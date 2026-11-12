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Política

Manuel Merino cuestiona al cardenal Castillo por recordar a Inti y Bryan ante el papa León XIV

El expresidente Manuel Merino calificó de lamentable que se utilice un "espacio de fe" para politizar la muerte de los jóvenes ocurrida durante las protestas contra su breve mandato en noviembre de 2020.

Manuel Merino cuestiona al cardenal Castillo por recordar a Inti y Bryan ante el papa León XIV
Manuel Merino cuestiona al cardenal Castillo por recordar a Inti y Bryan ante el papa León XIV | Composición/LR
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El expresidente Manuel Merino cuestionó al cardenal Carlos Castillo luego de que el arzobispo de Lima mencionara a Inti Sotelo y Bryan Pintado durante el encuentro del papa León XIV en el Estadio Nacional.

A través de sus redes oficiales, el exmandatario rechazó las palabras del cardenal y lo acusó de utilizar una actividad religiosa para abordar temas políticos.

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En su pronunciamiento, Merino indicó que desea que las familias de los dos jóvenes fallecidos en noviembre de 2020 alcancen justicia, pero criticó el contexto en el que se realizó la mención.

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"Es lamentable que se utilice un espacio de fe para seguir politizando una tragedia impulsada en su momento por grupos políticos que apoyaban al corrupto de Vizcarra", señaló el exjefe de Estado.

Asimismo, el exmandatario dijo que este tipo de declaraciones “no contribuyen a la unidad que tanto se proclama. Como católico, seguiré orando por el Perú y pidiendo que la alegría y la fiesta por la visita del Santo Padre continúen uniéndonos como peruanos en busca de una verdadera reconciliación”, agregó.

Las críticas de Merino se dan tras la intervención del arzobispo de Lima ante cerca de 52.000 asistentes en el recinto deportivo, actividad que formó parte de la agenda oficial del sumo pontífice en el país.

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Durante su discurso, Castillo recordó las movilizaciones sociales de 2020 y calificó a los dos jóvenes fallecidos como referentes de aquella jornada.

"Los jóvenes salieron muchas veces a las calles a protestar y, en algún caso, dispararon a varios de ellos. Hay dos mártires de los jóvenes: Bryan e Inti. Fue tan fuerte, más fuerte lo que sintieron, que los chicos se replegaron y empezó una cosa poderosísima en el país: en las plazas, los chicos se reunían para bailar", expresó el cardenal ante los fieles.

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