Fenómeno El Niño impulsa la venta de ventiladores en Lima: demanda crece 40 % y precios llegan a S/459 El calor extremo en Lima impulsa un aumento del 40 % en la venta de ventiladores. Comerciantes del jirón Cusco reportan una gran demanda de estos equipos ante el Fenómeno El Niño.

Los precios de los ventiladores oscilan entre S/65 para modelos pequeños y S/459 para equipos industriales, según el gerente de una tienda de electrodomésticos. La demanda se centra en equipos adecuados para distintos espacios.

Los precios de los ventiladores oscilan entre S/65 para modelos pequeños y S/459 para equipos industriales, según el gerente de una tienda de electrodomésticos. La demanda se centra en equipos adecuados para distintos espacios. Foto: composición LR

La búsqueda de alternativas para sobrellevar las altas temperaturas también se refleja en el movimiento comercial del Cercado de Lima. En la cuadra 4 del jirón Cusco, comerciantes reportaron que la venta de ventiladores aumentó un 40 % en comparación con el año pasado, en medio de las condiciones de calor asociadas al Fenómeno El Niño.

La oferta incluye equipos de diferentes tamaños y capacidades, con precios que van desde S/65 para los modelos pequeños hasta S/459 para los ventiladores industriales, según comprobó un equipo de RPP. José Rodríguez, gerente de una tienda de electrodomésticos, indicó que la demanda se ha extendido a productos destinados tanto a espacios pequeños como a ambientes de mayor tamaño.

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Ventiladores desde S/65 hasta S/459: así se mueve el comercio ante el aumento del calor en Lima

Los establecimientos comerciales de la cuadra 4 del jirón Cusco registran una mayor demanda de equipos para refrescar viviendas y otros espacios. De acuerdo con José Rodríguez, los modelos de menor tamaño tienen una salida importante y se comercializan incluso por mayor, mientras que los ventiladores industriales también concentran el interés de los compradores.

El representante del negocio explicó que el incremento de las temperaturas ha impulsado la búsqueda de diferentes alternativas de ventilación. Los precios varían según las características de cada equipo: los modelos pequeños cuestan desde S/65, mientras que las unidades industriales alcanzan los S/459.

Este movimiento comercial coincide con el aviso meteorológico de nivel rojo emitido por el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi). La alerta por incremento de temperaturas en la costa y la sierra estuvo vigente del 1 al 4 de noviembre e incluyó a Lima, Callao, Arequipa, Piura, Tacna y Tumbes, entre otras regiones.

Golpe de calor: cómo prevenirlo, identificar sus síntomas y actuar ante una emergencia

Las temperaturas elevadas también pueden representar un riesgo para la salud. El Instituto de Evaluación de Tecnologías en Salud e Investigación advierte que el golpe de calor es una enfermedad grave que se presenta cuando la temperatura central del organismo supera los 40 °C y aparecen alteraciones en el sistema nervioso central, como confusión, convulsiones o pérdida de conciencia. Puede producirse por exposición prolongada al calor ambiental o después de realizar actividad física intensa.

Para reducir el riesgo de sufrir esta complicación, se recomienda adoptar las siguientes medidas: