Misas del papa León XIV en Perú: fechas, horarios y dónde serán las liturgias del sumo pontífice Durante su visita, el pontífice liderará cuatro misas y otras actividades, como una vigilia de oración y la Hora Media con clérigos. Todas las actividades están confirmadas por la Conferencia Episcopal Peruana.

Conoce los horarios de las misas que dará el papa León XIV en el Perú.

Conoce los horarios de las misas que dará el papa León XIV en el Perú.

El papa León XIV regresará al Perú este miércoles 11 de noviembre para cumplir una visita apostólica que se extenderá hasta el lunes 16 y comprenderá cinco destinos del país. Como parte de su agenda, el pontífice presidirá cuatro misas en Chiclayo, Cajamarca, Pucallpa y Lima, donde miles de fieles podrán participar en las celebraciones religiosas.

La Conferencia Episcopal Peruana presentó el programa oficial con las fechas, horarios y lugares de cada encuentro, incluida la misa de despedida que se realizará en la Base Aérea Las Palmas, en Surco.

Video destacado 🔴 EN VIVO | PAPA LEÓN XIV EN ARGENTINA I COBERTURA DE SU VISITA A CÓRDOBA | 10 de noviembre | #lr

¿Cuándo y dónde serán las misas del papa León XIV en Perú?

Las celebraciones eucarísticas encabezadas por el santo padre se desarrollarán en cuatro jornadas consecutivas, desde el viernes 13 hasta el lunes 16 de noviembre. Estos son los detalles de cada actividad:

Viernes 13 de noviembre: misa en las Pampas de Pimentel

La primera misa del papa León XIV fuera de Lima se realizará el viernes 13 de noviembre, a las 10.30 a. m., en la explanada de las Pampas de Pimentel, en la región Lambayeque. El pontífice llegará a Chiclayo procedente del Callao y ofrecerá una homilía durante la celebración eucarística.

Sábado 14 de noviembre: misa en Santa Cruz de Succhabamba

El sábado 14 de noviembre, el papa viajará en helicóptero hasta Santa Cruz de Succhabamba, en Cajamarca, donde presidirá una santa misa a las 11.00 a. m. La celebración se desarrollará en una explanada de esta localidad y también contará con una homilía del santo padre.

Domingo 15 de noviembre: misa en Pucallpa

La tercera celebración eucarística tendrá lugar el domingo 15 de noviembre, a las 4.45 p. m., en la Villa Deportiva Regional Ucayali, en Pucallpa. Antes de esta actividad, León XIV visitará Cusco, donde sostendrá un encuentro con los fieles en Sacsayhuamán y rezará el Ángelus en la plaza de la Basílica Catedral.

Lunes 16 de noviembre: misa multitudinaria en Lima

La última misa de la visita apostólica se celebrará el lunes 16 de noviembre, a las 10.30 a. m., en la Base Aérea Las Palmas, ubicada en el distrito de Surco. Esta será la celebración de despedida del pontífice ante los fieles peruanos, antes de que se dirija a la Base Aérea del Callao para abordar el avión que lo llevará de regreso a Roma.

¿Qué otras actividades religiosas tendrá el papa León XIV?

Además de las cuatro misas, el programa contempla otras actividades religiosas. El jueves 12 de noviembre, a las 10.20 a. m., León XIV celebrará la Hora Media junto a obispos, sacerdotes, religiosos, religiosas y seminaristas en la Basílica Catedral de San Juan Apóstol y Evangelista, en Lima. Ese mismo día, a las 6.00 p. m., participará en una vigilia de oración con jóvenes y universitarios en el Estadio Nacional.

El domingo 15 de noviembre, a las 11.45 a. m., el pontífice también rezará el Ángelus en la plaza de la Basílica Catedral de la Asunción de la Bienaventurada Virgen María, en Cusco.