Papa León XIV se reunió con seis víctimas de abusos en Lima: sobreviviente del Sodalicio cuenta lo que le pidió Camila Bustamante, sobreviviente de abusos vinculados a las Siervas del Plan de Dios, contó a La República que conversó durante unos ocho minutos con el pontífice en la Nunciatura Apostólica. Ella destacó la sorpresa de Prevost ante la gravedad de las situaciones expuestas.

El papa León XIV se reunió este 12 de noviembre en la Nunciatura Apostólica de Jesús María con seis víctimas de abusos de organizaciones religiosas, incluyendo el Sodalicio de Vida Cristiana. | La República

El papa León XIV se reunió este 12 de noviembre en la Nunciatura Apostólica de Jesús María con seis víctimas de abusos de organizaciones religiosas, incluyendo el Sodalicio de Vida Cristiana. | La República Carlos Felix

El papa León XIV recibió este jueves 12 de noviembre a seis víctimas de abusos vinculados a distintas organizaciones religiosas, entre ellas sobrevivientes del Sodalicio de Vida Cristiana, durante encuentros individuales realizados en la Nunciatura Apostólica, en Jesús María. Las reuniones se produjeron antes de que el pontífice se trasladara al Estadio Nacional para participar en la vigilia de oración con jóvenes.

Una de las personas que conversó con el papa fue Camila Bustamante, periodista chilena, exaspirante a monja y sobreviviente de abusos psicológicos vinculados al Sodalicio. A su salida de la Nunciatura, contó a La República que pudo relatarle a León XIV algunos casos de violencia que, según su testimonio, fueron cometidos por integrantes de las Siervas del Plan de Dios.

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“Fue una reunión personal con el Papa, una reunión breve de unos ocho minutos, en donde al menos yo tuve la posibilidad de contarle sobre los abusos de las Siervas del Plan de Dios”, relató Bustamante.

La sobreviviente señaló que la reacción del pontífice cambió al conocer algunos de los casos que le expuso. “Por su rostro noté que se sorprendió con algunos casos, con unos niveles de crueldad tremendos”, afirmó.

León XIV se reunió con seis víctimas de abusos en Lima: sobreviviente del Sodalicio cuenta lo que le pidió

Víctima pidió que no se abandone el proceso de reparación

Bustamante sostuvo que durante el encuentro León XIV le transmitió que comprendía el sufrimiento y la frustración de las víctimas. También le habría señalado que existe un proceso de revisión de estos casos y que situaciones similares se han presentado en otras organizaciones religiosas.

La periodista explicó que las seis personas convocadas ingresaron de manera individual para conversar con el pontífice durante aproximadamente ocho minutos cada una. Entre los asistentes había víctimas relacionadas con el Sodalicio de Vida Cristiana y la Fraternidad Mariana de la Reconciliación.

Uno de los principales pedidos que Bustamante trasladó al papa fue que la Iglesia no deje inconclusos los procesos de reparación para quienes denunciaron abusos.

“Le pedí que por favor no la abandonaran y que culminaran ese proceso”, manifestó.

La sobreviviente recordó que las investigaciones y las demandas de justicia de las víctimas se han extendido durante años. Por ello, consideró necesario que la Iglesia mantenga abiertos canales institucionales para escuchar a quienes denunciaron abusos y avanzar en medidas de reparación.

Expectativa por investigación sobre abusos

Bustamante también mencionó el trabajo realizado por la Comisión conformada por los arzobispos Charles Scicluna y Jordi Bertomeu, quienes visitaron el Perú para recoger testimonios sobre las denuncias relacionadas con el Sodalicio.

La comisión generó expectativas entre los sobrevivientes debido a la apertura de espacios de escucha y al compromiso mostrado durante su intervención. Sin embargo, Bustamante sostuvo que la falta de avances suficientes ha generado frustración entre las víctimas.

Tras su conversación con León XIV, la periodista señaló que espera que el compromiso que percibió en privado también tenga una expresión pública.

“La población tiene que saber que la Iglesia está con las víctimas, que el Papa está con las víctimas y no está en contra de ellas”, enfatizó.

El encuentro se produjo en el marco de la visita del papa León XIV al Perú, que incluye actividades en Lima, Chiclayo, Cusco y Pucallpa.