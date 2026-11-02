Disparan contra joven de 21 años para robarle su celular en Cercado de Lima: ataque ocurrió cerca a sede de la Fuerza Aérea Los delincuentes, que llegaron en motocicleta, agredieron físicamente a la víctima antes de dispararle y huir. El joven herido ingresó a una pollería para pedir ayuda y luego fue trasladado al hospital Edgardo Rebagliati.

Un joven comerciante de 21 años fue atacado a balazos tras resistirse al robo de su celular en el Cercado de Lima. El atentado ocurrió en el cruce de las avenidas 28 de Julio y Garcilaso de la Vega, a una cuadra de una sede de la Fuerza Aérea del Perú (FAP), frente a la embajada de Argentina y a una institución universitaria.

Según testigos, la víctima fue interceptada por dos delincuentes que llegaron hasta el lugar a bordo de una motocicleta. Los hampones lo agredieron físicamente y luego dispararon contra él, dejándolo herido en medio de la vía pública para luego huir con rumbo desconocido.

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Joven ingresó a pollería para pedir ayuda

Una compañera de trabajo del comerciante señaló a América Noticias que, tras ser herido, el joven ingresó como pudo a una pollería cercana para solicitar auxilio. Los trabajadores del establecimiento comercial y los clientes lo resguardaron mientras solicitaban la presencia de personal de emergencia del distrito.

Posteriormente, paramédicos de la Municipalidad de Lima llegaron al lugar para brindarle atención médica y estabilizarlo. Tras ello, fue trasladado de urgencia al hospital Edgardo Rebagliati, donde recibe tratamiento médico especializado por la herida de bala. Actualmente, se desconoce el estado de su salud.

Vecinos intentaron detener a ladrones

Tras cometer el robo, los delincuentes intentaron huir a bordo de su motocicleta, pero el vehículo no encendió de inmediato. Esto generó la reacción de algunos vecinos, quienes trataron de perseguir a los asaltantes y detenerlos. Sin embargo, al cabo de una cuadra, la motocicleta encendió y los ladrones huyeron del lugar con rumbo desconocido.

La Policía Nacional del Perú (PNP) asumió las investigaciones preliminares e inició la recolección de los videos grabados por las cámaras de seguridad públicas y privadas para conocer los detalles del hecho. El material audiovisual captó el desplazamiento de los atacantes, por lo que serviría para establecer sus identidades.