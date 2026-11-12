Papa León XIV destaca la diversidad del país con vals criollo: “¡Es mi Perú!”

El papa León XIV dedicó un mensaje especial a la diversidad del Perú y destacó la riqueza cultural que caracteriza al país. Durante su intervención, el pontífice evocó la letra de un tradicional vals criollo para describir la belleza de su territorio y resaltar la pluralidad que distingue a los peruanos.

"Como cantamos en un vals criollo: ‘ricas montañas, hermosas tierras; risueñas playas, fértiles tierras; cumbres nevadas, ríos, quebradas ¡Es mi Perú!’", expresó el santo padre al referirse a las características geográficas y culturales que hacen del país un territorio diverso.

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El mensaje del papa León XIV resaltó la diversidad del territorio peruano y reafirmó que también pertenece a nuestro país.

En esa línea, León XIV sostuvo que la pluralidad cultural, lingüística, histórica y regional constituye una de las principales riquezas del Perú. Asimismo, vinculó el reconocimiento de estas diferencias con la centralidad de la dignidad humana, al señalar que esta debe orientar la manera en que las personas comprenden y valoran la diversidad.

"Las diferencias favorecen el encuentro y el enriquecimiento mutuo. Precisamente porque somos diferentes, creamos comunidad", manifestó el pontífice.

Con este mensaje, el papa León XIV puso énfasis en la importancia de reconocer las particularidades de cada región y cultura como elementos que permiten fortalecer los vínculos entre los ciudadanos. Su reflexión destacó que la diversidad no debe convertirse en un motivo de división, sino en una oportunidad para construir una sociedad basada en el respeto, el encuentro y el reconocimiento del otro.

León XIV continuará su agenda con vigilia en el Estadio Nacional

La agenda del papa León XIV continuará este jueves 12 de noviembre con una vigilia de oración junto a jóvenes y universitarios en el Estadio Nacional de Lima, programada para las 6.00 p. m. Durante el encuentro, el pontífice dirigirá un mensaje a los asistentes. Esta actividad forma parte de su segundo día de visita apostólica al Perú.