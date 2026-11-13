Papa León XIV en Chiclayo: más de 1.200 ecuatorianos cruzan la frontera para asistir a su misa en las Pampas de Pimentel Ciudadanos procedentes de Guayaquil, Loja y El Oro ingresaron al Perú por Tumbes entre el 11 y el 12 de noviembre. También retornaron 239 peruanos residentes en Ecuador para participar en el encuentro con el pontífice.

Los peregrinos, provenientes de Guayaquil, Loja y El Oro, ingresaron al país entre el 11 y 12 de noviembre, sumando también a 239 peruanos residentes en Ecuador.

Los peregrinos, provenientes de Guayaquil, Loja y El Oro, ingresaron al país entre el 11 y 12 de noviembre, sumando también a 239 peruanos residentes en Ecuador. Foto: composición LR

Más de 1.200 ciudadanos ecuatorianos cruzaron la frontera con Tumbes para viajar a Chiclayo y asistir a la misa multitudinaria que el papa León XIV celebrará este viernes 13 de noviembre en las Pampas de Pimentel. Los peregrinos llegaron desde las provincias de Guayaquil, Loja y El Oro a través del Centro Binacional de Atención Fronteriza (Cebaf).

De acuerdo con los registros del Cebaf, 1.253 ecuatorianos ingresaron al territorio peruano entre el miércoles 11 y el jueves 12 de noviembre. De ese total, 519 llegaron el primer día y otros 734 lo hicieron el jueves. A esta cifra se suman 239 peruanos residentes en Ecuador que retornaron al país para participar en la celebración religiosa.

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Algunos peregrinos ingresaron por el Puente Internacional

No todos los visitantes lograron completar su registro en el Cebaf. Un grupo de ciudadanos ecuatorianos optó por ingresar al Perú a través del Puente Internacional, debido a que no tuvo tiempo suficiente para realizar el trámite en el centro fronterizo. Esta situación ocurrió pese a las facilidades que Migraciones ofreció para formalizar su ingreso.

La movilización también alcanzó a los propios habitantes de Tumbes. Más de 1.000 tumbesinos viajaron hasta Pimentel para participar en el encuentro con León XIV. Entre ellos figuran jóvenes de distintos movimientos católicos y grupos pastorales, como Sembrando Vida.

Los peregrinos también expresaron su entusiasmo por la presencia en Pimentel de la denominada Cruz de la Evangelización o Cruz de la Conquista, que, de acuerdo con la información difundida, Francisco Pizarro llevó al territorio incaico en 1532.