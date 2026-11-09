Suscríbete a LR Focus
Suscríbete a LR Focus
EN VIVO

Dyer se vacila con JB, Sheput critica a papá de Keiko y ¿Castillo saldrá libre? | Arde Troya con Juliana Oxenford

EN VIVO | El Papa León XIV ofrece misa en Buenos Aires, Argentina
Cultural

Editorial Almadía respalda a David Silva Rojas y pide una rectificación

Lo peor de esta controversia fue que vimos la destrucción de la imagen no de un escritor, sino de una persona que recién ha entrado al mundo de la literatura y que ganó un premio sin tener mayor contacto con el mundo literario local e internacional.

 

David Silva Rojas. Foto: IG.
David Silva Rojas. Foto: IG.
Por
google iconLa República en Google

El 6 de noviembre, la editorial mexicana Almadía publicó en su cuenta de Instagram un comunicado sobre la situación de la novela Donde el agua trabaja, del escritor peruano David Silva Rojas. Esta novela fue señalada, el viernes 23 de octubre por el diario El País, de haber sido escrita mediante la IA, de acuerdo con el programa Pangram, al 99 por ciento.

En la exposición, los editores de Almadía determinaron, tras los materiales proporcionados por el autor, que la IA no había sido parte de la dinámica de David Silva Rojas en el proceso de escritura de su novela que obtuvo el primer Premio Internacional de Novela Breve Almadía Ventosa-Arrufat, el cual tuvo como jurado a Cristina Rivera Garza, Selva Almada y Mónica Ojeda. Y atención a esta parte del comunicado sobre Pangram: “Desde nuestra vinculación con la literatura latinoamericana, también nos preguntamos qué implicaciones tiene conceder a empresas del norte global la autoridad para validar nuestras formas de escribir. Nos preocupa que esa autoridad termine condicionando la propia escritura”.

Video destacado

LA VERDAD A FONDO con PEDRO SALINAS | PROGRAMA del 06/11/26 | La República - LR+

En otras palabras, la editorial respalda a su autor y defiende la validez literaria de su premio. Sin embargo, en su comunicado, la editorial también indica que debe haber una disculpa pública de El País a David Silva Rojas.

Y es válido pensar en una rectificación, sobre todo por el tratamiento de la noticia, en cómo esta se dio a conocer. La noticia sobre el uso que habría hecho Silva Rojas de la IA se hizo el mismo día de la presentación de Donde el agua trabaja en Madrid. Esa dinámica no se ve nada bien. Da a entender que se hubiera estado esperando el día de la presentación para darla a conocer. Silva Rojas venía sonando más que muchos autores hispanoamericanos que gozan de una fuerte maquinaria promocional.

Tras dicha noticia, fuimos testigos de diversos escenarios. En las redes sociales, en los medios digitales y tradicionales, se empezó a discutir sobre la IA y la escritura literaria, y la primera impresión que se tiene de ese cruce de opiniones (vimos posturas más que atendibles) es que se trata de una herramienta que aún está en un proceso de construcción. La historia de la IA con la literatura (si la vemos como la parcela de la creatividad humana) tiene varios capítulos por escribirse.

Pero lo peor de esta controversia fue que vimos la destrucción de la imagen no de un escritor, sino de una persona que recién ha entrado al mundo de la literatura y que ganó un premio sin tener mayor contacto con el mundo literario local e internacional. David Silva Rojas llegó al aeropuerto de Barajas el mismo día en que iba a presentar Donde el agua trabaja. Quienes fueron a recibirlo le mostraron la noticia que acababa de aparecer. Silva Rojas la vio y se dio media vuelta. Se regresó.

Ofertas

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
Perulandia Full Day + Piscinas + S/. 35 de Vale de Consumo + Perusaurus y más.

Perulandia

Perulandia Full Day + Piscinas + S/. 35 de Vale de Consumo + Perusaurus y más.

PRECIO

S/ 54.90
Comprar
Vacilandia Park: Full Day para niños, adultos o pack familiar, incluye alimentación.

