el Metropolitano
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El cierre temporal de estaciones del Metropolitano y la congestión vehicular en el Centro de Lima dificultaron el traslado de pasajeros durante la visita del papa León XIV. Ante las restricciones, algunos usuarios descendieron de los buses y continuaron su recorrido a pie. Las mayores complicaciones se registraron en el sentido de sur a norte, en los tramos cercanos a las avenidas Alfonso Ugarte y la Vía Expresa.

La Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU) informó que, por disposición de la Policía Nacional del Perú (PNP), restringió temporalmente el recorrido de los servicios regulares y expresos que circulan por las avenidas Alfonso Ugarte, Tacna y Emancipación. Además, las estaciones ubicadas en el Cercado de Lima permanecen cerradas.

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¿Qué rutas del Metropolitano continúan operando?

Ante las restricciones, la ATU estableció un esquema temporal de circulación. Desde el sur de Lima, solo operan la ruta C y el Expreso 1, que cubren el tramo entre el terminal Matellini y la estación Central.

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En dirección al norte, funcionan las rutas A y B. La primera conecta el terminal Naranjal con la estación Caquetá, mientras que la segunda parte del terminal Chimpu Ocllo y también llega hasta ese punto.

La ATU reportó, además, una intensa congestión vehicular en el Centro de Lima, donde la presencia de fieles que acudieron a recibir al Santo Padre y el cierre de diversas vías por disposición policial afectan la circulación de los buses y el desplazamiento de los pasajeros.

Ante este panorama, la entidad recomendó utilizar rutas alternas, calcular tiempos de viaje más prolongados y mantenerse atentos a sus canales oficiales. También indicó que el servicio habitual se restablecerá de manera progresiva.

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