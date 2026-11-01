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Sociedad

Fenómeno El Niño impulsa la venta de ventiladores en Lima: demanda crece 40 % y precios llegan a S/459

El calor extremo en Lima impulsa un aumento del 40 % en la venta de ventiladores. Comerciantes del jirón Cusco reportan una gran demanda de estos equipos ante el Fenómeno El Niño.

Los precios de los ventiladores oscilan entre S/65 para modelos pequeños y S/459 para equipos industriales, según el gerente de una tienda de electrodomésticos. La demanda se centra en equipos adecuados para distintos espacios.
Los precios de los ventiladores oscilan entre S/65 para modelos pequeños y S/459 para equipos industriales, según el gerente de una tienda de electrodomésticos. La demanda se centra en equipos adecuados para distintos espacios.Foto: composición LR
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La búsqueda de alternativas para sobrellevar las altas temperaturas también se refleja en el movimiento comercial del Cercado de Lima. En la cuadra 4 del jirón Cusco, comerciantes reportaron que la venta de ventiladores aumentó un 40 % en comparación con el año pasado, en medio de las condiciones de calor asociadas al Fenómeno El Niño.

La oferta incluye equipos de diferentes tamaños y capacidades, con precios que van desde S/65 para los modelos pequeños hasta S/459 para los ventiladores industriales, según comprobó un equipo de RPP. José Rodríguez, gerente de una tienda de electrodomésticos, indicó que la demanda se ha extendido a productos destinados tanto a espacios pequeños como a ambientes de mayor tamaño.

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Los establecimientos comerciales de la cuadra 4 del jirón Cusco registran una mayor demanda de equipos para refrescar viviendas y otros espacios. De acuerdo con José Rodríguez, los modelos de menor tamaño tienen una salida importante y se comercializan incluso por mayor, mientras que los ventiladores industriales también concentran el interés de los compradores.

El representante del negocio explicó que el incremento de las temperaturas ha impulsado la búsqueda de diferentes alternativas de ventilación. Los precios varían según las características de cada equipo: los modelos pequeños cuestan desde S/65, mientras que las unidades industriales alcanzan los S/459.

Este movimiento comercial coincide con el aviso meteorológico de nivel rojo emitido por el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi). La alerta por incremento de temperaturas en la costa y la sierra estuvo vigente del 1 al 4 de noviembre e incluyó a Lima, Callao, Arequipa, Piura, Tacna y Tumbes, entre otras regiones.

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Para reducir el riesgo de sufrir esta complicación, se recomienda adoptar las siguientes medidas:

  • Buscar lugares frescos: permanecer en espacios con sombra y buena ventilación para evitar el sobrecalentamiento.
  • Evitar actividades físicas intensas: no realizar ejercicios ni juegos exigentes bajo la exposición directa al sol.
  • Mantener una hidratación constante: ofrecer líquidos con frecuencia, especialmente agua. En el caso de los lactantes, proporcionar leche materna regularmente.
  • Utilizar ropa ligera: elegir prendas holgadas que permitan una mejor ventilación del cuerpo.
  • No permanecer en vehículos calientes: nunca dejar a niños ni a otras personas dentro de automóviles estacionados durante jornadas de altas temperaturas.
  • Consultar sobre los medicamentos: algunos tratamientos requieren precauciones adicionales frente al calor, por lo que se recomienda consultar con un médico.

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