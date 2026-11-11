Papa León XIV conmueve a miles de fieles que lo reciben entre lágrimas durante su recorrido en papamóvil por Lima

Las calles de Lima se convirtieron en un escenario de emoción y fervor religioso por el regreso de Robert Prevost al Perú. Miles de personas se congregaron a lo largo de las principales avenidas de la capital para recibir al papa León XIV, quien recorrió parte de la ciudad a bordo del papamóvil y respondió con saludos, sonrisas y bendiciones a quienes esperaron durante horas para verlo. Entre lágrimas, aplausos y gritos de "¡El papa es peruano!", el pontífice protagonizó un multitudinario reencuentro con el país donde desarrolló buena parte de su trayectoria pastoral.

Desde su salida de la Basílica María Auxiliadora, en Breña, el santo padre no dejó de saludar a los ciudadanos que abarrotaron las calles. A medida que avanzaba el vehículo papal, decenas de personas levantaban sus celulares para registrar el momento, mientras otras no podían contener la emoción y lloraban al verlo pasar. El entusiasmo fue tal que el desplazamiento tuvo que avanzar a menor velocidad para permitir que León XIV correspondiera las muestras de cariño.

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La expectativa también alcanzó al transporte público. En medio del recorrido, un bus del Metropolitano se detuvo para observar el paso del pontífice, en una escena que reflejó cómo la llegada del papa alteró por momentos la rutina de la capital. Las veredas y los alrededores de las avenidas estaban abarrotados de personas que buscaban conseguir un lugar para verlo de cerca.

El recorrido también estuvo marcado por las muestras de afecto de familias enteras, adultos mayores y jóvenes que aguardaron durante varias horas. El pontífice respondió a los saludos desde el vehículo, en un trayecto que se convirtió en una de las primeras imágenes de su reencuentro con el pueblo peruano.

¿Qué actividades cumplirá el papa León XIV?

La agenda oficial de este miércoles 11 de noviembre contempla una ceremonia de bienvenida en Palacio de Gobierno, seguida de una reunión con la presidenta de la República, Keiko Fujimori. Posteriormente, el sumo pontífice se trasladará a San Borja para participar en un encuentro con representantes de la sociedad civil y el cuerpo diplomático.

Estas son las actividades previstas para el primer día de su visita apostólica:

5.30 p. m.: llegada a la Base Aérea del Grupo 8, en el Callao.

llegada a la Base Aérea del Grupo 8, en el Callao. 6.15 p. m.: ceremonia oficial de bienvenida en Palacio de Gobierno.

ceremonia oficial de bienvenida en Palacio de Gobierno. 6.45 p. m.: visita del papa León XIV a la presidenta Keiko Fujimori.

visita del papa León XIV a la presidenta Keiko Fujimori. 7.45 p. m.: encuentro con autoridades, representantes de la sociedad civil y el cuerpo diplomático en el Gran Teatro Nacional, donde el pontífice ofrecerá un discurso.

La llegada de León XIV representa un momento especial para miles de peruanos que recuerdan su trayectoria como misionero, sacerdote y obispo en el país. Ahora, convertido en líder de la Iglesia católica, regresa a una tierra que considera parte de su historia y que lo recibe con una multitudinaria muestra de afecto.