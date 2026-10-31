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Sociedad

Caen integrantes de la banda criminal “La Nueva Jauría”: desde el penal uno de sus miembros llevaba cuenta y lista de empresas extorsionadas

Durante las pesquisas, se identificaron stickers con logos de animales usados para marcar negocios afectados. La investigación sigue en curso y apunta al líder de la organización que cuenta con una orden de captura internacional.

Jolín Bazán Valderrama, líder de "La Jauría", continúa dirigiendo la organización desde el extranjero. Su búsqueda internacional está en marcha tras ser responsable de múltiples delitos.
Jolín Bazán Valderrama, líder de "La Jauría", continúa dirigiendo la organización desde el extranjero. Su búsqueda internacional está en marcha tras ser responsable de múltiples delitos.Foto: difusión
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La Policía Nacional del Perú ejecutó un operativo simultáneo en Lima y Trujillo que permitió detener a presuntos integrantes de “La Nueva Jauría de Virú” y “La Nueva Jauría de San José”. Ambas facciones son investigadas por su presunta participación en una red de extorsión vinculada con la organización criminal conocida como “La Jauría”, que opera en el norte del país y cuyo líder, Jolín Bazán Valderrama, habría continuado impartiendo órdenes desde el extranjero.

Las investigaciones policiales apuntan a que estas células buscaban controlar las actividades comerciales y de transporte en la provincia de Virú, La Libertad. Según el general Ricardo Sabino Cuestas, los grupos habrían obtenido cerca de 20 millones de soles mediante amenazas y cobros extorsivos. Entre los hallazgos del operativo también figuran documentos con información de empresas afectadas y números telefónicos de integrantes de la organización, que permanecía activa incluso desde el penal El Milagro de Trujillo.

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Stickers con logos de animales y amenazas: así operaban las células extorsivas en Virú

Una de las características identificadas por los investigadores fue el uso de adhesivos para marcar los negocios o vehículos vinculados con las presuntas extorsiones. Estos stickers incluían imágenes de animales, como pumas, lobos y leones, además de denominaciones como “The Brothers de Ruta”, “Briya HDC Seguridad” y las siglas NGC. La Policía analiza estos distintivos para establecer posibles conexiones entre las diferentes facciones criminales.

El material permitió a los agentes desarrollar una clasificación de los símbolos utilizados por los grupos investigados. Según explicó el general Sabino Cuestas, esta identificación sirve como elemento para orientar las líneas de investigación y determinar la procedencia de las organizaciones que operan en la zona. Las acciones atribuidas a estas células habrían tenido como principales afectados a comerciantes y transportistas de Virú.

La zona de Víctor Raúl, en la provincia de Virú, aparece entre los lugares donde se habrían concentrado sus actividades. Las investigaciones también relacionan a estas facciones con diversos ataques armados, entre ellos el asesinato de un padre, su hijo y un cantante después de asistir a un evento, así como la muerte de Jerry Jhon Bacilo, quien fue atacado cuando se dirigía a su centro de trabajo.

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Hallan registros de empresas extorsionadas y contactos de la banda dentro del penal El Milagro

Durante una intervención en el establecimiento penitenciario El Milagro, los agentes identificaron a Joseph Martín Carranza Urcia, de 40 años, como el presunto encargado de mantener la comunicación entre los integrantes de la organización. En su poder se encontraron hojas con números telefónicos que corresponderían a miembros de la banda. La intervención también permitió incautar una libreta de tapa roja a Christian Luigui Narro Valderraga, de 25 años, que contenía anotaciones sobre cuentas y empresas presuntamente extorsionadas.

El general Sabino Cuestas explicó que algunos internos mantienen contacto con personas del exterior mediante una práctica conocida como “tecleo”, que consiste en enviar mensajes extorsivos de manera constante. Esta dinámica habría permitido que las coordinaciones de la organización continuaran pese a que algunos de sus presuntos integrantes se encontraban privados de libertad.

Las investigaciones también apuntan a Jolín Bazán Valderrama, señalado como cabecilla de “La Jauría” y presunto responsable de las facciones que operaban en Virú y San José. Aunque cuenta con una orden de captura internacional, su ubicación todavía no ha sido establecida. La Policía maneja tres posibles lugares donde podría encontrarse: Lima, Colombia o Brasil. Según el general Cuestas, las autoridades ya tramitaron la orden internacional para avanzar en su búsqueda.

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