El papa León XIV asegura que la economía debe estar al servicio de las personas y no al revés en su primer discurso en Argentina El papa León XIV pidió en su primer encuentro con Javier Milei que el crecimiento económico de Argentina se traduzca en mejores condiciones de vida y alcance a los sectores más vulnerables. "La economía debe estar al servicio de la persona, y no la persona al servicio de la economía", afirmó durante su discurso en Buenos Aires.

El Papa León XIV inicia su visita a Argentina, la primera de un pontífice en 36 años, con un mensaje centrado en la economía al servicio de las personas

El Papa León XIV inicia su visita a Argentina, la primera de un pontífice en 36 años, con un mensaje centrado en la economía al servicio de las personas AFP

El papa León XIV llegó el domingo 9 de noviembre a Argentina para iniciar una visita apostólica que se extenderá hasta el miércoles 12 de noviembre, cuando partirá rumbo a Perú. En su primer encuentro oficial con el presidente Javier Milei, el pontífice defendió una economía al servicio de las personas, pidió que el crecimiento alcance a los sectores más vulnerables y llamó a proteger la convivencia democrática mediante el diálogo y el respeto a quienes piensan distinto.

La llegada del jefe de la Iglesia católica, la primera de un pontífice a Argentina desde el viaje de Juan Pablo II en 1987, se produce en un contexto de tensión entre el gobierno y sectores de la Iglesia católica argentina por el impacto social de las medidas de austeridad. Milei recibió al papa en el aeropuerto Jorge Newbery de Buenos Aires, acompañado por su hermana Karina, secretaria general de la Presidencia. Después de la ceremonia de bienvenida, ambos participaron en las actividades oficiales previstas en la capital.

Video destacado HISTÓRICO | León XIV: El Papa con corazón peruano visita Latinoamérica

El pontífice llamó a fortalecer la convivencia política mediante el diálogo, la escucha y el respeto a quienes piensan distinto

León XIV pide que la economía priorice a las personas

Durante su primer discurso en Argentina, pronunciado en el Palacio Libertad ante Milei, autoridades nacionales y representantes del cuerpo diplomático, León XIV planteó que el desarrollo económico debe traducirse en mejores condiciones de vida. "La economía debe estar al servicio de la persona, y no la persona al servicio de la economía", afirmó.

El pontífice también destacó el valor del trabajo como medio para sostener a las familias, desarrollar capacidades y contribuir a la sociedad. En ese sentido, pidió impulsar medidas que abran oportunidades y permitan que los beneficios del crecimiento económico lleguen a quienes enfrentan mayores dificultades.

“Una de las condiciones más elementales es poder vivir del propio trabajo. Esta tierra conoce bien el valor del esfuerzo de quienes se ganan la vida en el campo y en las ciudades, en los talleres, en las escuelas y en los hospitales; de quienes emprenden y de quienes cada día sostienen sus hogares”, expresó.

El papa León XIV pidió en su primer encuentro con Javier Milei que el crecimiento económico de Argentina se traduzca en mejores condiciones de vida

León XIV mencionó de forma particular a las familias que viven bajo la incertidumbre, las personas sin empleo, los adultos mayores y quienes, pese a tener un puesto de trabajo, no consiguen cubrir las necesidades de su hogar. También consideró necesario favorecer la iniciativa privada y generar condiciones para que la expansión económica no deje atrás a los sectores con menos recursos.

Diálogo y respeto en la democracia argentina

La convivencia política fue otro de los ejes del mensaje. León XIV sostuvo que las diferencias no deben convertirse en un obstáculo para la construcción de acuerdos y pidió cuidar la palabra en el debate público. “La democracia se fortalece también en la manera cotidiana de actuar en la vida pública: en la disposición a escuchar, en el cuidado de la palabra, en la búsqueda paciente de acuerdos y en la capacidad de reconocer en quien piensa de manera distinta a un compatriota con quien se comparte un mismo destino”, señaló.

En otro tramo, se dirigió a quienes ocupan cargos públicos. “Quien ejerce la autoridad tiene también el deber de actuar con prudencia, reconocer los límites del poder que le ha sido confiado y orientar sus decisiones hacia el bien de toda la comunidad”, afirmó.

El papa León XIV saludó a los fieles que se congregaron en el aeropuerto Jorge Newbery de Buenos Aires

El pontífice recordó además a Francisco, su antecesor y primer papa argentino, fallecido en 2025 sin regresar a su país durante los doce años de su pontificado. León XIV describió su llegada como un recorrido en sentido inverso al de Jorge Bergoglio, quien dejó Argentina para asumir el ministerio petrino.

