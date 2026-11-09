Editorial Almadía respalda a David Silva Rojas y pide una rectificación

El 6 de noviembre, la editorial mexicana Almadía publicó en su cuenta de Instagram un comunicado sobre la situación de la novela Donde el agua trabaja, del escritor peruano David Silva Rojas. Esta novela fue señalada, el viernes 23 de octubre por el diario El País, de haber sido escrita mediante la IA, de acuerdo con el programa Pangram, al 99 por ciento.

En la exposición, los editores de Almadía determinaron, tras los materiales proporcionados por el autor, que la IA no había sido parte de la dinámica de David Silva Rojas en el proceso de escritura de su novela que obtuvo el primer Premio Internacional de Novela Breve Almadía Ventosa-Arrufat, el cual tuvo como jurado a Cristina Rivera Garza, Selva Almada y Mónica Ojeda. Y atención a esta parte del comunicado sobre Pangram: “Desde nuestra vinculación con la literatura latinoamericana, también nos preguntamos qué implicaciones tiene conceder a empresas del norte global la autoridad para validar nuestras formas de escribir. Nos preocupa que esa autoridad termine condicionando la propia escritura”.

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En otras palabras, la editorial respalda a su autor y defiende la validez literaria de su premio. Sin embargo, en su comunicado, la editorial también indica que debe haber una disculpa pública de El País a David Silva Rojas.

Y es válido pensar en una rectificación, sobre todo por el tratamiento de la noticia, en cómo esta se dio a conocer. La noticia sobre el uso que habría hecho Silva Rojas de la IA se hizo el mismo día de la presentación de Donde el agua trabaja en Madrid. Esa dinámica no se ve nada bien. Da a entender que se hubiera estado esperando el día de la presentación para darla a conocer. Silva Rojas venía sonando más que muchos autores hispanoamericanos que gozan de una fuerte maquinaria promocional.

Tras dicha noticia, fuimos testigos de diversos escenarios. En las redes sociales, en los medios digitales y tradicionales, se empezó a discutir sobre la IA y la escritura literaria, y la primera impresión que se tiene de ese cruce de opiniones (vimos posturas más que atendibles) es que se trata de una herramienta que aún está en un proceso de construcción. La historia de la IA con la literatura (si la vemos como la parcela de la creatividad humana) tiene varios capítulos por escribirse.

Pero lo peor de esta controversia fue que vimos la destrucción de la imagen no de un escritor, sino de una persona que recién ha entrado al mundo de la literatura y que ganó un premio sin tener mayor contacto con el mundo literario local e internacional. David Silva Rojas llegó al aeropuerto de Barajas el mismo día en que iba a presentar Donde el agua trabaja. Quienes fueron a recibirlo le mostraron la noticia que acababa de aparecer. Silva Rojas la vio y se dio media vuelta. Se regresó.