Papa León XIV en Perú: Días no laborables por visita del sumo pontífice comienzan este miércoles 11 de noviembre El Gobierno establecerá días compensables específicos, comenzando a la 1:00 p. m. del 11 de noviembre en Lima y Callao. En otras regiones, las disposiciones variarán según el sector laboral.

Las fechas varían: en Lima y Callao, las jornadas iniciarán a la 1:00 p.m. del 11 de noviembre, mientras que en Cajamarca, La Libertad, Lambayeque y Piura será el 13 y 14.

Las fechas varían: en Lima y Callao, las jornadas iniciarán a la 1:00 p.m. del 11 de noviembre, mientras que en Cajamarca, La Libertad, Lambayeque y Piura será el 13 y 14. Foto: composición LR

La visita del papa León XIV al Perú, programada del 11 al 16 de noviembre de 2026, motivará la aplicación de jornadas no laborables compensables en siete departamentos y la Provincia Constitucional del Callao. La disposición del Gobierno, establecida mediante el Decreto Supremo N.º 020-2026-TR, comprende fechas específicas para Lima, Callao, Cajamarca, La Libertad, Lambayeque, Piura, Cusco y Ucayali, con diferencias según el ámbito laboral.

La medida busca facilitar la participación de la población en las actividades previstas durante la estadía del pontífice, así como los desplazamientos relacionados con su agenda oficial. Su aplicación comenzará este miércoles 11 de noviembre y se extenderá hasta el lunes 16, aunque no tendrá el mismo alcance en todas las jurisdicciones ni para los trabajadores del sector público y privado.

Días no laborables por la visita del papa León XIV: qué fechas se aplicarán en Lima, Callao y otras regiones

El calendario establecido por el Ejecutivo contempla distintos horarios según la ubicación. En Lima Metropolitana y el Callao, las jornadas no laborables comenzarán a la 1:00 p. m. del miércoles 11 y jueves 12 de noviembre, y se extenderán hasta la medianoche. Además, ambas jurisdicciones tendrán libre toda la jornada del lunes 16, tanto para trabajadores públicos como privados.

En Cajamarca, La Libertad, Lambayeque y Piura, la disposición regirá durante todo el viernes 13 y sábado 14 de noviembre para ambos sectores laborales. Estas fechas coinciden con las actividades programadas en Chiclayo, donde León XIV permanecerá desde el viernes hasta el sábado y participará en una misa multitudinaria. Por otro lado, Cusco y Ucayali tendrán una jornada no laborable el sábado 15, pero únicamente para los trabajadores del sector privado. En estas regiones están previstos encuentros del pontífice con comunidades de fieles antes de su regreso a Lima.

¿Qué sectores deberán recuperar las horas y cuáles son los servicios excluidos de la medida por la visita papal?

Los días no laborables establecidos por el Gobierno no equivalen a feriados nacionales, debido a que las horas dejadas de trabajar deberán recuperarse. Para las instituciones públicas, cada titular tendrá la facultad de determinar cómo se realizará la compensación, que deberá cumplirse dentro de los 10 días posteriores o en la oportunidad que establezca la entidad. En las empresas privadas, el mecanismo tendrá que definirse mediante un acuerdo entre empleadores y trabajadores. Si no se alcanza un consenso, corresponderá al empleador establecer la forma de recuperación.

El decreto también contempla excepciones para garantizar la continuidad de las actividades esenciales. En el sector público, las entidades deberán adoptar medidas para mantener los servicios indispensables. En el ámbito privado, las empresas podrán determinar qué puestos continuarán operando en actividades como salud, limpieza, saneamiento, electricidad, agua, desagüe, gas, combustible, sepelios y telecomunicaciones. La relación incluye transporte, pesca, puertos, aeropuertos, terminales terrestres, hospedajes, restaurantes, seguridad, vigilancia, servicios financieros, traslado de valores y establecimientos dedicados a la venta de víveres y alimentos.