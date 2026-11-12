La ‘papamanía’ llega a Gamarra: venden polos, llaveros, velas y hasta ‘funko’ de León XIV La visita del papa a Perú también ha impulsado la venta de productos con su imagen. En Lima se ofrecen desde prendas con diseños alusivos a su vínculo con el país hasta figuras coleccionables y artículos religiosos.

La llegada del papa León XIV a Perú genera un gran interés comercial, con productos que destacan su imagen en tiendas y mercados, adaptándose a la expectativa de su visita. | composición LR

La llegada del papa León XIV a Perú genera un gran interés comercial, con productos que destacan su imagen en tiendas y mercados, adaptándose a la expectativa de su visita. | composición LR

La llegada del papa León XIV a Perú no solo moviliza a miles de fieles. Su imagen también se ha convertido en protagonista de los comercios y puestos de venta que han adaptado su oferta ante la expectativa por la visita del pontífice, quien mantiene un vínculo especial con el país tras haber vivido aquí durante más de dos décadas.

Uno de los puntos donde se puede encontrar esta particular variedad de productos es Gamarra, en La Victoria. Allí se comercializan polos estampados con el rostro de León XIV y diseños que resaltan su relación con el Perú. Algunos incluso recurren al humor y a elementos de la cultura peruana para representar al pontífice.

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Entre las imágenes que circulan aparecen representaciones del papa con prendas tradicionales como el poncho y el chullo. También hay diseños que lo muestran junto a elementos de la gastronomía peruana, como el ceviche y la Inca Kola.

La fiebre por la visita papal también se refleja en el Centro Histórico de Lima. Fotografías, ilustraciones y pinturas con el rostro de León XIV son ofrecidas como recuerdos a los miles de ciudadanos que llegan para acompañar sus recorridos y tratar de verlo pasar en el papamóvil.

León XIV también aparece en artículos religiosos

La imagen del pontífice ha llegado incluso a productos vinculados con la tradición católica. En distintos puntos de venta se ofrecen cirios y velas con su rostro, además de detentes, pequeños emblemas que los creyentes suelen llevar consigo como símbolo de protección.

En algunos de estos artículos, la imagen de León XIV ocupa el lugar que tradicionalmente corresponde al Señor de los Milagros, una de las figuras religiosas con mayor arraigo en el país.

La presencia del papa en estos productos coincide con su visita a la Iglesia de las Nazarenas, donde este miércoles rindió homenaje al Señor de los Milagros durante su recorrido por Lima.

El ‘Funko Papa’ y otros recuerdos

La creatividad comercial también alcanzó a los coleccionistas. Entre los productos que se pueden encontrar aparece el llamado ‘Funko Papa’, una representación de León XIV inspirada en las populares figuras de vinilo de estilo chibi, caracterizadas por sus cabezas grandes y cuerpos pequeños.

La imagen tridimensional del pontífice también ha sido incorporada a otros artículos decorativos, entre ellos fuentes de agua y adornos que distintos establecimientos han sumado a su catálogo ante la llegada del papa.

La expectativa por estos productos responde al interés que ha generado el regreso de León XIV a Perú. El pontífice, quien tiene nacionalidad peruana, pasó buena parte de su trayectoria pastoral en el país, desde sus años como misionero hasta su labor como obispo de Chiclayo.

Durante su visita, que se extenderá hasta el 16 de noviembre, León XIV recorrerá Lima, Chiclayo, Cusco y Pucallpa. En Lambayeque, además, volverá a lugares vinculados con su pasado pastoral, como Santa Cruz de Succhabamba y Zaña.