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ÚLTIMO MINUTOSigue minuto a minuto todo sobre la llegada del Papa León XIV a Perú
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Papa León XIV recibe las llaves de la ciudad y una camiseta peruana por parte de la Municipalidad de Lima

Miles de fieles asisten a la Plaza Mayor para presenciar la entrega de llaves al papa León XIV. Este emotivo momento resalta la conexión entre la ciudad y la figura del pontífice.

Papa León recibe homenaje en la Plaza Mayor
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La Plaza Mayor de Lima se convirtió en escenario de una multitudinaria jornada de fe durante el segundo día de visita del papa León XIV al Perú. Ante la presencia de miles de fieles, el sumo pontífice recibió las llaves de la ciudad, una distinción entregada por la Municipalidad Metropolitana de Lima como muestra de reconocimiento y bienvenida.

Durante la ceremonia, las autoridades municipales también sorprendieron al papa con la entrega de una camiseta de la selección peruana de fútbol, un gesto que evocó el vínculo del pontífice con el país que hoy lo recibe.

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🔴 Papa León XIV: último día de su visita a Argentina y su llegada al Perú EN VIVO | #LR

La entrega de ambos presentes se realizó en medio de una multitud que llegó hasta el centro histórico de Lima para acompañar al líder de la Iglesia católica en su visita apostólica. Los asistentes expresaron su emoción y entusiasmo ante la presencia de León XIV, quien mantiene una agenda de encuentros y actividades públicas en territorio peruano.

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La jornada representa uno de los momentos más significativos de su recorrido por Lima, ciudad a la que ha regresado como pontífice y con la que mantiene un vínculo especial por sus años de servicio pastoral en el Perú.

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Agenda del papa León XIV durante este jueves 12 de noviembre

La visita del papa León XIV contempla una nutrida agenda para este jueves 12 de noviembre. La jornada comenzó con su salida de la Nunciatura Apostólica, en Jesús María, desde donde se trasladó hacia el Centro Histórico de Lima para cumplir con sus actividades oficiales.

A las 9.30 a. m., el pontífice tiene programado un encuentro con los obispos del Perú en la capilla del Palacio Arzobispal. Posteriormente, a las 10.20 a. m., participa en la celebración de la Hora Media junto con sacerdotes, religiosos, religiosas, seminaristas y representantes de la Iglesia católica en la Basílica Catedral de Lima.

A las 11.30 a. m., el santo padre encabeza un encuentro sobre los desafíos y las esperanzas para el futuro del pueblo peruano en la plaza ubicada frente a la Catedral, donde miles de ciudadanos se congregaron para recibirlo.

Las actividades continuarán por la tarde. A las 6.00 p. m., León XIV participará en una vigilia de oración con jóvenes y universitarios en el Estadio Nacional, donde ofrecerá un discurso. Finalmente, a las 8.00 p. m., compartirá una cena con los obispos del Perú en la Nunciatura Apostólica.

La jornada representa uno de los momentos más significativos de su recorrido por Lima, ciudad a la que ha regresado como pontífice y con la que mantiene un vínculo especial por sus años de servicio pastoral en el Perú.

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