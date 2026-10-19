Agua en Piura: plan de Hilbck incluye datos desactualizados y el de La Torre presenta diagnósticos sin cifras

Tras el conteo oficial de actas al 98.34% por la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), los ciudadanos de Piura deberán elegir en segunda vuelta entre dos opciones políticas: el candidato Reynaldo Hilbck (Alianza Para el Progreso), quien encabeza los resultados con el 21.98% de votos emitidos, y Guillermo La Torre (Podemos Perú), quien obtuvo el 18.02% de la preferencia electoral.

En una región donde las brechas de infraestructura limitan el desarrollo socioeconómico, la gestión de los recursos hídricos y el saneamiento básico se consolidan como uno de los ejes centrales de las propuestas de campaña. La crisis del agua en Piura no solo representa un desafío técnico de gestión, sino una emergencia cotidiana sustentada en indicadores estadísticos alarmantes. De acuerdo con los datos más recientes del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), uno de cada cinco piuranos carece de acceso a la red pública de agua potable. Además, contar con una conexión domiciliaria no asegura la continuidad del servicio, pues el 84.3% de los hogares no dispone de agua las 24 horas del día y recibe, en promedio, solo 12 horas diarias.

Entre las causas de estas deficiencias destacan la sobreexigencia de la Planta de Tratamiento de Agua Potable (PTAP) Curumuy y la pérdida de más del 60% de la capacidad de almacenamiento del reservorio de Poechos debido a la colmatación.

Por esa razón, PerúCheck revisó los planes de gobierno de ambas agrupaciones políticas para verificar las afirmaciones contenidas en ellos sobre la problemática del agua. Es necesario aclarar que los programas políticos de ambos candidatos evidencian metodologías distintas para abordar la crisis de agua y saneamiento.

Por un lado, la propuesta de Reynaldo Hilbck, de Alianza para el Progreso, incluye un diagnóstico al detalle y métricas específicas que pueden ser verificables, lo que da mayor posibilidad de errar o ser impreciso en las calificaciones de PerúCheck. Por otro lado, el plan de Guillermo La Torre, candidato de Podemos Perú, carece de analítica. Si bien sus afirmaciones sobre el déficit de cobertura, la obsolescencia de redes y la vulnerabilidad ante el Fenómeno El Niño pueden calificarse como técnicamente ciertas, esta validación se debe a la amplitud y generalidad de sus enunciados, los cuales evitan comprometerse con líneas base cuantificables o metas de gestión fiscalizables.

Por tanto, que el plan de gobierno de un candidato reciba más calificaciones “falso” no implica necesariamente que sus diagnósticos estén más equivocados que los del otro.

Análisis punto por punto de las afirmaciones en los planes de gobierno

I. Reynaldo Hilbck: verificación y consistencia de las métricas hídricas

El plan de gobierno de Reynaldo Hilbck presenta tres afirmaciones en torno a la problemática del agua en Piura.

“Actualmente, el 43% de la población rural y el 14% de la población urbana en Piura no tienen acceso al servicio de agua potable mediante red pública o pileta pública”

IMPRECISO. De acuerdo con el informe Acceso a los servicios básicos en el Perú, 2025 , elaborado por el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), el 81.9% de la población de Piura tiene acceso al servicio de agua por red pública, ubicándose entre los departamentos con menor cobertura a nivel nacional.

Al desagregar la información por ámbito geográfico, los datos oficiales muestran que en la zona urbana de Piura la cobertura alcanza el 84%, lo que implica que aproximadamente un 16% de los hogares urbanos carece de acceso por red pública, una cifra cercana al 14% señalado en el plan del candidato.

Por su parte, en el ámbito rural de la región, la cobertura de hogares con agua por red pública se sitúa en el 71.7%, lo que significa que cerca de un 28.3% no dispone de dicho servicio, lejos del 43% de déficit planteado en su diagnóstico.

Fuente: INEI

“La continuidad actual del servicio [de agua] es de 9.7 horas por día”

FALSO. De acuerdo al Índice de Competitividad Regional (Incore) 2026, Piura presenta una continuidad en la provisión de agua de 12 horas por día, para el año 2025. Según el histórico de continuidad en la provisión de agua por horas al día en la región Piura, la cifra de 9.7 horas diarias, mencionada en el plan de gobierno de Hilbck, corresponde al registro oficial del año 2020.

