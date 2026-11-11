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EN VIVO | Papa León XIV: último día de su visita a Argentina
Notas de Prensa

PROMPERÚ apoya producciones audiovisuales sobre León XIV que mostrarán destinos peruanos en Argentina y Austria

  • Documentales de DIRECTV Argentina y la televisión pública austriaca ORF mostrarán los lugares y las comunidades que marcaron la vida pastoral del pontífice en el Perú.

La vida del papa León XIV en Perú será retratada en dos documentales internacionales. Foto: difusion.
La vida del papa León XIV en Perú será retratada en dos documentales internacionales. Foto: difusion.
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Los lugares donde el papa León XIV vivió, compartió con las comunidades y desarrolló su labor pastoral serán protagonistas de dos producciones audiovisuales internacionales. Con la asistencia técnica de la Comisión de Promoción del Perú para la Exportación y el Turismo (PROMPERÚ), estos documentales llevarán a nuevas audiencias las historias que unen al pontífice con el país y permitirán mostrar la riqueza turística de los destinos que formaron parte de su vida.

Se trata de Los caminos del papa León XIV, de DIRECTV Argentina, y The Pope’s Friends, de la televisión pública austríaca ORF. Ambas producciones recorrieron distintas localidades peruanas para recoger testimonios de quienes conocieron a Robert Prevost y documentar los espacios donde dejó huella como sacerdote y obispo.

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El estreno de "Los caminos del papa León XIV" comenzará el 2 de noviembre. Foto: difusion.

A través de estas historias, el público internacional podrá acercarse también al patrimonio, las tradiciones y la identidad de las comunidades que lo acogieron. Para el Perú, esta exposición representa una oportunidad para despertar el interés por conocer estos destinos e incorporar sus atractivos culturales, gastronómicos y religiosos a propuestas de viaje más amplias.

El equipo de DIRECTV visitó el país del 11 al 19 de julio de 2026 y recorrió Lima, Callao, Chiclayo, Trujillo y Piura. Durante su estadía, recogió testimonios e imágenes para reconstruir la trayectoria del hoy papa León XIV y su vínculo con el Perú.

PROMPERÚ facilitó coordinaciones para los permisos de filmación y uso de drones, brindó información turística, asesoría para organizar el itinerario, recomendaciones de viaje, así como contactos locales y eclesiásticos. Asimismo, compartió material audiovisual complementario de Callao y Chiclayo.

Los caminos del papa León XIV comprende cuatro episodios en DGO, la plataforma de DIRECTV. Los dos primeros tienen como fecha de estreno el 2 de noviembre; el tercero, el 9; y el cuarto, el 16 de noviembre. Asimismo, se prevé su emisión por DNEWS, y su publicación en YouTube.

The Pope’s Friends realizó su rodaje del 1 al 8 de octubre en Chiclayo, Trujillo y Chulucanas, con una mirada centrada en las personas y comunidades que compartieron la labor pastoral de Robert Prevost.

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"The Pope’s Friends" se emitirá el 10 de noviembre, ampliando la exposición de Perú. Foto: difusion.

A partir de las coordinaciones facilitadas por la Embajada del Perú en Austria, PROMPERÚ proporcionó contactos para recoger testimonios, orientación a la producción y recomendaciones de viaje.

Su emisión está prevista para el 10 de noviembre de 2026 por ORF 2, dentro del espacio Kreuz und Quer. También se contempla su difusión en 3Sat, señal con cobertura en Austria, Alemania y Suiza, lo que ampliará la exposición de los destinos peruanos ante el público europeo.

Con estas colaboraciones, PROMPERÚ, entidad adscrita al Mincetur, impulsa la presencia del Perú en contenidos internacionales y contribuye a generar interés por descubrir el país. La trayectoria de León XIV se convierte así en un punto de encuentro entre historias de vida, patrimonio y experiencias turísticas que pueden atraer a nuevos visitantes.

DATO:

Según el estudio Viajes con sentido de fe de PROMPERÚ, el 49 % de los peruanos mayores de edad estaría interesado en viajar dentro del país por motivos religiosos, lo que representa más de 11,7 millones de potenciales viajeros nacionales.

La información presentada en este espacio fue proporcionada por terceros y no necesariamente reflejan el punto de vista de La República.

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