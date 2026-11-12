¿Te descuentan en Yape o llegan mensajes raros? La alerta oficial del BCP para detectar aplicaciones maliciosas para que no clonen tu celular El Banco de Crédito del Perú (BCP) y Yape alertan sobre fraudes en celulares mediante aplicaciones maliciosas, que pueden robar datos personales y financieros.

Una oferta atractiva, un supuesto premio o un mensaje que advierte sobre un problema con tu cuenta pueden convertirse en la puerta de entrada para instalar aplicaciones maliciosas en el celular . Ante esta modalidad de fraude, el Banco de Crédito del Perú (BCP) y Yape difundieron recomendaciones para reconocer programas sospechosos y evitar que los delincuentes accedan a información personal, claves bancarias o datos financieros.

El engaño suele comenzar con enlaces o archivos enviados por WhatsApp, mensajes de texto o redes sociales. Los usuarios pueden recibir invitaciones para acceder a beneficios, descargar versiones gratuitas de aplicaciones de pago o actualizar supuestos servicios. Una vez que la víctima inicia la instalación, los delincuentes pueden solicitar permisos que no corresponden a las funciones del programa o pedir que se desactiven las herramientas de seguridad del equipo.

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¿Cómo saber si una aplicación está intentando acceder a tu celular o a tus cuentas?

Una de las señales que debe llamar la atención es recibir notificaciones de operaciones que no realizaste. También es importante desconfiar si llegan códigos de verificación que no solicitaste, pues podrían indicar que alguien intenta ingresar a alguna de tus cuentas. Si aparecen descuentos o movimientos desconocidos en Yape, es necesario revisar las operaciones y comunicarse con la entidad financiera para reportarlos.

Otros indicios pueden encontrarse en el propio funcionamiento del teléfono. Por ejemplo, una pantalla negra o mensajes como “Actualizando” o “Cargando” sin que hayas iniciado ningún proceso podrían advertir sobre una aplicación que trabaja en segundo plano o intenta controlar la pantalla. También conviene revisar la lista de programas instalados: algunas aplicaciones sospechosas utilizan nombres genéricos como “Servicio” o “Actualización”, y pueden no mostrar un ícono reconocible.

El riesgo también está en los permisos que solicita cada programa. Si una aplicación que promete un premio o una actualización pide acceso a tus mensajes, contactos o pantalla sin una razón clara, lo recomendable es detener la instalación. El BCP y Yape aconsejan descargar únicamente desde Google Play Store o App Store y nunca desactivar Play Protect, el antivirus u otras protecciones para completar una descarga.

¿Qué hacer si instalaste una app sospechosa y temes que accedan a tu dinero?

Si ya descargaste una aplicación que podría ser maliciosa, la primera medida es desconectar el celular de internet. Para ello, debes activar el modo avión y verificar que el Wi-Fi y los datos móviles estén apagados. Así se interrumpe la comunicación del programa con posibles operadores externos. Mientras tanto, evita ingresar a Yape, aplicaciones bancarias, correos electrónicos u otros servicios con información privada desde ese mismo equipo.

Después, utiliza otro dispositivo confiable para cambiar tus contraseñas y revisar los movimientos de tus cuentas. Si encuentras transferencias, pagos o descuentos que no reconoces, repórtalos inmediatamente a tu entidad financiera. También puedes activar la verificación en dos pasos en los servicios que cuenten con esta opción para añadir una medida de seguridad.