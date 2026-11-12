Vigilia de los jóvenes con el papa León XIV: Fieles denuncian que no se les permite la entrada con botellas de agua ni sombrillas pese a estar permitido Familias también afectadas entregaron botellas antes de ingresar. Los jóvenes cuestionan esta normativa, enfatizando la importancia de mantenerse hidratados durante la espera prolongada.

La entrada se controla por la Policía Nacional del Perú en las puertas 18 a 22, y algunos padres retiraron las botellas de agua que debían dejar sus hijos para poder continuar con el ingreso.

La entrada se controla por la Policía Nacional del Perú en las puertas 18 a 22, y algunos padres retiraron las botellas de agua que debían dejar sus hijos para poder continuar con el ingreso. Foto: Andina/Composición LR

Jóvenes que llegaron al Estadio Nacional para participar en la vigilia con el papa León XIV denunciaron dificultades durante los controles de ingreso , luego de que, según sus testimonios, el personal de seguridad les impidiera acceder con botellas de agua y sombrillas. La situación generó malestar entre los asistentes, varios de los cuales llegaron desde las 6 a. m. para asegurar su lugar en el encuentro.

El ingreso se realiza por las puertas 18 a la 22, en el cruce de la avenida 28 de Julio con el Paseo de la República, bajo el control de la Policía Nacional del Perú (PNP). Los jóvenes expresaron su preocupación porque deberán permanecer varias horas dentro del recinto antes de la llegada del pontífice y consideran que el agua es un recurso necesario ante las altas temperaturas.

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Jóvenes denuncian que deben dejar sus botellas de agua antes de ingresar a la vigilia

Durante un reporte de Latina, varios asistentes manifestaron su incomodidad porque no podían ingresar con sus botellas de plástico. Uno de los jóvenes entrevistados señaló que les exigían desechar el agua para comprar bebidas dentro del Estadio Nacional, pese a que habían llevado sus propias botellas para consumir durante la espera.

La medida también generó preocupación entre quienes permanecerán aproximadamente cuatro horas dentro del recinto. Algunos padres acompañaron a sus hijos hasta los controles y recibieron las botellas que estos debían dejar antes de continuar con el ingreso. Los asistentes cuestionaron la restricción debido a la necesidad de mantenerse hidratados durante la jornada.