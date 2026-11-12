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Papa León XIV destaca la diversidad del país con vals criollo: “¡Es mi Perú!”

El pontífice afirmó que la pluralidad cultural, lingüística e histórica en Perú es una riqueza fundamental. Subrayó la importancia de la dignidad humana en la valoración de las diferencias.

El papa León elogió la diversidad peruana
El papa León elogió la diversidad peruana
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El papa León XIV dedicó un mensaje especial a la diversidad del Perú y destacó la riqueza cultural que caracteriza al país. Durante su intervención, el pontífice evocó la letra de un tradicional vals criollo para describir la belleza de su territorio y resaltar la pluralidad que distingue a los peruanos.

"Como cantamos en un vals criollo: ‘ricas montañas, hermosas tierras; risueñas playas, fértiles tierras; cumbres nevadas, ríos, quebradas ¡Es mi Perú!’", expresó el santo padre al referirse a las características geográficas y culturales que hacen del país un territorio diverso.

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El mensaje del papa León XIV resaltó la diversidad del territorio peruano y reafirmó que también pertenece a nuestro país.

El mensaje del papa León XIV resaltó la diversidad del territorio peruano y reafirmó que también pertenece a nuestro país.

En esa línea, León XIV sostuvo que la pluralidad cultural, lingüística, histórica y regional constituye una de las principales riquezas del Perú. Asimismo, vinculó el reconocimiento de estas diferencias con la centralidad de la dignidad humana, al señalar que esta debe orientar la manera en que las personas comprenden y valoran la diversidad.

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"Las diferencias favorecen el encuentro y el enriquecimiento mutuo. Precisamente porque somos diferentes, creamos comunidad", manifestó el pontífice.

Con este mensaje, el papa León XIV puso énfasis en la importancia de reconocer las particularidades de cada región y cultura como elementos que permiten fortalecer los vínculos entre los ciudadanos. Su reflexión destacó que la diversidad no debe convertirse en un motivo de división, sino en una oportunidad para construir una sociedad basada en el respeto, el encuentro y el reconocimiento del otro.

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