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Sociedad

Escolar de 17 años muere ahogado durante viaje de promoción en la laguna Sauce, en San Martín

La familia del adolescente llegó a Tarapoto para gestionar el traslado de sus restos, mientras las autoridades realizan las diligencias del caso.

La Policía Nacional y el Ministerio Público quedaron a cargo de las investigaciones para determinar las circunstancias del hecho
La Policía Nacional y el Ministerio Público quedaron a cargo de las investigaciones para determinar las circunstancias del hecho | Foto: composición LR
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Un viaje escolar desde Lima hacia la región San Martín terminó con la muerte de un adolescente de 17 años en la laguna Sauce. El estudiante, identificado con las iniciales J. L. C. Z., falleció luego de ingresar a un área restringida de un establecimiento turístico, donde desapareció de la vista de sus compañeros durante la excursión de promoción.

El accidente ocurrió cuando el menor se encontraba junto a sus profesores y otros estudiantes. Según los testimonios, habría sobrepasado las señales que delimitaban los espacios permitidos para los visitantes. Fueron sus compañeros quienes advirtieron la desaparecido del menor y solicitaron ayuda para encontrarlo.

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Trasladan a la morgue de Tarapoto a escolar que murió durante excursión en San Martín

Tras varios minutos de búsqueda, el adolescente logró ser ubicado en las aguas de la laguna y retirado con apoyo de sus compañeros y trabajadores del establecimiento. Las personas que participaron en el rescate intentaron auxiliarlo mediante maniobras de reanimación y primeros auxilios, pero no consiguieron recuperar sus signos vitales.

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El alumno fue llevado al centro de salud del distrito de Sauce, donde se confirmó su fallecimiento. Posteriormente, sus restos fueron trasladados a la morgue de Tarapoto para los procedimientos correspondientes. Sus familiares también llegaron a la ciudad para encargarse de las gestiones necesarias para trasladar el cuerpo.

La Policía Nacional y el Ministerio Público quedaron a cargo de las investigaciones para determinar las circunstancias del hecho. Las diligencias permitirán esclarecer lo ocurrido durante la visita del grupo escolar a la laguna Sauce, en la región San Martín.

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