VACILANDIA PARK

Vacilandia Park: Full Day para niños, adultos o pack familiar, incluye alimentación.

PRECIO

S/ 19.90
Comprar
Flying Squirrel: Full Day, 60 o 120 minutos según elijas en sus 3 locales

Flying Squirrel Parque de Inflables

Flying Squirrel: Full Day, 60 o 120 minutos según elijas en sus 3 locales

PRECIO

S/ 21.90
Comprar
Buffet Almuerzo o Cena + Postres + Bebida. Aplica en sus 5 locales.

La Bistecca

Buffet Almuerzo o Cena + Postres + Bebida. Aplica en sus 5 locales.

PRECIO

S/ 85.90
Comprar

Notas relacionadas

Elige bien

Lo más visto

Notas recomendadas

Notas relacionadas

Ofertas

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
Perulandia Full Day + Piscinas + S/. 35 de Vale de Consumo + Perusaurus y más.

Perulandia

Perulandia Full Day + Piscinas + S/. 35 de Vale de Consumo + Perusaurus y más.

PRECIO

S/ 54.90
Comprar
Vacilandia Park: Full Day para niños, adultos o pack familiar, incluye alimentación.

VACILANDIA PARK

Vacilandia Park: Full Day para niños, adultos o pack familiar, incluye alimentación.

PRECIO

S/ 19.90
Comprar
Flying Squirrel: Full Day, 60 o 120 minutos según elijas en sus 3 locales

Flying Squirrel Parque de Inflables

Flying Squirrel: Full Day, 60 o 120 minutos según elijas en sus 3 locales

PRECIO

S/ 21.90
Comprar
Buffet Almuerzo o Cena + Postres + Bebida. Aplica en sus 5 locales.

La Bistecca

Buffet Almuerzo o Cena + Postres + Bebida. Aplica en sus 5 locales.

PRECIO

S/ 85.90
Comprar

Lo último

Juegos

Mastergrama
Juego de palabras

Mastergrama

La Colmena
Juego de palabras

La Colmena

Flappy Bird
Arcade

Flappy Bird

Ajedrez
Estrategia

Ajedrez

Solitario
Cartas

Solitario

Sudoku
Lógica & Números

Sudoku

Recetas

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

Sudado de pescado (VIDEO)

Sudado de pescado (VIDEO)

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Prepara un riquísimo arroz con mariscos con esta sencilla receta (Video)

Prepara un riquísimo arroz con mariscos con esta sencilla receta (Video)

Carlincaturas

Carlincatura del lunes 9 de noviembre de 2026

Por Carlin | 9 de Noviembre 2026

Carlincatura del domingo 8 de noviembre de 2026

Por Carlin | 8 de Noviembre 2026

Carlincatura del sábado 7 de noviembre de 2026

Por Carlin | 7 de Noviembre 2026

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Editorial Almadía respalda a David Silva Rojas y pide una rectificación

La crisis de Ueno Bank dejó a los bomberos voluntarios de Paraguay con fondos bloqueados y menos capacidad para emergencias

Unicef advierte que cada 22 horas un menor de edad es reclutado por grupos armados en Colombia: "Compromete el futuro"

Cultural

La Casa de la Literatura Peruana: Ricardo Vásquez Kunze sobre los programas de promoción de la lectura y el tren

Santiago Roncagliolo: “En el Perú, cuando cuentas el horror del poder, se castiga al que lo cuenta, no al poder”

Leer y comprender: el desafío pendiente en el Perú, por Diego Alonso Sánchez

Estados Unidos

¿Sabías que el oro de Atahualpa no está en Perú? El país de Latinoamérica donde ocultan el tesoro deseado por españoles

Los únicos 4 países de América Latina que cuenta con una de las mayores reservas de agua de la Tierra

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

Política

Pedro Castillo: INPE removerá a agentes de Barbadillo tras revelarse contratos de sus familiares con JP en el Congreso

Luis Galarreta descarta rumores de su salida y califica de “chismes” las especulaciones sobre su reemplazo

Pedro Castillo: Zunini pide suspender a trabajador de JP tras revelarse contrataciones ligadas a Barbadillo