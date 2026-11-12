Suscríbete a LR Focus
Suscríbete a LR Focus
ÚLTIMO MINUTOSigue minuto a minuto todo sobre la llegada del Papa León XIV a Perú
EN VIVO

En vivo: Papa León XIV condena abusos en la Iglesia y se reúne con jóvenes | Que No Se Te Olvide con Carlos Cornejo

EN VIVO | Sigue el segundo día del Papa León XIV en Perú
Sociedad

¿Te descuentan en Yape o llegan mensajes raros? La alerta oficial del BCP para detectar aplicaciones maliciosas para que no clonen tu celular

El Banco de Crédito del Perú (BCP) y Yape alertan sobre fraudes en celulares mediante aplicaciones maliciosas, que pueden robar datos personales y financieros.

Si instalaste una app sospechosa, desconéctate de Internet y no realices operaciones financieras.
Si instalaste una app sospechosa, desconéctate de Internet y no realices operaciones financieras.Site: difusión/Yape
Por
google iconLa República en Google

Una oferta atractiva, un supuesto premio o un mensaje que advierte sobre un problema con tu cuenta pueden convertirse en la puerta de entrada para instalar aplicaciones maliciosas en el celular. Ante esta modalidad de fraude, el Banco de Crédito del Perú (BCP) y Yape difundieron recomendaciones para reconocer programas sospechosos y evitar que los delincuentes accedan a información personal, claves bancarias o datos financieros.

El engaño suele comenzar con enlaces o archivos enviados por WhatsApp, mensajes de texto o redes sociales. Los usuarios pueden recibir invitaciones para acceder a beneficios, descargar versiones gratuitas de aplicaciones de pago o actualizar supuestos servicios. Una vez que la víctima inicia la instalación, los delincuentes pueden solicitar permisos que no corresponden a las funciones del programa o pedir que se desactiven las herramientas de seguridad del equipo.

Video destacado

🔴 Papa León XIV: último día de su visita a Argentina y su llegada al Perú EN VIVO | #LR

Puedes ver

La faceta rockera del papa León XIV: esta era su canción favorita durante sus años en el norte del Perú

lr.pe

¿Cómo saber si una aplicación está intentando acceder a tu celular o a tus cuentas?

Una de las señales que debe llamar la atención es recibir notificaciones de operaciones que no realizaste. También es importante desconfiar si llegan códigos de verificación que no solicitaste, pues podrían indicar que alguien intenta ingresar a alguna de tus cuentas. Si aparecen descuentos o movimientos desconocidos en Yape, es necesario revisar las operaciones y comunicarse con la entidad financiera para reportarlos.

LR Focus

Otros indicios pueden encontrarse en el propio funcionamiento del teléfono. Por ejemplo, una pantalla negra o mensajes como “Actualizando” o “Cargando” sin que hayas iniciado ningún proceso podrían advertir sobre una aplicación que trabaja en segundo plano o intenta controlar la pantalla. También conviene revisar la lista de programas instalados: algunas aplicaciones sospechosas utilizan nombres genéricos como “Servicio” o “Actualización”, y pueden no mostrar un ícono reconocible.

El riesgo también está en los permisos que solicita cada programa. Si una aplicación que promete un premio o una actualización pide acceso a tus mensajes, contactos o pantalla sin una razón clara, lo recomendable es detener la instalación. El BCP y Yape aconsejan descargar únicamente desde Google Play Store o App Store y nunca desactivar Play Protect, el antivirus u otras protecciones para completar una descarga.

Puedes ver

Papa León XIV destaca la diversidad del país con vals criollo: “¡Es mi Perú!”

lr.pe

¿Qué hacer si instalaste una app sospechosa y temes que accedan a tu dinero?

Si ya descargaste una aplicación que podría ser maliciosa, la primera medida es desconectar el celular de internet. Para ello, debes activar el modo avión y verificar que el Wi-Fi y los datos móviles estén apagados. Así se interrumpe la comunicación del programa con posibles operadores externos. Mientras tanto, evita ingresar a Yape, aplicaciones bancarias, correos electrónicos u otros servicios con información privada desde ese mismo equipo.

Después, utiliza otro dispositivo confiable para cambiar tus contraseñas y revisar los movimientos de tus cuentas. Si encuentras transferencias, pagos o descuentos que no reconoces, repórtalos inmediatamente a tu entidad financiera. También puedes activar la verificación en dos pasos en los servicios que cuenten con esta opción para añadir una medida de seguridad.

