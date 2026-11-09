Suscríbete a LR Focus
Suscríbete a LR Focus
EN VIVO

¡León XIV le dice sus verdades a Milei! ¿Hará lo mismo con Keiko? | Que No Se Te Olvide con Carlos Cornejo

EN VIVO | El Papa León XIV ofrece misa en Buenos Aires, Argentina
Sociedad

Golpe contra El Monstruo: extraditan desde España al presunto brazo armado de Erick Moreno Hernández

Lara Soto es investigado por su supuesta participación en el secuestro de dos empresarios peruanos en 2020, donde se exigieron fuertes sumas de dinero a cambio de su liberación.

Extradito es el presunto brazo derecho de alias El Monstruo
Extradito es el presunto brazo derecho de alias El Monstruo | Composición LR / PNPComposición LR / PNP
Por
google iconLa República en Google

La Policía Nacional del Perú (PNP) asestó un duro golpe contra la organización criminal liderada por Erick Moreno Hernández, alias El Monstruo. La institución informó que Reilander Omar Lara Soto, presunto brazo armado de Moreno, fue extraditado desde España y ya se encuentra en territorio nacional para ser procesado ante la justicia peruana.

El ciudadano venezolano es investigado por su presunta participación en el secuestro de dos empresarios peruanos, ocurrido en 2020, y por sus presuntos vínculos con la organización liderada por El Monstruo, quien se encuentra recluido en la Base Naval del Callao tras recibir 36 meses de prisión preventiva por graves delitos vinculados al crimen organizado.

Video destacado

🔴 PAPA LEÓN XIV EN ARGENTINA: Así fue su ENCUENTRO con JAVIER MILEI | #LR

Puedes ver

Paro confirmado: más de 50 empresas de transporte suspenderán servicio este martes por extorsiones

lr.pe

Investigado por secuestro de empresarios

Según el Ministerio Público, Lara Soto habría participado en los secuestros de dos empresarios en 2020. Las investigaciones sostienen que los captores torturaron y grabaron a las víctimas durante su cautiverio para exigir dinero a sus familiares. En uno de los casos, la red exigió S/300.000 para liberar al empresario Erick Trujillo Torres.

LR Focus

La Policía Nacional logró rescatar a los dos empresarios, pero durante la intervención se produjo un enfrentamiento armado contra los captores en el que murió el suboficial de la PNP, William Ríos Cauti. Por estos hechos delictivos, seis personas fueron condenadas a entre 33 y 35 años de prisión por secuestro y homicidio.

Extraditado por colaboración internacional

La captura de Lara Soto se concretó tras un trabajo de coordinación internacional entre las instituciones policiales de España y Perú. Agentes de la Interpol Madrid intervinieron al ciudadano extranjero en territorio español en 2025, pero su llegada al Perú se produjo el jueves 5 de noviembre tras culminarse el proceso judicial de extradición entre ambos países.

Ofertas

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
Perulandia Full Day + Piscinas + S/. 35 de Vale de Consumo + Perusaurus y más.

Perulandia

Perulandia Full Day + Piscinas + S/. 35 de Vale de Consumo + Perusaurus y más.

PRECIO

S/ 54.90
Comprar
Vacilandia Park: Full Day para niños, adultos o pack familiar, incluye alimentación.

VACILANDIA PARK

Vacilandia Park: Full Day para niños, adultos o pack familiar, incluye alimentación.

PRECIO

S/ 19.90
Comprar
Flying Squirrel: Full Day, 60 o 120 minutos según elijas en sus 3 locales

Flying Squirrel Parque de Inflables

Flying Squirrel: Full Day, 60 o 120 minutos según elijas en sus 3 locales

PRECIO

S/ 21.90
Comprar
Buffet Almuerzo o Cena + Postres + Bebida. Aplica en sus 5 locales.

La Bistecca

Buffet Almuerzo o Cena + Postres + Bebida. Aplica en sus 5 locales.

PRECIO

S/ 85.90
Comprar

Notas relacionadas

Elige bien

Lo más visto

Notas recomendadas

Notas relacionadas

Ofertas

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
Perulandia Full Day + Piscinas + S/. 35 de Vale de Consumo + Perusaurus y más.

Perulandia

Perulandia Full Day + Piscinas + S/. 35 de Vale de Consumo + Perusaurus y más.

PRECIO

S/ 54.90
Comprar
Vacilandia Park: Full Day para niños, adultos o pack familiar, incluye alimentación.

VACILANDIA PARK

Vacilandia Park: Full Day para niños, adultos o pack familiar, incluye alimentación.

PRECIO

S/ 19.90
Comprar
Flying Squirrel: Full Day, 60 o 120 minutos según elijas en sus 3 locales

Flying Squirrel Parque de Inflables

Flying Squirrel: Full Day, 60 o 120 minutos según elijas en sus 3 locales

PRECIO

S/ 21.90
Comprar
Buffet Almuerzo o Cena + Postres + Bebida. Aplica en sus 5 locales.

La Bistecca

Buffet Almuerzo o Cena + Postres + Bebida. Aplica en sus 5 locales.

PRECIO

S/ 85.90
Comprar

Lo último

Juegos

Mastergrama
Juego de palabras

Mastergrama

La Colmena
Juego de palabras

La Colmena

Flappy Bird
Arcade

Flappy Bird

Ajedrez
Estrategia

Ajedrez

Solitario
Cartas

Solitario

Sudoku
Lógica & Números

Sudoku

Recetas

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

Sudado de pescado (VIDEO)

Sudado de pescado (VIDEO)

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Prepara un riquísimo arroz con mariscos con esta sencilla receta (Video)

Prepara un riquísimo arroz con mariscos con esta sencilla receta (Video)

Carlincaturas

Carlincatura del lunes 9 de noviembre de 2026

Por Carlin | 9 de Noviembre 2026

Carlincatura del domingo 8 de noviembre de 2026

Por Carlin | 8 de Noviembre 2026

Carlincatura del sábado 7 de noviembre de 2026

Por Carlin | 7 de Noviembre 2026

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Partido Universitario vs Melgar EN VIVO: sigue la la semifinal del Torneo Clausura de la Liga Femenina 2026

Actor Russell Brand es condenado a 10 años y medio de prisión por agresión sexual a cuatro mujeres

Leptospirosis aumenta 109% en Perú y deja 54 muertos en lo que va de 2026

Sociedad

Leptospirosis aumenta 109% en Perú y deja 54 muertos en lo que va de 2026

¿Reventó? Resultados de La Tinka del domingo 8 de noviembre: números ganadores, premios del Pozo Millonario, boliyapa, S/50.000 y más

Temblor en Perú hoy EN VIVO, lunes 9 de noviembre: último sismo, magnitud y epicentro según el IGP

Estados Unidos

¿Sabías que el oro de Atahualpa no está en Perú? El país de Latinoamérica donde ocultan el tesoro deseado por españoles

Los únicos 4 países de América Latina que cuenta con una de las mayores reservas de agua de la Tierra

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

Política

Luis Galarreta descarta rumores de su salida y califica de “chismes” las especulaciones sobre su reemplazo

Pedro Castillo: Director de Barbadillo será removido por contrato de su hija en despacho de Juntos por el Perú

Pedro Castillo: INPE removerá a personal de Barbadillo tras revelarse contratos de sus familiares con JP en el Congreso