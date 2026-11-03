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Judicialidad

Realizan con éxito ciclo de ponencias sobre celeridad en procesos judiciales laborales

Se llevó a cabo con éxito el ciclo de Ponencias sobre celeridad en procesos judiciales laborales, organizado por la Corte Superior de Justicia del Santa y la Universidad César Vallejo.

Dr. Wilson Chiu y el magistrado Lionel Chala, presentaron temas clave sobre la reforma procesal laboral. Foto: difusión.
Dr. Wilson Chiu y el magistrado Lionel Chala, presentaron temas clave sobre la reforma procesal laboral. Foto: difusión.
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Con gran éxito se desarrolló el ciclo de Ponencias por la celeridad de los procesos judiciales laborales, organizado por el Programa Presupuestal 0099, la Corte Superior de Justicia del Santa, la Universidad César Vallejo y el Colegio de Abogados del Santa. El evento contó con la participación de reconocidos expositores del ámbito del derecho laboral nacional, como el juez supremo provisional, Dr. Wilson Alejandro Chiu Pardo.

El Dr. Chiu inició las ponencias con el tema “Reforma Procesal Laboral en el Perú”. Posteriormente, fue el turno del magistrado Lionel Chala Velásquez, juez superior de la Segunda Sala Laboral Permanente de la Corte Superior de Justicia del Santa, quien abordó la “Debida presentación de las demandas”.

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El evento concluyó con la participación de Elvia Barriga. Foto: difusión.

La doctora Sindy Bautista Otiniano, jueza del Sexto Juzgado Laboral de la Corte del Santa expuso sobre “Conciliación y juzgamiento anticipado en los procesos judiciales laborales”. Por su parte, el magíster Jorge José Cornejo Casusol, integrante del Programa Presupuestal 0099 expuso acerca de la celeridad en los procesos judiciales laborales.

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Cerró el ciclo de exposiciones la magistrada Elvia Barriga Morón, jueza especializada de Trabajo de la Corte Superior de Justicia de Cusco. Ella se refirió a la “Ejecución de sentencias laborales”.

La jornada académica fue clausurada por el Dr. Wilson Chiu Pardo, quien destacó la importancia de la capacitación constante de los futuros profesionales del derecho, así como el interés de los organizadores por realizar este tipo de eventos orientados a fortalecer la celeridad y la eficiencia en la administración de justicia laboral.

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