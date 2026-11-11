¡El papa canta el himno del Perú! León XIV emociona durante ceremonia de bienvenida en Palacio de Gobierno

Un momento cargado de emoción protagonizó el papa León XIV durante su llegada al Palacio de Gobierno, en el Centro de Lima. El pontífice entonó el himno nacional del Perú junto a un coro de niños que participó en la ceremonia oficial de bienvenida, luego de su multitudinario recorrido por las calles de la capital a bordo del papamóvil.

Visiblemente emocionado, Robert Prevost recorrió las calles del Centro Histórico de Lima, donde miles de personas se congregaron para saludarlo y expresarle su cariño. Entre aplausos, lágrimas y gritos de bienvenida, el santo padre respondió a las muestras de afecto durante su desplazamiento, antes de llegar a la sede del Ejecutivo.

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Recibimiento del papa León en Palacio de Gobierno

A su arribo a Palacio de Gobierno, fue recibido por la presidenta de la República, Keiko Fujimori, quien encabezó la ceremonia protocolar de bienvenida. Uno de los momentos más significativos de este encuentro fue la interpretación del himno nacional peruano, que León XIV acompañó con su voz junto a un grupo de niños.

La escena adquirió un significado especial por el vínculo que une al pontífice con el Perú. Antes de convertirse en líder de la Iglesia católica, Prevost desarrolló durante varios años su labor pastoral en el país, donde también obtuvo la nacionalidad peruana.

La ceremonia marca el inicio de sus actividades oficiales en Lima, como parte de su visita apostólica del 11 al 16 de noviembre. Tras el encuentro protocolar y su reunión con la mandataria, el papa continuará con su agenda en la capital.