Golpe contra El Monstruo: extraditan desde España al presunto brazo armado de Erick Moreno Hernández Lara Soto es investigado por su supuesta participación en el secuestro de dos empresarios peruanos en 2020, donde se exigieron fuertes sumas de dinero a cambio de su liberación.

La Policía Nacional del Perú (PNP) asestó un duro golpe contra la organización criminal liderada por Erick Moreno Hernández, alias El Monstruo. La institución informó que Reilander Omar Lara Soto, presunto brazo armado de Moreno, fue extraditado desde España y ya se encuentra en territorio nacional para ser procesado ante la justicia peruana.

El ciudadano venezolano es investigado por su presunta participación en el secuestro de dos empresarios peruanos, ocurrido en 2020, y por sus presuntos vínculos con la organización liderada por El Monstruo, quien se encuentra recluido en la Base Naval del Callao tras recibir 36 meses de prisión preventiva por graves delitos vinculados al crimen organizado.

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Investigado por secuestro de empresarios

Según el Ministerio Público, Lara Soto habría participado en los secuestros de dos empresarios en 2020. Las investigaciones sostienen que los captores torturaron y grabaron a las víctimas durante su cautiverio para exigir dinero a sus familiares. En uno de los casos, la red exigió S/300.000 para liberar al empresario Erick Trujillo Torres.

La Policía Nacional logró rescatar a los dos empresarios, pero durante la intervención se produjo un enfrentamiento armado contra los captores en el que murió el suboficial de la PNP, William Ríos Cauti. Por estos hechos delictivos, seis personas fueron condenadas a entre 33 y 35 años de prisión por secuestro y homicidio.

Extraditado por colaboración internacional

La captura de Lara Soto se concretó tras un trabajo de coordinación internacional entre las instituciones policiales de España y Perú. Agentes de la Interpol Madrid intervinieron al ciudadano extranjero en territorio español en 2025, pero su llegada al Perú se produjo el jueves 5 de noviembre tras culminarse el proceso judicial de extradición entre ambos países.