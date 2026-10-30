Policía en retiro amenazó con su pistola a trabajadores de limpieza en Miraflores: fue detenido y será denunciado ante la Fiscalía La Municipalidad de Miraflores informó que el hombre de 78 años fue denunciado por peligro común y será llevado a la Fiscalía para determinar responsabilidades. El caso se encuentra bajo investigación.

Un oficial de la Policía Nacional del Perú (PNP) en retiro fue detenido tras amenazar con su pistola a tres trabajadores de limpieza pública en el distrito de Miraflores. Según testigos, el conflicto se habría originado cuando José Bastante Vinatea, de 78 años, intentaba pasar por la calle Incahuasi a bordo de su camioneta y se encontró con un camión recolector de basura que realizaba sus labores habituales.

Ante este hecho, Vinatea descendió de su vehículo y se dirigió hacia el personal de limpieza para aparentemente reclamar la obstrucción en la vía. En medio del altercado verbal, el hombre sacó su arma de fuego y prosiguió increpando a los trabajadores con la pistola empuñada, herramienta que solo guardó cuando se percató que un vecino del sector estaba grabando la escena desde una vivienda ubicada en la calle.

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Exefectivo de la PNP fue detenido

A través de un comunicado, la Municipalidad de Miraflores informó que el expolicía fue denunciado por peligro común en la Comisaría de San Antonio. Según la denuncia, el sujeto amenazó con un arma —por motivos que aún están en investigación— al chofer de la empresa Inarge SAC y a dos trabajadores del área de limpieza pública, quienes realizaban labores de recojo de residuos en la calle Incahuasi.

Tras ser denunciado, la Gerencia de Seguridad Ciudadana y la Policía Nacional coordinaron un plan de inteligencia para detenerlo. “Una vez confirmada su captura fue trasladado a la sede del Departamento de Investigación Criminal (Depincri) para las diligencias de ley”, señaló la comuna en su pronunciamiento. Fuentes policiales de América Noticias confirmaron que el oficial en retiro pasó la noche en la carceleta de la dependencia.

Caso será elevado a la Fiscalía

En su comunicado, la Municipalidad de Miraflores también informó que, a través de la Procuraduría Pública Municipal, denunciará el caso ante el Ministerio Público para que determine las responsabilidades del caso. “Condenamos toda acción que ponga en riesgo la integridad de nuestro personal y reafirmamos el compromiso de trabajar por la seguridad de nuestros vecinos”, aseguró el municipio.

El medio intentó comunicarse con los familiares de Vinatea para recoger su versión de los hechos, pero se derivó un número del abogado defensor que no respondió. Ahora, el Ministerio Público deberá evaluar el expediente remitido por la Policía Nacional para definir el inicio de las investigaciones preliminares por este caso.