Al analizar la evolución posterior de este indicador, se observa que los valores han fluctuado con los años —registrando 9.1 horas en 2021, 8.9 horas en 2022, 9.4 horas en 2023, un incremento a 12.6 horas en 2024 y 12 horas estimadas para 2025—. Por lo tanto, aunque el dato de 9.7 horas sí cuenta con un respaldo estadístico oficial previo, presentarlo como la continuidad "actual" de la región, es incorrecto.

Fuente: SUNASS, INEI

“26% de colegios públicos con acceso a electricidad, agua y desagüe”

IMPRECISO. De acuerdo con los resultados del Censo Educativo 2025, realizado por el Ministerio de Educación (Minedu), la región de Piura cuenta con un total de 3,304 instituciones educativas públicas. Si bien el servicio de energía eléctrica muestra una cobertura extendida —con 2,904 centros conectados a la red pública y 71 que acceden a la electricidad mediante otras fuentes—, la situación difiere notablemente en los servicios de saneamiento básico. En cuanto al abastecimiento de agua, 1,430 colegios disponen de conexión directa a la red pública, mientras que 1,491 obtienen el recurso a través de otro tipo de conexiones. Por su parte, la brecha se acentúa en el sistema de desagüe: apenas 897 instituciones se encuentran conectadas a la red pública y 1,508 recurren a otro tipo de sistemas alternativos, lo que evidencia las limitaciones logísticas que afronta gran parte de la comunidad escolar en la región.

Los indicadores del Censo Educativo 2025 del Minedu presentan los datos de abastecimiento de forma independiente para cada servicio básico. Por ello, para determinar la cifra exacta de planteles que disponen de la combinación completa de agua, luz y desagüe en simultáneo, se requiere un cruce de variables a nivel de microdatos. No obstante, con la estadística se puede fijar un techo máximo: dado que el acceso a la red pública de desagüe es el punto más crítico de la brecha —alcanzando solo a 897 instituciones de las 3,304 existentes—, la cantidad de colegios piuranos con los tres servicios básicos mediante red pública, en ningún caso, podría superar el 27.1% del total regional.

Fuente: MINEDU

El panorama cambia cuando se juntan los planteles educativos privados. Según el último reporte del Incore, los locales escolares (públicos y privados) con acceso a electricidad alcanzan el 95.9%, mientras que los locales con acceso a agua se ubican en el 59.1% y aquellos con acceso a desagüe llegan al 54.2%.

II. Guillermo La Torre: diagnóstico cualitativo y ausencia de líneas base

En contraste con el enfoque métrico de su contendor, el plan de gobierno de Guillermo La Torre, candidato regional de Podemos Perú, omite por completo un diagnóstico cuantitativo y metas porcentuales específicas, limitándose a un enfoque estrictamente descriptivo.

“La región Piura presenta brechas importantes en acceso a agua potable, alcantarillado, drenaje pluvial y saneamiento básico, lo que afecta salud pública, calidad de vida y desarrollo urbano sostenible”

CIERTO. De acuerdo al informe Persistencia de las brechas de agua potable y saneamiento en la última década , realizado por la Superintendencia Nacional de Servicios de Saneamiento (Sunass), Piura es una de las regiones de cobertura baja —junto con Loreto y Ucayali— por rezagos simultáneos en los servicios de agua y saneamiento.

“El servicio de agua potable presenta déficit de cobertura y continuidad, especialmente en asentamientos humanos, zonas periurbanas y rurales”

CIERTO. De acuerdo con los indicadores más recientes del INEI , uno de cada cinco ciudadanos piuranos no está conectado a una red pública de agua. Además, el 84.3% de los hogares que cuentan con el servicio no dispone de agua continua las 24 horas del día; solo registra, en promedio, 12 horas diarias de abastecimiento, según reportes del Incore 2026.