Ofertas

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
Perulandia Full Day + Piscinas + S/. 35 de Vale de Consumo + Perusaurus y más.

Perulandia

Perulandia Full Day + Piscinas + S/. 35 de Vale de Consumo + Perusaurus y más.

PRECIO

S/ 59.90
Comprar
Vacilandia Park: Full Day para niños, adultos o pack familiar, incluye alimentación.

VACILANDIA PARK

Vacilandia Park: Full Day para niños, adultos o pack familiar, incluye alimentación.

PRECIO

S/ 19.90
Comprar
Flying Squirrel: Full Day, 60 o 120 minutos según elijas en sus 3 locales

Flying Squirrel Parque de Inflables

Flying Squirrel: Full Day, 60 o 120 minutos según elijas en sus 3 locales

PRECIO

S/ 21.90
Comprar
Buffet Almuerzo o Cena + Postres + Bebida. Aplica en sus 5 locales.

La Bistecca

Buffet Almuerzo o Cena + Postres + Bebida. Aplica en sus 5 locales.

PRECIO

S/ 85.90
Comprar

Notas relacionadas

Elige bien

Lo más visto

Notas recomendadas

Notas relacionadas

Ofertas

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
Perulandia Full Day + Piscinas + S/. 35 de Vale de Consumo + Perusaurus y más.

Perulandia

Perulandia Full Day + Piscinas + S/. 35 de Vale de Consumo + Perusaurus y más.

PRECIO

S/ 59.90
Comprar
Vacilandia Park: Full Day para niños, adultos o pack familiar, incluye alimentación.

VACILANDIA PARK

Vacilandia Park: Full Day para niños, adultos o pack familiar, incluye alimentación.

PRECIO

S/ 19.90
Comprar
Flying Squirrel: Full Day, 60 o 120 minutos según elijas en sus 3 locales

Flying Squirrel Parque de Inflables

Flying Squirrel: Full Day, 60 o 120 minutos según elijas en sus 3 locales

PRECIO

S/ 21.90
Comprar
Buffet Almuerzo o Cena + Postres + Bebida. Aplica en sus 5 locales.

La Bistecca

Buffet Almuerzo o Cena + Postres + Bebida. Aplica en sus 5 locales.

PRECIO

S/ 85.90
Comprar

Lo último

Juegos

Mastergrama
Juego de palabras

Mastergrama

La Colmena
Juego de palabras

La Colmena

Flappy Bird
Arcade

Flappy Bird

Ajedrez
Estrategia

Ajedrez

Solitario
Cartas

Solitario

Sudoku
Lógica & Números

Sudoku

Recetas

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

Sudado de pescado (VIDEO)

Sudado de pescado (VIDEO)

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Prepara un riquísimo arroz con mariscos con esta sencilla receta (Video)

Prepara un riquísimo arroz con mariscos con esta sencilla receta (Video)

Carlincaturas

Carlincatura del jueves 12 de noviembre de 2026

Por Carlin | 12 de Noviembre 2026

Carlincatura del miércoles 11 de noviembre de 2026

Por Carlin | 11 de Noviembre 2026

Carlincatura del martes 10 de noviembre de 2026

Por Carlin | 10 de Noviembre 2026

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Temblor en Perú hoy EN VIVO, jueves 12 de noviembre: último sismo, magnitud y epicentro según el IGP

Precio del dólar hoy en Perú, jueves 12 noviembre: consulta el tipo de cambio para compra y venta

Santiago Roncagliolo: “Prevost estuvo en donde de verdad hacía falta y esa actitud requiere fe”

Sociedad

Temblor en Perú hoy EN VIVO, jueves 12 de noviembre: último sismo, magnitud y epicentro según el IGP

Papa León XIV en Perú EN VIVO: sigue minuto a minuto sus actividades, mensajes y últimas noticias hoy jueves 12 de noviembre

Incidente durante recorrido del papa León XIV: joven ingresa a zona restringida y policías intervienen

Estados Unidos

¿Sabías que el oro de Atahualpa no está en Perú? El país de Latinoamérica donde ocultan el tesoro deseado por españoles

Los únicos 4 países de América Latina que cuenta con una de las mayores reservas de agua de la Tierra

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

Política

Hijo del ministro del Salud, de 22 años, se reunía con viceministros a nombre del Despacho Presidencial

Foro APEC 2026: estas serán las actividades de Keiko Fujimori durante su viaje a China y Japón

JNE rechaza pedido de Renovación Popular para apartar a Burneo del caso de reelección encubierta de López Aliaga