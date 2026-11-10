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Obispos argentinos sorprenden al papa León XIV y le cantan el tango 'Volver'  durante una cena en Buenos Aires

Los obispos argentinos sorprendieron al papa León XIV durante una cena en Buenos Aires al interpretar a capela 'Volver', el clásico compuesto por Carlos Gardel y Alfredo Le Pera. El Pontífice acompañó la presentación con sonrisas y aplausos.

El Papa León XIV disfrutó de una sorpresa musical en la Casa Arzobispal de Buenos Aires
El Papa León XIV disfrutó de una sorpresa musical en la Casa Arzobispal de Buenos Airescomposición LR/captura Radio Mitre
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El papa León XIV recibió una sorpresa musical durante la cena que compartió el lunes con los obispos argentinos en la Casa Arzobispal de Buenos Aires. Los representantes de la Iglesia católica local interpretaron a capela el tango 'Volver', compuesto por Carlos Gardel y Alfredo Le Pera, ante el Pontífice, quien siguió la presentación con sonrisas y aplausos.

El encuentro reunió a referentes de la Conferencia Episcopal Argentina y tuvo como protagonistas al arzobispo de Buenos Aires, Jorge García Cuerva, y al presidente del episcopado, monseñor Marcelo Daniel Colombo, quienes acompañaron al Santo Padre en la mesa principal. Al terminar la canción, los presentes exclamaron “¡Viva el Papa!” y aplaudieron. León XIV también se sumó al reconocimiento.

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La interpretación del clásico, compuesto en 1934, fue registrada en un video que circuló en redes sociales. La escena formó parte de la visita del papa a Argentina, que incluyó actividades religiosas, reuniones institucionales y encuentros con distintos sectores de la sociedad.

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El papa agradeció a Argentina desde el balcón

Después de la cena, León XIV salió al balcón de la Casa Arzobispal, frente a la Plaza de Mayo, para saludar a los fieles argentinos que se acercaron a verlo. Acompañado por García Cuerva, dirigió unas palabras a la multitud y agradeció la bienvenida que obtuvo durante su estadía en el país.

"Gracias por recibirme. Gracias, Argentina", expresó el Pontífice antes de impartir la bendición a las personas reunidas frente al edificio. Luego cerró su breve saludo con una frase: "Viva Cristo".

El gesto ocurrió al final de una jornada que también incluyó una visita al Cottolengo Don Orione, una misa en el Monumento de los Españoles, en Palermo, y reuniones en la Universidad Católica Argentina y el Palacio San Martín.

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Gesto de dormir del papa divirtió a fieles y custodios

Más tarde, al regresar a la Nunciatura Apostólica, donde se alojaba durante su paso por Buenos Aires, León XIV volvió a acercarse a las personas que aguardaban en la calle. Primero apareció en el balcón, pero ante los pedidos de los presentes bajó hasta la vereda para saludarlos.

Antes de retirarse, juntó las manos junto a un costado de su rostro, como si durmiera. Con esa seña indicó que necesitaba descansar después de una agenda de más de diez horas. El gesto provocó risas entre los fieles y uno de los custodios que lo acompañaban.

El Pontífice se despidió con otro "¡Gracias, Argentina!" y continuó con su gira papal por Sudamérica, que el martes lo llevó a la provincia de Córdoba.

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