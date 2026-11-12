¡Hasta 12 horas sin agua! Sedapal confirma corte este viernes 13 de noviembre en Lima: revisa AQUÍ las zonas afectadas

Corte de AGUA en Lima el 13 de noviembre

Corte de AGUA en Lima el 13 de noviembre

¡Atención, vecinos de Lima! El Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Lima (Sedapal) anunció una nueva jornada de cortes de agua para este viernes 13 de noviembre de 2026, que dejará sin suministro hasta por 12 horas a numerosas viviendas de la capital. La medida afectará a sectores específicos de dos distritos, por lo que se recomienda tomar precauciones para evitar inconvenientes.

De acuerdo con la programación preliminar difundida por la empresa, la interrupción responde a trabajos de mantenimiento y mejora de las redes de distribución, entre ellos la limpieza de reservorios.

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Sin embargo, es importante precisar que la suspensión no afectará a todos los vecinos de los distritos mencionados, sino únicamente a las urbanizaciones, asociaciones y asentamientos humanos incluidos en el cronograma.

¿Qué distritos se quedarán sin agua este viernes 13 de noviembre?

Según la información difundida por Sedapal, las interrupciones comenzarán desde las 8:00 a. m. en determinadas zonas y se prolongarán hasta las 8:00 p. m.

Distrito Horario del corte Duración Villa María del Triunfo 8:00 a. m. a 8:00 p. m. 12 horas Carabayllo 12:00 m. a 8:00 p. m. 8 horas

Villa María del Triunfo: zonas que estarán 12 horas sin agua

Los vecinos de este distrito afrontarán la interrupción más prolongada de la jornada, desde las 8:00 a. m. hasta las 8:00 p. m.

Las zonas comprendidas son:

Pueblo Joven José Gálvez: manzanas 107, 109, 111, 122 A, 186, 186 A, 186B y 186C.

Asentamiento Humano Alto Miraflores.

Asentamiento Humano La Inmaculada.

Asentamiento Humano Ceres.

Asentamiento Humano Las Flores.

Asentamiento Humano La Pradera.

Asentamiento Humano Las Gardenias.

Ampliación San Martín: manzanas 122 D y 122E.

Asentamiento Humano sector San José Obrero.

Asentamiento Humano Las Dunas.

Ampliación 65: manzana 162F.

Asentamiento Humano San Carlos.

Comité 70A: manzana 134E.

Ampliación Chilca.

Asentamiento Humano Parcela B.

Asentamiento Humano sector Las Terrazs.

Ampliación: manzanas 186D2 y 182E.

Asentamiento Humano Alto Miraflores: manzanas A, B, C y D.

Asentamiento Humano Parcela B ex 14 de Febrero.

Asentamiento Humano San Martín II etapa.

Ampliación Las Margaritas: manzanas 148C, 148F y 148E.

Carabayllo: urbanizaciones que estarán 8 horas sin agua

En Carabayllo, la interrupción del suministro comenzará a las 12:00 del mediodía y se extenderá hasta las 8:00 p. m.

Los sectores afectados serán:

Urbanización San Antonio de Carabayllo.

Asociación de Vivienda Santa Inés de Carabayllo.

Los vecinos de estas zonas deberán almacenar agua con anticipación para cubrir sus necesidades durante las ocho horas de suspensión programada.

¿Cómo saber si tu vivienda está incluida en el corte de agua de Sedapal?

Los ciudadanos que deseen confirmar si sus viviendas están comprendidas en la programación pueden consultar los canales oficiales de Sedapal y revisar los avisos correspondientes a su distrito.

La empresa recomienda almacenar agua potable en recipientes limpios y correctamente tapados antes del inicio de la suspensión.

Asimismo, es importante priorizar su utilización para beber, preparar alimentos y mantener la higiene personal. Durante el corte, se aconseja evitar actividades que impliquen un consumo innecesario, como lavar vehículos o regar jardines.

Una vez restablecido el servicio, se recomienda abrir los grifos lentamente.

Finalmente, los usuarios deben mantenerse atentos a las actualizaciones de Sedapal, debido a que el cronograma preliminar podría presentar modificaciones según el desarrollo de los trabajos programados.