El pontífice pide más oportunidades para los jóvenes

La situación de las nuevas generaciones ocupó otro apartado del discurso. León XIV afirmó que Argentina cuenta con recursos humanos importantes, pero advirtió que el futuro del país depende también de las oportunidades que encuentren los jóvenes para desarrollar sus proyectos sin tener que emigrar.

“Una nación debe preguntarse seriamente en qué ha fallado cuando sus jóvenes deben abandonar su tierra para realizar sus sueños”, expresó.

Para responder a ese desafío, pidió fortalecer la educación, la formación profesional, las universidades y la investigación. También instó a dar más espacio a la participación juvenil y a reconocer la capacidad de iniciativa de quienes buscan construir su futuro en el país.

El papa sostuvo que las nuevas generaciones deben tener oportunidades para aportar sus ideas y asumir responsabilidades. Según planteó, su creatividad y preparación forman parte de los recursos que Argentina necesita para su desarrollo.

Fieles y ciudadanos se congregaron en Buenos Aires para recibir al papa León XIV, quien llegó a Argentina el 8 de noviembre procedente de Uruguay

Corrupción y crimen organizado, entre sus preocupaciones

León XIV también abordó los problemas vinculados con la seguridad y el funcionamiento de las instituciones. En su intervención advirtió que el crimen organizado, las redes de trata de personas, el tráfico de armas y drogas, así como la corrupción, perjudican la convivencia y desvían recursos que deberían destinarse al bien común.

“Frente a estas realidades son indispensables la acción coordinada entre los Estados y la solidez de las instituciones”, afirmó. Además, señaló que la confianza pública depende de la integridad de quienes tienen responsabilidades de gobierno, porque “la corrupción erosiona la confianza de los ciudadanos en sus instituciones”.

En materia ambiental, destacó la riqueza natural argentina, sus campos, reservas de agua, fuentes de energía, minerales y ecosistemas. Sin embargo, pidió que el aprovechamiento de esos recursos tenga como prioridad el bienestar de las comunidades y la protección de las condiciones necesarias para la vida y el trabajo.

León XIV se despide de Uruguay

Antes de llegar a Argentina, el pontífice concluyó su visita a Uruguay con una misa al aire libre en la ciudad de Florida, a unos 100 kilómetros al norte de Montevideo. Miles de fieles participaron en la celebración dedicada a la Virgen de los Treinta y Tres, patrona del país. Las autoridades locales citadas por el Vaticano estimaron la asistencia en unas 50.000 personas.

Durante la homilía, León XIV pidió a los hombres que mantengan una conducta respetuosa hacia sus esposas y que den ejemplo a las nuevas generaciones mediante sus acciones cotidianas. “Los jóvenes necesitan verlos rezar, acercarse a los sacramentos, tratar con respeto a sus esposas, pedir perdón y vivir con honradez también cuando hacerlo exige sacrificios”, dijo a padres y abuelos.

El mensaje incluyó una referencia a la violencia de género en América Latina y el Caribe. De acuerdo con las cifras de la Cepal citadas en el texto, al menos 3.828 mujeres murieron por razones de género en 2024 en la región, un promedio de 11 víctimas por día. La mayoría de estos crímenes fueron perpetrados por parejas o exparejas.

La visita a Florida cerró la etapa uruguaya de la gira por América Latina. León XIV había llegado al país para cumplir actividades en Montevideo y otras localidades, antes de continuar su recorrido por Argentina y Perú.

La agenda en Argentina

La visita del papa León XIV contempla actividades en Buenos Aires, la provincia homónima y Córdoba. Tras su llegada este domingo, el pontífice realizó una ofrenda floral ante el monumento a José de San Martín y se reunió con Javier Milei en la Casa Rosada. También recibió las llaves de la ciudad de Buenos Aires y participó en el encuentro con autoridades, representantes de la sociedad civil y miembros del cuerpo diplomático en el Palacio Libertad.

El lunes, el papa visitará el Cottolengo Don Orione, un centro de asistencia para personas con discapacidad ubicado en Claypole, al sur de Buenos Aires. Más tarde, presidirá una misa multitudinaria en el Monumento de los Españoles. Su agenda incluye encuentros con representantes del mundo del trabajo, líderes religiosos y obispos católicos argentinos.

El martes viajará a Córdoba, a unos 700 kilómetros al norte de la capital, donde celebrará una misa y mantendrá un encuentro con sacerdotes y religiosos.

La última jornada en Argentina será el miércoles. León XIV presidirá una misa en la Basílica de Nuestra Señora de Luján, uno de los principales destinos de peregrinación católica del país, antes de continuar su gira hacia Perú.