“La capacidad de plantas de tratamiento y sistemas de abastecimiento de agua es limitada; en particular, la Planta de Tratamiento de Agua Potable de Curumuy carece de capacidad suficiente”

CIERTO. De acuerdo a Norte Sostenible y al análisis técnico sobre la necesidad de ampliación de la Planta de Curumuy frente al déficit hídrico, de la Universidad de Piura (UDEP), la Planta de Tratamiento de Agua Potable (PTAP) Curumuy sufre una sobreexigencia operativa estructural.

Originalmente, la capacidad del PTAP Curumuy era de 1,400 litros por segundo; y, actualmente, su caudal es de 640 l/s y su capacidad de operación es de solo 550 litros por segundo, aseguró Francisco Arteaga, especialista en recursos hídricos y en tratamientos de agua potable, para el informe de la UDEP.

Esta limitación de infraestructura se agrava por factores concurrentes como la severa colmatación del reservorio de Poechos (que ha perdido más del 60% de su capacidad útil por sedimentación), la alta salinidad detectada en el 90% de los pozos tubulares subterráneos de la zona y la obsolescencia de las redes primarias de la EPS Grau.

“Las redes de alcantarillado y drenaje sanitario están colapsadas y son antiguas, generando riesgos ambientales y sanitarios (...) Existe alta vulnerabilidad frente a lluvias intensas y Fenómeno El Niño debido a limitada infraestructura de drenaje pluvial”

CIERTO. El Mapa de Riesgos de los Servicios de Agua Potable y Saneamiento, presentado por Sunass, reveló que Piura tiene 15 zonas críticas y 78 cuencas ciegas que, ante el Fenómeno El Niño, se vería afectado el funcionamiento de 37 infraestructuras sanitarias. Además, determinó que esta vulnerabilidad se debe, principalmente, a su ubicación en zonas de peligro, la antigüedad de la infraestructura, el mantenimiento insuficiente y el uso inadecuado de las redes de alcantarillado.

El afloramiento e inundación recurrente de aguas residuales expone a los habitantes a focos de contaminación biológica directos. La Red Asistencial de Piura EsSalud ha reportado de manera reiterada que la acumulación de aguas negras e ineficiente disposición sanitaria incrementan el riesgo de enfermedades gastrointestinales, infecciones cutáneas y la proliferación de vectores de enfermedades como el dengue.

“Crecimiento urbano desordenado y expansión poblacional no planificada agrava las deficiencias en servicios básicos de agua y saneamiento”

CIERTO. De acuerdo con los resultados del Censo Nacional 2025 , el departamento de Piura superó los 2.11 millones de habitantes, concentrando el 82% de su población en áreas urbanas (frente al 79.3% registrado en 2017). Las provincias con los mayores ritmos de expansión anual (2%) son Piura, Sullana y Paita, abarcando la creación informal de decenas de asentamientos humanos en distritos como Veintiséis de Octubre —el más poblado de la región con 204,000 habitantes—, Castilla y las periferias de la capital regional.

Según las radiografías censales del INEI, el 61.6% de las viviendas particulares ocupadas en la región Piura cuenta con acceso a agua potable conectada a la red pública dentro del hogar, dejando a más del 38% de las familias dependientes de pilones comunales, pozos informales o camiones cisterna.

La brecha es aún mayor en el sistema de desagüe, donde tan solo el 52.2% de las viviendas dispone de un servicio higiénico conectado a la red pública de alcantarillado.

PerúCheck trató de comunicarse con ambos candidatos, pero hasta el cierre de este informe ninguno contestó llamadas ni mensajes.

Conclusión

La verificación realizada por PerúCheck a los planes de gobierno para la segunda vuelta en Piura, en relación al acceso al agua, revela dos posturas metodológicas contrastantes. Por un lado, la propuesta de Reynaldo Hilbck se sustenta en un diagnóstico con líneas base cuantificadas, lo que la vuelve más propensa a una calificación de “falso”. Por otro lado, el plan de Guillermo La Torre ofrece una radiografía con diagnósticos con calificación de “cierto”, pero debido a que éstos son genéricos y no cuentan con datos numéricos. En ambos casos, sin embargo, los candidatos establecen diagnósticos y propuestas para uno de los principales problemas piuranos: el acceso a agua.

Nota elaborada por Paola Ferrer, de PerúCheck.