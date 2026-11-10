EE.UU. y Rusia negocian un nuevo marco de seguridad para Europa mientras Ucrania exige preservar su territorio El control de Donetsk continúa como uno de los principales obstáculos para poner fin a la guerra. Moscú exige que Ucrania abandone las zonas que todavía controla, mientras Kiev rechaza concesiones territoriales sin garantías de seguridad y respeto a su soberanía.

Las negociaciones de paz entre Rusia y Ucrania se reanudaron en Abu Dabi con mediación de Estados Unidos, buscando un acuerdo que respete la soberanía ucraniana

Las negociaciones de paz entre Rusia y Ucrania se reanudaron en Abu Dabi con mediación de Estados Unidos, buscando un acuerdo que respete la soberanía ucraniana AFP

Las negociaciones de paz entre Rusia y Ucrania retomaron este martes en Abu Dabi con la mediación de Estados Unidos, en un encuentro trilateral que busca abordar el fin de la guerra y establecer un nuevo marco de seguridad para Europa. Washington planteó la necesidad de considerar las preocupaciones de todas las partes, mientras Kiev insistió en que cualquier acuerdo debe respetar su soberanía e integridad territorial.

La primera jornada se extendió durante cuatro horas y media y terminó sin anuncios de acuerdos concretos. Las conversaciones continuarán el miércoles, con la participación de los enviados estadounidenses Jared Kushner y Steve Witkoff, además de representantes de los gobiernos ruso y ucraniano. Aunque Donald Trump impulsa un entendimiento para detener el conflicto, las posiciones sobre el territorio y las condiciones de una eventual tregua permanecen alejadas.

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Ucrania exige garantías de seguridad y respeto a su territorio

El jefe de la delegación ucraniana, Rustem Umérov, señaló que las prioridades de Kiev incluyen un alto el fuego, garantías de seguridad para la posguerra, reconstrucción económica y medidas humanitarias. El representante también defendió que cualquier mecanismo futuro preserve la capacidad de Ucrania para tomar decisiones independientes.

Antes del encuentro trilateral, Umérov coordinó la posición de su país con representantes de Reino Unido, Francia, Alemania e Italia, además de la OTAN y la Comisión Europea. La postura de Kiev se centra en evitar que un eventual acuerdo implique concesiones territoriales sin garantías suficientes.

Por su parte, el presidente Volodímir Zelenski manifestó que la posición de su país en la mesa de negociación se ha fortalecido por los resultados recientes en el frente. También sostuvo que Rusia registra pérdidas importantes, una afirmación que Moscú rechaza.

Europa reclama participar en las negociaciones de paz

Los gobiernos europeos quedaron fuera de la reunión directa entre Rusia, Ucrania y Estados Unidos, pese a que consideran indispensable intervenir en las decisiones sobre la seguridad del continente. Antes de la cita, sus representantes mantuvieron conversaciones por separado con los negociadores ucranianos y los enviados de Washington.

El secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, defendió que los socios europeos se incorporen más adelante al proceso. "Creemos que el formato trilateral debería incluir eventualmente a nuestros socios europeos en la mesa de negociaciones, porque forman parte de la solución a largo plazo de este problema", declaró en París.

La propuesta de Washington también contempla una arquitectura de seguridad que incluya a Rusia. Jared Kushner explicó que el objetivo no consiste únicamente en resolver las diferencias bilaterales, sino en establecer relaciones que permitan evitar más conflictos en Europa.

"Necesitamos un nuevo sistema que garantice la paz durante decenas, sino cientos de años. Esperemos que esta sea la última guerra", afirmó el enviado estadounidense al inicio de las conversaciones.

Putin rechaza una tregua y mantiene sus exigencias territoriales

El principal obstáculo para llegar a un acuerdo continúa en las condiciones que Moscú exige para terminar la guerra. Rusia reclama que Ucrania abandone las zonas de Donetsk que todavía controla y advierte que mantendrá su ofensiva si Kiev no suscribe esa demanda.

El presidente Vladimir Putin tampoco ha aceptado una tregua general ni ha mostrado disposición a reunirse con Zelenski. El ministro de Exteriores ruso, Serguéi Lavrov, descartó nuevamente un alto el fuego sin un entendimiento previo sobre los pasos posteriores.

"No aceptaremos otra tregua, otro alto el fuego, o como quieran llamarlo, sin comprender qué sucederá después", afirmó Lavrov. El funcionario también acusó a los gobiernos europeos de buscar una pausa que permita a Ucrania recuperar fuerzas.

En paralelo, Washington considera que ambos mandatarios podrían aceptar algún tipo de compromiso territorial. Sin embargo, un alto funcionario ucraniano descartó que su gobierno contemple esas concesiones fuera de una negociación al máximo nivel y sin garantías de seguridad adecuadas.

Los ataques contra refinerías rusas afectan al sector petrolero

Mientras avanzan los contactos diplomáticos, Ucrania intensificó sus ataques con drones contra instalaciones petroleras rusas. Según dos fuentes de la industria, estas operaciones redujeron aproximadamente un 30% la capacidad de procesamiento de Rusia desde finales de octubre.

Durante la última semana, nueve de las 35 principales refinerías del país sufrieron interrupciones o situaciones de emergencia. Entre las instalaciones afectadas figuran las plantas de Ryazan, Yaroslavl y la región del Volga. Las fuentes estimaron que la reducción efectiva del procesamiento de crudo podría alcanzar las 200.000 toneladas diarias.

Uno de los episodios más recientes ocurrió el lunes, cuando un dron ucraniano atacó la refinería de Kirishi, considerada la segunda más grande de Rusia. El gobernador de la región de Leningrado informó que el impacto provocó un incendio y causó la muerte de una mujer.

Kiev sostiene que estas operaciones responden a los bombardeos rusos contra centrales eléctricas, redes energéticas y sistemas de calefacción y suministro de agua en territorio ucraniano. La disputa sobre estas infraestructuras añade otro frente de tensión a las conversaciones que continuarán en Abu Dabi.